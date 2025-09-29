ETV Bharat / state

साइबर जागरूकता कार्यक्रम में अव्यवस्था, जिला अस्पताल का गेट हुआ ब्लॉक

अस्पताल के गेट पर जमा हुई भीड़ : साइबर सुरक्षा संबंधी संदेश देने के उद्देश्य से ये आयोजन 29 सितंबर सोमवार दोपहर ढाई बजे जिला अस्पताल मुख्य गेट के सामने हुआ. कलाकारों ने नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी और सतर्कता के उपायों की जानकारी दी. इस दौरान भीड़ ने जिला अस्पताल के मुख्य मार्ग को पूरी तरह से घेर लिया. जिससे आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई.

नारायणपुर : नारायणपुर में साइबर ठगी के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए जिला पुलिस और एसबीआई ने नुक्कड़ नाटक के जरिेए जनजागरुकता अभियान चलाया. लेकिन सोमवार को जिला अस्पताल मुख्य गेट के सामने हुए कार्यक्रम ने अव्यवस्था और लापरवाही देखने वाली. साइबर जागरुकता का संदेश देने वालों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी देखने को मिली है.

कोई भी जिम्मेदार बोलने को नहीं था तैयार : इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान उपयोग किए गए लाउडस्पीकर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए परेशानी का कारण बने. नियमों के मुताबिक अस्पताल परिसर और उसके आसपास हॉर्न तक बजाना प्रतिबंधित है. बावजूद इसके प्रशासनिक अनुमति या निगरानी के बिना इस तरह का आयोजन सवाल खड़े करता है. इस दौरान ना तो अस्पताल प्रबंधन और ना ही सुरक्षा कर्मियों ने कोई आपत्ति दर्ज कराई. मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी भी उपस्थित नहीं था. कलाकार भी कैमरे पर बोलने से कतराते नजर आए और ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि यह आयोजन पुलिस विभाग के निर्देश पर ही कराया गया था.

साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता निस्संदेह जरूरी है.लेकिन अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर लापरवाहीपूर्वक आयोजन प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में ऐसे आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस किस तरह की ठोस व्यवस्था बनाते हैं. जिससे जागरूकता के साथ-साथ व्यवस्था और संवेदनशीलता भी कायम रहे.



