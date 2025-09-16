RUHS को खत्म कर रिम्स की स्थापना...चिकित्सक बोले- इसके नियम हमारे विरुद्ध
Published : September 16, 2025 at 5:59 PM IST
जयपुर: सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) को डेवलप कर 40 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थापना करने करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया था.
सरकार का दावा है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना से राजस्थान उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी बनेगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. सरकार आरयूएचएस को खत्म करके रिम्स बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन आरयूएचएस में कार्यरत चिकित्सक इसके विरोध में उतर गए हैं.
आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ प्रहलाद धाकड़ का कहना है कि आरयूएचएस फ़ैकल्टी रिम्स का स्वागत करती हैं, लेकिन रिम्स को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उनको बदलने की मांग हम लोग कर रहे हैं. रिम्स की स्थापना के बाद उनमे मेन पावर कैसे लाया जाएगा, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है खासकर नए सिरे से चिकित्सको की भर्ती की जाएगी. ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि पिछले 12-13 वर्षों से आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत फ़ैकल्टी को सीधा रिम्स में समायोजित किया जाए.
अधिकारों के साथ अन्याय : आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि देश के प्रमुख शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों जैसे AIIMS, IIT, IIM, PGIMER, KGMU लखनऊ, AMU अलीगढ़, JIPMER, NIT, IIS और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यदि किसी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है, तो पूर्व संस्थान के सभी कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों, वेतन और वरिष्ठता के साथ नए संस्थान में समायोजित किए जाएंगे.
यह प्रथा पूरे भारत में वर्षों से स्थापित है और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है. वहीं, प्रस्तावित RIMS अधिनियम में यह प्रावधान पूरी तरह उल्टा है. इसमें आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की संपत्ति (चल-अचल) को रिम्स में समाहित कर दिया गया है, जबकि कर्मचारियों को पूरी तरह बाहर रखा गया है. इसका मतलब यह है कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी, जो वर्तमान में RUHS संस्थान की सफलता और संचालन का आधार हैं, उन्हें नए संस्थान में शामिल नहीं किया जाएगा. यह कदम कर्मचारियों के अधिकारों के उल्लंघन वाला है.
इन सुविधाओं का दावा : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर रिम्स में विश्वस्तरीय और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी. इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है. इससे प्रदेश में अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार को नया आयाम मिलेगा और अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा.
रिम्स में में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सीटीवीएस एवं ट्रांसप्लांट यूनिट जैसे सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएँ होगी तथा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जेरियाट्रिक मेडिसिन, रूमेटोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन, क्रिटिकल केयर जैसी अनेक नई सब-स्पेशियलिटी विभागों की भी स्थापना की जाएगी.
100 करोड़ रुपए का व्यय : रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करेगा, जिसकी एक समर्पित निधि होगी. राज्य सरकार द्वारा रिम्स के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है. अन्य खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा. रिम्स में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों और फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे चिकित्सक निजी प्रैक्टिस के स्थान पर संस्थागत उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करेंगे.