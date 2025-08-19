ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा, मंत्री पद की रेस में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव - SAI CABINET EXPANSION

छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज है. दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव मंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं.

SAI CABINET EXPANSION IN CG
साय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 4:22 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 6:11 PM IST

दुर्ग: स्कूली शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद से विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें हो रही थी. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही है. इस बीच रायपुर से दिल्ली तक बीजेपी में मंथन का दौर साय कैबिनेट विस्तार को लेकर हुआ. अब साय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट और तेज हो गई है. राज्यपाल रमेन डेका ने भी बयान देकर इस ओर इशारा कर दिया है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. उन्होंने रायपुर में बयान दिया कि कुछ तो बड़ा होने वाला है. इसके बाद से साय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों को और भी बल मिल गया.

साय मंत्रिमंडल विस्तार में किसे मिल सकता है मौका ?:राज्यपाल के इस बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई. छत्तीसगढ़ के सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि जल्द ही विष्णुदेव साय सरकार में जिम्मेदारियों का बंटवारा हो सकता है. बीजेपी से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार साय कैबिनेट के विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ख्याल रखा जा सकता है. ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के नए चेहरों को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिले. इस लिस्ट में दुर्ग शहर से बीजेपी के विधायक गजेंद्र यादव का नाम टॉप पर चल रहा है.

गजेंद्र यादव के पिताजी का बयान (ETV BHARAT)

गजेंद्र यादव के बारे में जानकारी: गजेंद्र यादव बीजेपी के नए नवेले चेहरों में गिने जाते हैं. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में गजेंद्र यादव ने दुर्ग शहर सीट से करीब 48,697 वोटों से जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के धाकड़ नेता अरुण वोरा को हराया. गजेंद्र यादव ने छत्तीसगढ से पढ़ाई की है. वे आरएसएस बैक ग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. गजेंद्र यादव के पिता बिसरा राम यादव भी आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं.

गजेंद्र यादव का सफर

  1. 1978 में गजेंद्र यादव का जन्म हुआ
  2. शुरुआती पढ़ाई लिखाई दुर्ग में हुई
  3. एमए तक की पढ़ाई PTRSU रायपुर से की
  4. यादव समुदाय के नेता माने जाते हैं गजेंद्र यादव
  5. 2023 विधानसभा चुनाव में गजेंद्र यादव बने विधायक
  6. गजेंद्र ने कांग्रेस के अरुण वोरा को हराया
DURG CITY MLA GAJENDRA YADAV
बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव का सियासी सफर (ETV BHARAT)

यादव समाज में खुशी: गजेंद्र यादव के साय कैबिनेट विस्तार की दौड़ में शामिल होने को लेकर यादव समाज ने खुशी जताई है. यादव समाज का कहना है कि अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो यह यादव समाज के लिए बेहद खुशी की बात होगी.

