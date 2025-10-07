ETV Bharat / state

मंत्री नागर की नाराजगी के बाद उखड़वाई घटिया सड़क, ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी

डूंगरज्या के ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत मंत्री नागर से की थी. नागर खुद मौके पर गए तो पैर से उखड़ गई थी सड़क.

poor quality road ripping machine
घटिया सड़क (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 2:31 PM IST

1 Min Read
कोटा: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की नाराजगी के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को सोमवार को डूंगरज्या गांव में घटिया गुणवत्ता की सड़क उधेड़नी पड़ी. विभाग ने सड़क जेसीबी से उधेड़वाई. अब यह सड़क फिर बनाई जाएगी. नागर के विधानसभा क्षेत्र में दीगोद के पास स्थित डूंगरज्या के ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत मंत्री से की थी. इसके बाद मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और सीमेंटेड सड़क को पैर से कुरेदा तो वह उखड़ गई थी. मंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी.

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर के अधिशासी अंकित बिंदल ने कहा कि ठेकेदार को पहले भी घटिया निर्माण के चलते नोटिस दिया था. इस निर्माण के संबंध में पहले लिया नमूना फेल हो गया था. यह सड़क कंवरपुरा से डूंगरज्या डेढ़ किमी लंबी है. इसमें पूरी सड़क डामर की बननी है, लेकिन 220 मीटर का हिस्सा सीसी है. इसमें ही गड़बड़झाला हुआ. इसी को उधेड़वाया. इसे दोबारा बनवाएंगे. ठेकेदार पर कार्रवाई भी की जाएगी.

अधिशासी अभियंता अंकित बिंदल ने कहा कि यह पूरी सड़क 90 लाख रुपए में बनी थी, लेकिन जिस हिस्से में घटिया निर्माण हुआ, वह 220 मीटर का है, जो करीब 10 लाख रुपए का था. ऐसे में इतने टुकड़े का फिर निर्माण कराया जाएगा. इसके नमूने दोबारा टेस्टिंग को भेजेंगे. घटिया निर्माण करने पर ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए भी उच्चाधिकारियों को लिखा है.

POOR QUALITY ROAD DEMOLISHEDENERGY MINISTER HIRALAL NAGARIMPACT OF DISPLEASURE OF MINISTERमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का मामलाACTION AGAINST CONTRACTOR IN KOTA

