बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर फायरिंग केस, एनकाउंटर के बाद परिजनों का पुलिस पर आरोप, बोले- "फर्जी एनकाउंट में बेटे के साथ हुआ अन्याय"

Published : September 19, 2025

सोनीपत: मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले हरियाणा के 2 शूटरों को यूपी एसटीफ और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया. पुलिस की इस कार्रवाई से परिजन बेहद निराश हैं और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए मामले की जांच की मांग कर रहे हैं. एनकाउंटर में मारे गए सोनीपत के अरुण के परिजनों का कहना है कि "उनका बेटा अपराधी नहीं था. उसके दोस्त घर से बुलाकर उसे हरिद्वार के लिए लेकर गए थे. लेकिन पुलिस ने उसको मार दिया". सोनीपत के दोनों बदमाश: बता दें कि हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद में हरियाणा निवासी दो शूटरों का एनकाउंटर कर दिया था. बदमाशों की पहचान गांव काहनी, रोहतक निवासी रविंद्र और मयूर विहार, सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई थी. 1-1 लाख के इनामी थे बदमाश: पुलिस की मानें तो "ये दोनों शूटर रोहित और अरुण गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग में शामिल थे. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था". जबकि अरुण के परिजनों का आरोप है कि "दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बाइक सवार दोनों युवकों में कोई भी अरुण नहीं है. अरुण का फर्जी एनकाउंटर किया गया है. परिजनों ने तर्क दिया कि बाइक सवार हेलमेट पहनने वाला अरुण नहीं है". बेटे के एनकाउंटर के बाद बिलख रहा परिवार (Etv Bharat) पुलिस कार्रवाई पर परिजनों का आरोप: परिजनों ने कहा कि "बीमारी के चलते अरुण का शरीर पीला पड़ा हुआ था और वे कमजोर भी था. जबकि बाइक चलाने वाला लड़का सांवला है. पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी अरुण का शरीर पीला पड़ा हुआ है. वहीं, जारी तस्वीर में बाइक पर पीछे बैठा लड़का भी अरुण नहीं है. अरुण की कभी किसी से कोई लड़ाई तक नहीं हुई. उस पर कोई केस नहीं था और पुलिस ने एक लाख का इनाम दिखा दिया है. यह गलत है, फर्जी है."

