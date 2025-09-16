बिहार में 7,480 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त, पटना में सीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन
पटना में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. मंगलवार को संविदा कर्मियों ने अपना रोष प्रकट किया. पढ़ें खबर.
Published : September 16, 2025 at 8:37 PM IST
पटना : बिहार में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ मंगलवार को राजधानी पटना में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. हजारों की संख्या में संविदा कर्मी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे. अचानक भीड़ बढ़ने पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.
संविदा कर्मियों का पटना में प्रदर्शन : प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दौड़-भाग की स्थिति भी बनी. मुख्यमंत्री आवास से हटाए जाने के बाद संविदा कर्मी पटना जू की ओर कूच करने लगे. पुलिस लगातार उनके पीछे-पीछे चल रही थी और उन्हें वहां से भी हटाने का प्रयास करती रही.
पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग : पटना जू की गेट पर संविदा कर्मियों ने बड़ी संख्या में धरना दे दिया. यहां भी पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और धक्का मुक्की भी हुई, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया. इसके बाद सभी लोग निदेशालय की ओर बढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.
''राज्य सरकार ने अचानक 7,480 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी, जिससे हजारों परिवार सड़क पर आ गए हैं. सरकार ने पहले बहाली और नियमितीकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब नौकरी से हटा दिया गया. जब तक उनकी सेवाएं बहाल नहीं की जातीं, आंदोलन जारी रहेगा.''- प्रदर्शनकारी संविदा कर्मी
संविदा कर्मियों की प्रमुख मांगें:-
- 7,480 संविदा कर्मियों की सेवा तुरंत बहाल की जाए
- सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए
- नौकरी से निकाले जाने के फैसले को रद्द किया जाए
- अब तक की बर्खास्तगी को गैरकानूनी मानते हुए दोषियों पर कार्रवाई हो
सरकार की सफाई : वहीं, भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने संविदा कर्मियों की मांगों पर सफाई देते हुए कहा कि इन्हें दोबारा जुड़ने का अवसर दिया गया है. सरकार का मानना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा. हालांकि, संविदा कर्मी सरकार की इस सफाई से संतुष्ट नहीं हैं और लगातार आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं.
पहले भी हो चुके हैं प्रदर्शन : यह आंदोलन नया नहीं है. पिछले महीने से लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर सैकड़ों संविदा कर्मी डटे हुए हैं. कई बार विधानसभा और बीजेपी कार्यालय के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया है. कुछ दिनों पहले बीजेपी दफ्तर घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया था और कई लोग घायल हो गए थे. इसके अलावा 13 सितंबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना आगमन पर भी संविदा कर्मियों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर घंटों तक धरना दिया था.
