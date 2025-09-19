बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर फायरिंग केस, एनकाउंटर के बाद परिजनों का पुलिस पर आरोप, बोले- "फर्जी एनकाउंट में बेटे के साथ हुआ अन्याय"
बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर फायरिंग केस में शामिल दोनों शूटरों की एनकाउंटर में मौत हो गयी. हालांकि परिवार वालों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं.
September 19, 2025
September 19, 2025
सोनीपत: मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले हरियाणा के 2 शूटरों को यूपी एसटीफ और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया. पुलिस की इस कार्रवाई से परिजन बेहद निराश हैं और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए मामले की जांच की मांग कर रहे हैं. एनकाउंटर में मारे गए सोनीपत के अरुण के परिजनों का कहना है कि "उनका बेटा अपराधी नहीं था. उसके दोस्त घर से बुलाकर उसे हरिद्वार के लिए लेकर गए थे. लेकिन पुलिस ने उसको मार दिया".
सोनीपत के दोनों बदमाश: बता दें कि हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद में हरियाणा निवासी दो शूटरों का एनकाउंटर कर दिया था. बदमाशों की पहचान गांव काहनी, रोहतक निवासी रविंद्र और मयूर विहार, सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई थी.
1-1 लाख के इनामी थे बदमाश: पुलिस की मानें तो "ये दोनों शूटर रोहित और अरुण गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग में शामिल थे. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था". जबकि अरुण के परिजनों का आरोप है कि "दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बाइक सवार दोनों युवकों में कोई भी अरुण नहीं है. अरुण का फर्जी एनकाउंटर किया गया है. परिजनों ने तर्क दिया कि बाइक सवार हेलमेट पहनने वाला अरुण नहीं है".
पुलिस कार्रवाई पर परिजनों का आरोप: परिजनों ने कहा कि "बीमारी के चलते अरुण का शरीर पीला पड़ा हुआ था और वे कमजोर भी था. जबकि बाइक चलाने वाला लड़का सांवला है. पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी अरुण का शरीर पीला पड़ा हुआ है. वहीं, जारी तस्वीर में बाइक पर पीछे बैठा लड़का भी अरुण नहीं है. अरुण की कभी किसी से कोई लड़ाई तक नहीं हुई. उस पर कोई केस नहीं था और पुलिस ने एक लाख का इनाम दिखा दिया है. यह गलत है, फर्जी है."
बिलख-बिलख कर रो रहा परिवार: वहीं, अरुण के पिता ने रोते हुए बिलख-बिलख कर कहा कि "उनका बेटा अपराधी नहीं हो सकता. अरुण घर का छोटा बेटा था. वह पिछले 5 सालों से शुगर का रोगी था. उसकी हालत ऐसी रहती थी कि शुगर लेवल 700-800 तक पहुंच जाता था. अरुण दवा पर ही निर्भर था. सोनीपत के इंडियन स्कूल से अरुण ने 12वीं तक पढ़ाई की थी. बीमारी के चलते परिवार ने कभी काम पर भी नहीं भेजा. अरुण घर पर ही दूध का काम करने लगा था".
"बेटे के बिना नहीं रहा जाता": वहीं, अरुण की मां सविता अपने बेटे की मौत से सदमे में है. रो-रोकर बुरा हाल है और बातचीत के दौरान वे बेहोश हो गई. जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि "दोपहर 3 बजे अरुण हरिद्वार जाने की बात कहकर घर से निकला था. मैं उससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकती. इसलिए मैंने उसको जल्दी घर आने के लिए कहा था. मेरे बेटे ने कभी किसी से लड़ाई तक नहीं की. अरुण दयालु स्वभाव का था".
गैंग कनेक्शन की भी पुष्टि: सूत्रों के मुताबिक, दोनों शूटर रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे. एनकाउंटर स्थल से ग्लॉक और जिगना पिस्टल सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं. यह गिरोह पहले भी बॉलीवुड हस्तियों और बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करने के मामलों में सामने आ चुका है.
खुशबू पाटनी के वीडियो पर विवाद: 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी कर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव-इन रिलेशनशिप वाले बयान पर कहा था कि "अगर ये मेरे सामने होता न तो इसको मैं समझा देती मुंह मारना क्या होता है". जिसके बाद पाटनी के घर पर फायरिंग हुई और फेसबुक पर गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली. फेसबुक पर गोदारा गैंग ने लिखा कि "इसने हमारे सतानत धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है. हमारे आराध्य देवी-देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा. अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे".
