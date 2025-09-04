ETV Bharat / state

कौशांबी में शरीर टच होने पर दो पक्षों में विवाद; दबंगों ने दलित युवक को लाठी-डंडों से पीटा, तीन आरोपी पुलिस हिरासत में

फकीराबाद चौराहे का मामला, पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ.

कौशांबी में दो पक्षों में विवाद
कौशांबी में दो पक्षों में विवाद (Photo credit: Kaushambi police)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

September 4, 2025

कौशांबी : जिले के सरायअकिल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. फकीराबाद चौराहे पर गुरुवार को दबंगों ने एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि एक दुकान पर सामान खरीदते समय दलित युवक का शरीर टच हो गया था. जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्जकर तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

मामला सरायअकिल थाना क्षेत्र के किशुनपुर अम्बारी गांव का बताया जा रहा है. पीड़ित युवक के पिता के मुताबिक, खरसेन का पुरवा गांव का रहने वाला छोटू खीरा बेच रहा था. इस दौरान वह दुकान पर पहुंचा. आरोप है कि उसका शरीर मोइन अहमद से टच हो गया. इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिस पर मोइन ने फोन कर अपने बेटे सद्दाम को बुला लिया. सद्दाम अपने कई साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और दलित युवक की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान मारपीट का वीडियो किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपी प्रधान प्रतिनिधि और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्षेत्राधिकार चायल अभिषेक सिंह के मुताबिक, सरायअकिल पुलिस को सूचना मिली थी कि फकीराबाद चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जा रही है. मौके पर जांच करने में पता चला कि एक व्यक्ति जो खीरा बेच रहा था उसका किशुनपुर अम्बरी के प्रधान के पिता के साथ कुछ झगड़ा हो गया था. इसके बाद प्रधान के पिता ने फोन कर अपने बेटों को बुला लिया. मौके पर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

