ETV Bharat / state

कुत्ता एक, मालिक दो, 'धर्मसंकट' में यूपी की हमीरपुर पुलिस, डॉगी भी 'कन्फ्यूज'

पुलिस ने कुत्ते को थाने में रखा है. ( Photo Credit; hamirpur police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 6:41 PM IST 2 Min Read