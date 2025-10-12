'संविधान में आदिवासी अधिकार बनाम जमीनी हकीकत' विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम, पवन खेड़ा ने कई जटिल सवालों के दिए सीधे जवाब
रांची में आयोजित परिचर्चा 'संविधान में आदिवासी अधिकार बनाम जमीनी हकीकत' कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत कई लीडर शामिल हुए.
Published : October 12, 2025 at 5:50 PM IST
रांची: आदिवासी-मूलनिवासी प्रोफेसर एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट जेवियर्स कॉलेज में 'संविधान में आदिवासी अधिकार बनाम जमीनी हकीकत' विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा शामिल हुए.
गलत करने वाली सरकारों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई?
परिचर्चा के दौरान लोगों की तरफ से झारखंड से पलायन, नियोजन नियुक्ति में हो रही देरी, ईवीएम में गड़बड़ी, जनजातीय समुदाय के हक और उसकी लगातार हो रही हकमारी पर सवाल किए गए. जिसमें एक ने सवाल पूछा कि अगर सरकार गलत है या वह कुछ गलत करती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा ही एक सवाल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से पूछा गया कि आदिवासी की परिभाषा संविधान में क्या है? जिसका जवाब आया कि भौगोलिक पहचान और जल, जंगल और जमीन से जुड़े लोग ही आदिवासी हैं.
आदिवासी मूलवासियों को हक नहीं मिलता है. उन्हें नौकरी नहीं मिलती है. जहां- जहां हमारी सरकार है, वहां वहां इस मामले में हम संवेदनशील हैं लेकिन केंद्र सरकार की वजह से हमारी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करना पड़ता है: पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता
समृद्ध समाज रहा है आदिवासी: कृषि मंत्री
झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस परिचर्चा में कहा कि आदिवासी और मूलवासी समाज सबसे समृद्ध समाज रहा है और हमारे संविधान में इस समाज को काफी अधिकार मिले हुए हैं. जब आदिवासी समाज बचेगा तभी मूलवासी समाज भी बचेगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान संवाद से संभव है.
परिचर्चा में शामिल हुए ये लोग
कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की, संत जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद रही. संवाद कार्यक्रम में कई शिक्षाविद, स्कूल-कॉलेज की छात्र-छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे. परिचर्चा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने कई सवालों के जवाब दिए.
