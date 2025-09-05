ETV Bharat / state

रायपुर: 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है. इस डेडलाइन के बीच नक्सलवाद पर रायपुर के एक निजी रिसॉर्ट में बड़ी बैठक हो रही है. इस मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी के बड़े अधिकारी और चार राज्यों के डीजीपी मौजूद हैं.

मीटिंग में कई बड़े ऑफिसर्स शामिल: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी भी तेज कर दी गई है. नक्सल अभियान की तैयारी को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है. जानकारी के मुताबिक इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी मौजूद हैं. इनके साथ सुरक्षा बलों के अधिकारी और इंटेलीजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं. बैठक को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी के तपन कुमार डेका लीड कर रहे हैं.

वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बन रही रणनीति: सूत्रों के मुताबिक बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग (LWE) के तहत इन बिंदुओं पर खासतौर से मंथन हो रहा है, जिनके जरिए नक्सलियों पर सटीक प्रहार किया जा सके.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से खत्म करने की डेडलाइन दी गई है.इस डेडलाइन के बाद सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई है.इस बैठक में ऑपरेशन को और आक्रामक बनाने के लिए सीमावर्ती राज्यों में नक्सलियों की घेराबंदी और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं.