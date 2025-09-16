ETV Bharat / state

बिहार में 7,480 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त, पटना में सीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन

पटना : बिहार में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ मंगलवार को राजधानी पटना में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. हजारों की संख्या में संविदा कर्मी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे. अचानक भीड़ बढ़ने पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

संविदा कर्मियों का पटना में प्रदर्शन : प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दौड़-भाग की स्थिति भी बनी. मुख्यमंत्री आवास से हटाए जाने के बाद संविदा कर्मी पटना जू की ओर कूच करने लगे. पुलिस लगातार उनके पीछे-पीछे चल रही थी और उन्हें वहां से भी हटाने का प्रयास करती रही.

प्रदर्शन में शामिल युवतियां (ETV Bharat)

पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग : पटना जू की गेट पर संविदा कर्मियों ने बड़ी संख्या में धरना दे दिया. यहां भी पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और धक्का मुक्की भी हुई, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया. इसके बाद सभी लोग निदेशालय की ओर बढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.

''राज्य सरकार ने अचानक 7,480 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी, जिससे हजारों परिवार सड़क पर आ गए हैं. सरकार ने पहले बहाली और नियमितीकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब नौकरी से हटा दिया गया. जब तक उनकी सेवाएं बहाल नहीं की जातीं, आंदोलन जारी रहेगा.''- प्रदर्शनकारी संविदा कर्मी