कुत्ता एक, मालिक दो, 'धर्मसंकट' में यूपी की हमीरपुर पुलिस, डॉगी भी 'कन्फ्यूज'

पुलिस ने कुत्ते को कब्जे में ले लिया है और थाने में रखा है. दोनों पक्षों को सबूत लाने को कहा है.

पुलिस ने कुत्ते को थाने में रखा है.
पुलिस ने कुत्ते को थाने में रखा है. (Photo Credit; hamirpur police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 6:41 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर : सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक कुत्ते के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों ने लेब्राडोर नस्ल के कुत्ते पर अपना दावा पेश किया है. मामला थाना पहुंचा तो पुलिस ने कुत्ते को कब्जे में ले लिया और दोनों दावेदारों से मालिकाना हक के सबूत मांगे हैं.

सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव के श्रीपत कुशवाहा का दावा है कि कुत्ता मेरा है, कुत्ते का नाम शेरू है. दिन का बच्चा था तभी नरायणपुर से लाया था. पुलिस से शिकायत की है कि कस्बे के वार्ड संख्या 16 में रहने वाला घनश्याम उसके पालतू डॉग शेरू को चुपके से अपने साथ ले गया.

वहीं घनश्याम का दावा है कि उसके डॉग का नाम भूरा है. एक साल पहले अपनी दीदी के गांव कुशमरा से लाया था. इसके पैर में चोट के निशान हैं. एक पखवाड़े पहले भूरा गायब हो गया था. जानकारी मिलने पर वह कुंडौरा गांव गया और डॉग भूरा को श्रीपत कुशवाहा के घर बंधा पाया.

मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दावा साबित करने की बात कही. दोनों मालिकों ने जब नाम पुकारा तो अलग‑अलग प्रतिक्रिया दी. घनश्याम ने जब उसे भूरा पुकारा तो वह उसके पास पहुंच जाता. वहीं श्रीपत जब शेरू कहता, तो डॉग उसके चारों ओर पूंछ हिलाकर घूमने लगता.

श्रीपत का दावा है कि डॉग का बचपन से इलाज कराया है और उसका प्रमाण पशु चिकित्सक के जरिए पेश किया जा सकता है. डॉक्टर को मंगलवार को थाने बुलाया गया है. इसी तरह घनश्याम से भी अन्य साक्ष्य मांगे गए हैं. फिलहाल लेब्रा डॉग को पुलिस संरक्षण में थाने पर रखा गया है. थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के दावों की जांच की जा रही है. जिनके सबूत मजबूत होंगे, डॉग उसी के हवाले किया जाएगा.

