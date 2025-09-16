ETV Bharat / state

RUHS को खत्म कर रिम्स की स्थापना...चिकित्सक बोले- इसके नियम हमारे विरुद्ध

जयपुर: सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) को डेवलप कर 40 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थापना करने करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया था. सरकार का दावा है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना से राजस्थान उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी बनेगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. सरकार आरयूएचएस को खत्म करके रिम्स बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन आरयूएचएस में कार्यरत चिकित्सक इसके विरोध में उतर गए हैं. आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ प्रहलाद धाकड़ का कहना है कि आरयूएचएस फ़ैकल्टी रिम्स का स्वागत करती हैं, लेकिन रिम्स को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उनको बदलने की मांग हम लोग कर रहे हैं. रिम्स की स्थापना के बाद उनमे मेन पावर कैसे लाया जाएगा, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है खासकर नए सिरे से चिकित्सको की भर्ती की जाएगी. ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि पिछले 12-13 वर्षों से आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत फ़ैकल्टी को सीधा रिम्स में समायोजित किया जाए. पढ़ें : विधानसभा में पेश होगा 'राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 'विधेयक 2025 अधिकारों के साथ अन्याय : आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि देश के प्रमुख शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों जैसे AIIMS, IIT, IIM, PGIMER, KGMU लखनऊ, AMU अलीगढ़, JIPMER, NIT, IIS और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यदि किसी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है, तो पूर्व संस्थान के सभी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों, वेतन और वरिष्ठता के साथ नए संस्थान में समायोजित किए जाएंगे.