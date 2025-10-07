ETV Bharat / state

मंत्री नागर की नाराजगी के बाद उखड़वाई घटिया सड़क, ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी

कोटा: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की नाराजगी के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को सोमवार को डूंगरज्या गांव में घटिया गुणवत्ता की सड़क उधेड़नी पड़ी. विभाग ने सड़क जेसीबी से उधेड़वाई. अब यह सड़क फिर बनाई जाएगी. नागर के विधानसभा क्षेत्र में दीगोद के पास स्थित डूंगरज्या के ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत मंत्री से की थी. इसके बाद मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और सीमेंटेड सड़क को पैर से कुरेदा तो वह उखड़ गई थी. मंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी.

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर के अधिशासी अंकित बिंदल ने कहा कि ठेकेदार को पहले भी घटिया निर्माण के चलते नोटिस दिया था. इस निर्माण के संबंध में पहले लिया नमूना फेल हो गया था. यह सड़क कंवरपुरा से डूंगरज्या डेढ़ किमी लंबी है. इसमें पूरी सड़क डामर की बननी है, लेकिन 220 मीटर का हिस्सा सीसी है. इसमें ही गड़बड़झाला हुआ. इसी को उधेड़वाया. इसे दोबारा बनवाएंगे. ठेकेदार पर कार्रवाई भी की जाएगी.