एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर 10 सिंतबर को ही आ गए थे बरेली, अलग-अलग होटलों में रुके थे

शूटर्स ने कमरा लेते समय बताया था कि वह बरेली घूमने आए हैं. 11 सितंबर की सुबह होटल से निकल गए थे.

शूटर रविंद्र का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
शूटर रविंद्र का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
Published : September 18, 2025 at 5:54 PM IST

बरेली : बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स का वीडियो सामने आया है. बदमाश फायरिंग करने से एक दिन पहले ही बरेली आ गए थे और होटल में रुके थे. पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. वीडियो में एक शूटर लाल जूते में दिख रहा है. पुलिस के मुताबिक, शूटरों ने दिशा पाटनी के घर की रेकी भी की थी.

बता दें, एक्ट्रेस के घर पर 12 सितंबर (शुक्रवार) को तड़के 3:30 बजे फायरिंग करने वाले शूटर अरुण और रविंद्र को गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. जबकि 11 सितंबर को फायरिंग करने वाले शूटर नकुल और विजय को पुलिस की टीम तलाश कर रही है. दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का जिम्मा गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी.

अलग-अलग होटल में रुके थे : एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, पुलिस जांच में पता चला है कि चारों शूटर 10 सितंबर को ही शहर में आ गए थे. चारों शूटर अपने असली नाम से होटल में रुके थे. मुख्य शूटर रविंद्र पुराने रोडवेज के पास रुका था, जबकि तीन बरेली जंक्शन के पास एक होटल में रुके थे. चारों ने 11 सितंबर की सुबह कमरा खाली कर दिय था. शूटर रविंद्र जिस होटल में रुका था, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

होटल के रजिस्टर में तीनों का नाम दर्ज है. कमरा नंबर 111 में तीनों रुके थे.
होटल के रजिस्टर में तीनों का नाम दर्ज है. कमरा नंबर 111 में तीनों रुके थे.

शूटर रविंद्र के कमरे में कोई नहीं जाता था : होटल कर्मचारियों सुनील ने बताया, रविंद्र नाम का एक युवक 10 सितंबर की सुबह 9:55 बजे होटल के कमरा नंबर 9 में रुका था. 11 सितंबर को सुबह 4:00 बजे कमरा छोड़ कर चला गया. कुछ भी लेना होता तो वह खुद कमरे में बाहर आया. उसके कमरे में कोई कर्मचारी नहीं जाता था. सिगरेट और तौलिया लेने भी खुद नीचे आया था. रविंद्र ने लाल रंग का जूता पहना था.

111 नंबर के कमरे में रुके थे तीन शूटर : शूटर नकुल, विजय और अरुण स्टेशन रोड के होटल में कमरा नंबर 111 में एक साथ रुके थे. तीनों ने 11 सितंबर की सुबह कमरा खाली कर दिया था. कर्मचारी मोहम्मद गुलफान ने बताया कि 10 सितंबर की सुबह नकुल, विजय और अरुण गेस्ट हाउस में आए थे. कमरा लेने का पर्पज पूछने पर बताया कि वह बरेली घूमने आए हैं. तीनों एक ही कमरा नंबर 111 में रुके थे. 11 सितंबर की सुबह चेक आउट किया था.

रविंद्र और अरुण को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया.
रविंद्र और अरुण को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया.

गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी जिम्मेदारी : एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, जांच में यह भी पता चला है कि 11 सितंबर को शूटर नकुल और विजय ने फायरिंग की थी. इसके बाद चारों रामपुर चले गए और वहां होटल में रुके थे. फायरिंग पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो अरुण और रविंद्र फिर लौटकर आए. 12 सितंबर की सुबह 3:30 बजे दिशा पाटनी के घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसके बाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली.

दिशा पाटनी के पिता बोले- सीएम योगी ने वादा पूरा किया : 17 सितंबर को अरुण और रविंद्र के एनकाउंटर के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने सीएम योगी और पुलिस का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने मुझसे जो वादा किया था वह पूरा किया. सीएम योगी ने मुझे और मेरे परिवार को अभय दान देकर हमें कृतज्ञ किया है. जीरो टॉलरेंस के नारे को कर के दिखाया है. सीएम योगी के राज में पूरा प्रदेश भय मुक्त है.

बता दें, अभिनेत्री दिशा पाटनी का परिवार बरेली के सिविल लाइंस इलाके में रहता है. यहां पर पुलिस विभाग से रिटायर्ड उनके पिता जगदीश पाटनी, मां और आर्मी से रिटायर्ड मेजर बहन खुशबू पाटनी रहती हैं.

