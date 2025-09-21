ETV Bharat / state

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामला, सोनीपत का ही निकला रेकी करने वाला अनिल भी, मां बोलीं- "मेरे बेटे को फंसाया जा रहा"

सोनीपत: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने रेकी करने वाले अनिल को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि अभिनेत्री के आवास यूपी के बरेली में रेकी करने वाला आरोपी अनिल भी सोनीपत के राजपुर का निवासी है. मुठभेड़ के बाद यूपी पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. उसके एक और साथी दीपक निवासी राजस्थान के पैर में गोली लगी है. रेकी करने वाले अनिल के परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई है और मामले में अनिल के शामिल होने की बात को गलत बताया है.

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामला: दरअसल, उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के आवास पर रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटरों ने फायरिंग कर दी. जिसके बाद सोनीपत एसटीएफ यूनिट, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों शूटरों को मार गिराया. मारे गए दोनों शूटर सोनीपत के रहने वाले अरुण और रविंद्र थे. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने रेकी करने वाले अनिल को गिरफ्तार किया और उसके एक साथी के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई.

"अनिल को फंसाया जा रहा है": अब रेकी करने वाले अनिल के परिजनों का कहना है कि "उनका बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता". अनिल की मां ने कहा कि "अनिल 8वीं पास है और यह अपने परिवार का गुजारा करने के लिए गाड़ियों को ठीक करने का काम करता है. अनिल कभी भी बदमाशों के संपर्क में नहीं रहा. उसे क्यों फंसाया जा रहा है, ये हमें नहीं पता. अनिल 12 तारीख को मजदूरों को लेने गया हुआ था. 17 सितंबर को वह यहीं पर था, लेकिन उसके साथ अन्य तीन मजदूरों को पुलिस पकड़ कर ले गई. हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अनिल वहां मौजूद होगा, उसके अलावा कोई भी हमारे परिवार की देखरेख करने वाला नहीं है. अनिल की दो बेटियां और एक बेटा है."