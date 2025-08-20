ETV Bharat / state

938 मार्बल खदानों से डिस्पैच बंद, लोग हो गए बेरोजगार, 20 दिन बाद भी निर्णय नहीं - JOB LOSSES IN MARBLE MINES

सरकार की ओर से बढ़ाई गई रॉयल्टी मार्बल खदानों के लिए अजाब बन कर आई है. बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए.

मार्बल खदानों की स्थिति
मार्बल खदानों की स्थिति (ETV Bharat Rajsamand)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 2:46 PM IST

5 Min Read

राजसमंद : खदानों की गहराई व विदेशी मार्बल की आवक से गिरते मार्बल माइंस से जुड़े कारोबार को सरकार की ओर से मार्बल खनिज पर 25 प्रतिशत रॉयल्टी बढ़ाकर बड़ा झटका दिया है. 320 से बढ़ाकर 400 रुपए रॉयल्टी करने से मार्बल माइंसों का संचालन ही मुश्किल हो गया. बढ़ी रॉयल्टी के आदेश को निरस्त करने के लिए 20 दिन से मार्बल खानों में डिस्पैच बंद हैं और कारोबारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक से मिल लिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया. इस कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजार हो गए और प्रतिदिन एक करोड़ का आर्थिक नुकसान कारोबारियों को हो रहा है.

जिला मार्बल माइंस ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ ने बताया कि मार्बल की रॉयल्टी दर 2021 में 265 से बढ़ाकर 320 रुपए की गई, जबकि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2024-25 में मार्बल का निर्गमन करीब 10 लाख टन तक कम हो गया. मार्बल खनिज व्यवसाय राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सरकार अपने राजस्व ले रही है और लाखों लोगों के रोजगार की तरफ उनका ध्यान नहीं है. राठौड़ ने बताया कि एक तरफ मार्बल माइंसों की गहराई लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से खान से बाहर ब्लॉक निकालने की लागत बढ़ रही है. नीचे मार्बल की गुणवत्ता भी डाउन होने लगी है. यही वजह है कि पांच वर्ष में 1250 खानों में से करीब 300 खदानें बंद हो गई और अब 938 खानें ही एक्टिव हैं. 500 मार्बल खानें ही नियमित संचालित हो रही हैं.

राजसमंद से ग्राउंड रिपोर्ट... (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें. 'अब टर्की भी पाकिस्तान की तरह दुश्मन देश', व्यापारी बोले-मार्बल आयात होगा बंद, राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं

उन्होंने कहा कि खान विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2021-22 में मार्बल का उत्पादन 33.65 लाख टन था, जिसमें 35 प्रतिशत की गिरावट आने से वर्ष 2024-25 में मात्र 23.66 लाख टन मार्बल का उत्पादन ही हो पाया. इससे स्पष्ट है कि मार्बल उद्योग कारोबार बढ़ नहीं रहा, बल्कि लगातार घट रहा है. फिर भी सरकार की ओर से अप्रत्याशित टैक्स व रॉयल्टी बढ़ाया जा रहा है. ऐसी स्थिति में न सिर्फ मार्बल माइंसों का संचालन मुश्किल हो जाएगा, बल्कि लाखों लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे. इस कारण सरकार को वर्तमान में जितना राजस्व मिल रहा है, वह भी बंद हो जाएगा.

12 साल में 300 मार्बल खदाने बंद : मार्बल माइंस ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ ने बताया कि 2013-14 में 1284 खनन प‌ट्टों में से वर्ष 2024-25 में सिर्फ 938 खनन प‌ट्टे एक्टिव हैं. इनमें से नियमित खनन कार्य सिर्फ 500 मार्बल माइंसों में ही हो पा रहा है. खान विभाग के रिकॉर्ड में स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में मार्बल खनिज का उत्पादन 15 से 20 लाख टन कम हुआ है. इसके बावजूद गिरते मार्बल कारोबार को लेकर सरकार गंभीर नहीं है.

मार्बल खदानों की स्थिति
मार्बल खदानों की स्थिति (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. बूंदी की 'निष्क्रिय' खदानों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 121 लीजधारकों को नोटिस

हर साल व्यवसायिक बिजली दर बढ़ रही : मार्बल गैंगसा एसोसिएशन अध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से हर साल व्यवसायिक बिजली दर को बढ़ाया जा रहा है. इसकी वजह से पहले से मार्बल कारोबारी परेशान हैं. साथ ही जीएसटी दर को घटाने के लिए लगातार मार्बल कारोबारी संघर्षरत है. इस बीच सरकार ने जीएसटी को कम करने की बजाय रॉयल्टी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर डाली. इस कारण 2 दिन में सरकार स्तर से सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर मार्बल माइंसों के साथ गैंगसा, मार्बल कटर के बिजली कनेक्शन काटने के लिए एक साथ आवेदन कर दिया जाएगा.

पूरा बाजार ठप
पूरा बाजार ठप (ETV Bharat Rajsamand)

रॉयल्टी राजस्व घटा, फिर दोहरा बर्ताव क्यों ? : मार्बल कारोबारी दिनेश बड़ाला ने बताया कि वर्ष 2023 में खान विभाग की ओर से राजसमंद जिले में खनिज मार्बल रॉयल्टी संग्रहण का टेंडर 141 करोड़ में दिया था, जो 18 माह के लिए था. वर्ष 2025 में वही रॉयल्टी वसूली टेंडर मात्र 120 करोड़ में हुआ है और वह भी 21 माह की समयावधि के लिए है. इस तरह स्पष्ट है कि मार्बल कारोबार किस स्थिति में हैं, उससे न सिर्फ खान विभाग, बल्कि सरकार भी वाकिफ है.

बढ़ी रॉयल्टी के आदेश को निरस्त करने के लिए जुटे कर्मचारी
बढ़ी रॉयल्टी के आदेश को निरस्त करने के लिए जुटे कर्मचारी (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें. सीएम भजनलाल बोले- लोहे से लेकर सोना प्रदेश की खानों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध

चाय थड़ी से लेकर पूरे बाजार का कारोबार ठप : मोबाइल शॉप संचालक पारसलाल तेली ने बताया कि माइंसों में 20 दिन से डिस्पैच बंद है. ट्रक-ट्रेलर, डम्पर, ट्रैक्टर खड़े हैं और एक दशक में कई माइंस बंद हो चुकी हैं. अभी यह हालत है कि रक्षाबंधन त्योहार में भी सिर्फ 7-8 मोबाइल बिके. दुकान के कारोबार में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है. कपड़ा विक्रेता कुन्दन बोले कि मार्बल खानें बंद होने से बाजार में सन्नाटा पसरा है. सभी दुकानदार हताश और परेशान हैं. प्रतिदिन 400 से 500 रुपए कमाई हो रही थी, मगर एक माह से मामूली पैसा मिल पा रहा है. झमकू मार्बल माइंस पर कार्यरत श्रमिक ताराचंद बोले कि खान में खनन हो गया, मगर अब माल का डिस्पैच नहीं होने से खदान में जगह ही नहीं बची. इस कारण श्रमिक घर लौटने को मजबूर हैं. फल विक्रेता कुन्दन बोले कि बाजार में ग्राहक हैं ही नहीं. यही स्थिति रही तो फल कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा.

राजसमंद : खदानों की गहराई व विदेशी मार्बल की आवक से गिरते मार्बल माइंस से जुड़े कारोबार को सरकार की ओर से मार्बल खनिज पर 25 प्रतिशत रॉयल्टी बढ़ाकर बड़ा झटका दिया है. 320 से बढ़ाकर 400 रुपए रॉयल्टी करने से मार्बल माइंसों का संचालन ही मुश्किल हो गया. बढ़ी रॉयल्टी के आदेश को निरस्त करने के लिए 20 दिन से मार्बल खानों में डिस्पैच बंद हैं और कारोबारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक से मिल लिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया. इस कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजार हो गए और प्रतिदिन एक करोड़ का आर्थिक नुकसान कारोबारियों को हो रहा है.

जिला मार्बल माइंस ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ ने बताया कि मार्बल की रॉयल्टी दर 2021 में 265 से बढ़ाकर 320 रुपए की गई, जबकि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2024-25 में मार्बल का निर्गमन करीब 10 लाख टन तक कम हो गया. मार्बल खनिज व्यवसाय राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सरकार अपने राजस्व ले रही है और लाखों लोगों के रोजगार की तरफ उनका ध्यान नहीं है. राठौड़ ने बताया कि एक तरफ मार्बल माइंसों की गहराई लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से खान से बाहर ब्लॉक निकालने की लागत बढ़ रही है. नीचे मार्बल की गुणवत्ता भी डाउन होने लगी है. यही वजह है कि पांच वर्ष में 1250 खानों में से करीब 300 खदानें बंद हो गई और अब 938 खानें ही एक्टिव हैं. 500 मार्बल खानें ही नियमित संचालित हो रही हैं.

राजसमंद से ग्राउंड रिपोर्ट... (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें. 'अब टर्की भी पाकिस्तान की तरह दुश्मन देश', व्यापारी बोले-मार्बल आयात होगा बंद, राष्ट्रहित से बड़ा कुछ नहीं

उन्होंने कहा कि खान विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2021-22 में मार्बल का उत्पादन 33.65 लाख टन था, जिसमें 35 प्रतिशत की गिरावट आने से वर्ष 2024-25 में मात्र 23.66 लाख टन मार्बल का उत्पादन ही हो पाया. इससे स्पष्ट है कि मार्बल उद्योग कारोबार बढ़ नहीं रहा, बल्कि लगातार घट रहा है. फिर भी सरकार की ओर से अप्रत्याशित टैक्स व रॉयल्टी बढ़ाया जा रहा है. ऐसी स्थिति में न सिर्फ मार्बल माइंसों का संचालन मुश्किल हो जाएगा, बल्कि लाखों लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे. इस कारण सरकार को वर्तमान में जितना राजस्व मिल रहा है, वह भी बंद हो जाएगा.

12 साल में 300 मार्बल खदाने बंद : मार्बल माइंस ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ ने बताया कि 2013-14 में 1284 खनन प‌ट्टों में से वर्ष 2024-25 में सिर्फ 938 खनन प‌ट्टे एक्टिव हैं. इनमें से नियमित खनन कार्य सिर्फ 500 मार्बल माइंसों में ही हो पा रहा है. खान विभाग के रिकॉर्ड में स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में मार्बल खनिज का उत्पादन 15 से 20 लाख टन कम हुआ है. इसके बावजूद गिरते मार्बल कारोबार को लेकर सरकार गंभीर नहीं है.

मार्बल खदानों की स्थिति
मार्बल खदानों की स्थिति (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. बूंदी की 'निष्क्रिय' खदानों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 121 लीजधारकों को नोटिस

हर साल व्यवसायिक बिजली दर बढ़ रही : मार्बल गैंगसा एसोसिएशन अध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से हर साल व्यवसायिक बिजली दर को बढ़ाया जा रहा है. इसकी वजह से पहले से मार्बल कारोबारी परेशान हैं. साथ ही जीएसटी दर को घटाने के लिए लगातार मार्बल कारोबारी संघर्षरत है. इस बीच सरकार ने जीएसटी को कम करने की बजाय रॉयल्टी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर डाली. इस कारण 2 दिन में सरकार स्तर से सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर मार्बल माइंसों के साथ गैंगसा, मार्बल कटर के बिजली कनेक्शन काटने के लिए एक साथ आवेदन कर दिया जाएगा.

पूरा बाजार ठप
पूरा बाजार ठप (ETV Bharat Rajsamand)

रॉयल्टी राजस्व घटा, फिर दोहरा बर्ताव क्यों ? : मार्बल कारोबारी दिनेश बड़ाला ने बताया कि वर्ष 2023 में खान विभाग की ओर से राजसमंद जिले में खनिज मार्बल रॉयल्टी संग्रहण का टेंडर 141 करोड़ में दिया था, जो 18 माह के लिए था. वर्ष 2025 में वही रॉयल्टी वसूली टेंडर मात्र 120 करोड़ में हुआ है और वह भी 21 माह की समयावधि के लिए है. इस तरह स्पष्ट है कि मार्बल कारोबार किस स्थिति में हैं, उससे न सिर्फ खान विभाग, बल्कि सरकार भी वाकिफ है.

बढ़ी रॉयल्टी के आदेश को निरस्त करने के लिए जुटे कर्मचारी
बढ़ी रॉयल्टी के आदेश को निरस्त करने के लिए जुटे कर्मचारी (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें. सीएम भजनलाल बोले- लोहे से लेकर सोना प्रदेश की खानों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध

चाय थड़ी से लेकर पूरे बाजार का कारोबार ठप : मोबाइल शॉप संचालक पारसलाल तेली ने बताया कि माइंसों में 20 दिन से डिस्पैच बंद है. ट्रक-ट्रेलर, डम्पर, ट्रैक्टर खड़े हैं और एक दशक में कई माइंस बंद हो चुकी हैं. अभी यह हालत है कि रक्षाबंधन त्योहार में भी सिर्फ 7-8 मोबाइल बिके. दुकान के कारोबार में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है. कपड़ा विक्रेता कुन्दन बोले कि मार्बल खानें बंद होने से बाजार में सन्नाटा पसरा है. सभी दुकानदार हताश और परेशान हैं. प्रतिदिन 400 से 500 रुपए कमाई हो रही थी, मगर एक माह से मामूली पैसा मिल पा रहा है. झमकू मार्बल माइंस पर कार्यरत श्रमिक ताराचंद बोले कि खान में खनन हो गया, मगर अब माल का डिस्पैच नहीं होने से खदान में जगह ही नहीं बची. इस कारण श्रमिक घर लौटने को मजबूर हैं. फल विक्रेता कुन्दन बोले कि बाजार में ग्राहक हैं ही नहीं. यही स्थिति रही तो फल कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

DISPATCH STOPPED FROM MARBLE MINESJOB LOSSES IN RAJSAMANDमार्बल खदानों से डिस्पैच बंदJOB LOSSES IN MARBLE MINES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.