एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर 10 सिंतबर को ही आ गए थे बरेली, अलग-अलग होटलों में रुके थे

September 18, 2025 at 5:54 PM IST

बरेली : बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स का वीडियो सामने आया है. बदमाश फायरिंग करने से एक दिन पहले ही बरेली आ गए थे और होटल में रुके थे. पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. वीडियो में एक शूटर लाल जूते में दिख रहा है. पुलिस के मुताबिक, शूटरों ने दिशा पाटनी के घर की रेकी भी की थी. बता दें, एक्ट्रेस के घर पर 12 सितंबर (शुक्रवार) को तड़के 3:30 बजे फायरिंग करने वाले शूटर अरुण और रविंद्र को गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. जबकि 11 सितंबर को फायरिंग करने वाले शूटर नकुल और विजय को पुलिस की टीम तलाश कर रही है. दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का जिम्मा गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी. अलग-अलग होटल में रुके थे : एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, पुलिस जांच में पता चला है कि चारों शूटर 10 सितंबर को ही शहर में आ गए थे. चारों शूटर अपने असली नाम से होटल में रुके थे. मुख्य शूटर रविंद्र पुराने रोडवेज के पास रुका था, जबकि तीन बरेली जंक्शन के पास एक होटल में रुके थे. चारों ने 11 सितंबर की सुबह कमरा खाली कर दिय था. शूटर रविंद्र जिस होटल में रुका था, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. होटल के रजिस्टर में तीनों का नाम दर्ज है. कमरा नंबर 111 में तीनों रुके थे. (Photo Credit; ETV Bharat) शूटर रविंद्र के कमरे में कोई नहीं जाता था : होटल कर्मचारियों सुनील ने बताया, रविंद्र नाम का एक युवक 10 सितंबर की सुबह 9:55 बजे होटल के कमरा नंबर 9 में रुका था. 11 सितंबर को सुबह 4:00 बजे कमरा छोड़ कर चला गया. कुछ भी लेना होता तो वह खुद कमरे में बाहर आया. उसके कमरे में कोई कर्मचारी नहीं जाता था. सिगरेट और तौलिया लेने भी खुद नीचे आया था. रविंद्र ने लाल रंग का जूता पहना था.