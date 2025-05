ETV Bharat / state

यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को हो रहे रिटायर, अखिलेश ने कसा तंज; क्या मिलेगा सेवा विस्तार? जानिए- पुलिस मुखिया की दौड़ में सबसे आगे कौन - AKHILESH ON DGP PRASHANT KUMAR

डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार देने की चर्चा ( Photo Credit- ETV Bharat )

Published : May 30, 2025 at 3:50 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 4:39 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी और ईओडब्ल्यू के डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में प्रदेश का डीजीपी कौन होगा या मौजूद डीजीपी को ही सेवा विस्तार मिलेगा, इसको लेकर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है. इस बीच, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कमेंट पोस्ट करके डीजीपी को सेवा विस्तार मिलने की संभावना जताते हुए तंज कसा है. अखिलेश यादव की पोस्ट (Photo Credit- ETV Bharat) अखिलेश बोले कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार देने की तैयारी: डीजीपी प्रशांत कुमार भी 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन गुरुवार को 31 मई को रिटायर होने वाले पांच अन्य आईपीएस अफसरों के विदाई समारोह में उनका नाम न शामिल होने पर सेवा विस्तार के कयास लगने लगे. चर्चा हो रही है कि उनका सेवा विस्तार तय है.

उधर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है. सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश कार्यवाहक डीजीपी का रिकार्ड बना चुका है. अब क्या सेवा विस्तार का भी बनाएगा. सेवा विस्तार न होने पर कौन बनेगा डीजीपी, इसको लेकर भी कई नाम चर्चा में हैं.



वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजूद डीजीपी को सेवा विस्तार मिलने व न मिलने दोनों तरह की खबरें सामने आ रही हैं. एक पक्ष का कहना है कि उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी नजीर नहीं रही है. इसमें विभागध्यक्ष न होते हुए सेवा विस्तार मिला हो. सेवा विस्तार उसे ही मिलता है, जो विभागध्यक्ष रहा हो. वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार दिलाने के लिए उनके मूल पद डीजी ईओडब्लू के पद पर सेवा विस्तार देने के लिए भारत सरकार को फाइल भेजी गई है. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रशांत कुमार को डीजी ईओडब्लू के पद पर सेवा विस्तार मिल जाए, ताकि वह उन्हें डीजीपी के पद पर बनाए रखें. डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल बना ही नहीं: दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए कैबिनेट से बीते वर्ष एक आदेश पारित किया था. इसके तहत प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया था. इसके तहत यूपीएससी के एक सदस्य, हाईकोर्ट के एक सदस्य और पूर्ण डीजीपी को इसमें रखा जाना था. पर जब उत्तर प्रदेश के मौजूद डीजीपी के कार्यकाल समाप्त होने में 24 घंटे कभी काम का समय बचा है. अभी तक इस पैनल का भी गठन नहीं किया गया है. ऐसे में प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार को लेकर सरकार की तरफ से आखिरी दांव लगाया गया है. सूत्रों की मानें तो डीजी होमगार्ड वीके मौर्य प्रदेश के नए डीजीपी बनने की रेस में सबसे आगे है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट होने में दो महीने का समय शेष है. इसके बाद हो सकता है कि प्रदेश को कोई स्थाई डीजीपी मिल जाए. अगर वीके मौर्य बनाए गए, तो वह प्रदेश के चौथे कार्यवाहक डीजीपी होंगे. वहीं इस रेस में राजीव कृष्णा का नाम भी चल रहा है. वह अभी जूनियर हैं, जिसकी वजह से उन्हें डीजीपी नहीं बनाया जा सकता और जो सीनियर आईपीएस उनसे ऊपर है जिसमें आलोक मिश्रा और दलजीत चौधरी का नाम है और डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा का नाम है. क्या उत्तर प्रदेश को मिलेगी पहली महिला डीजीपी: आलोक मिश्रा और दलजीत चौधरी दोनों ही केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है. सूत्रों का कहना है कि दलजीत चौधरी का नाम चल तो रहा है. लेकिन भारत-पाक के बीच हालिया तनाव को देखते हुए नहीं लगता कि उन्हें बीएसएफ के डायरेक्टर के पद से हटाया जाएगा. वहीं आलोक शर्मा केंद्र के सबसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात है, जो एनएसजी के डीजी हैं. ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाए, इसके बहुत ही कम चांसेस है. सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से कार्यवाही डीजीपी मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है. हालांकि पूर्व अधिकारियों का मानना है कि अगर मौजूद डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिलता है, तो सरकार ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए वीके वर्मा को दो महीने के लिए डीजीपी बन सकती है. अगर ऐसा नहीं करती है, तो तिलोत्तमा वर्मा को भी यूपी का पहला महिला डीजीपी बनाया जा सकता है.



