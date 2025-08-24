ETV Bharat / state

भेलवा के पत्ते बने रोहू मछली के लिए जीवन रक्षक, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता ने खोज निकाली दवा - MEDICINE TO PROTECT ROHU FISH

विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की शोधकर्ता ने रोहू मछली को बीमारी से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने संबंधी दवा खोज निकाली है.

rohu fish
रोहू मछली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 24, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read

हजारीबाग: रोहू मछली को बीमारी से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने संबंधी बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अचूक दवा खोज निकाली है. मछली को बीमारी से बचाने के लिए शोधकर्ता ने भेलवा पेड़ के पत्ते का उपयोग किया है.

दरअसल, भेलवा, जिसका उपयोग आदिवासी समाज पीढ़ी से करते आए हैं. अब भेलवा मछलियों के लिए जीवन दाहिनी बनने वाला है. छोटे स्तर पर किए गए प्रयोग का सकारात्मक परिणाम सामने आ चुका है.

भेलवा के पत्ते बने रोहू मछली के लिए जीवनरक्षक (Etv Bharat)

विनोबा भावे विश्वविधालय की शोधकर्ता ने‌ खोज निकाली अचूक दवा

बढ़ते प्रदूषण और मछलियों में उपयोग होने वाली विभिन्न दवाइयों के इस्तेमाल ने मछलियों में तरह-तरह की बीमारी को जन्म दिया है. लेकिन विनोबा भावे विश्वविधालय के बायो टेक्नोलॉजी विभाग की शोधकर्ता आकृति गुप्ता ने‌ मछलियों को ग्रसित करने वाले रोग को दूर करने के लिए अचूक दवा खोज निकाली है.

भेलवा के पत्ते ने जगाई आशा की किरण

शोधकर्ता आकृति गुप्ता ने झारखंड में पाये जाने वाले भेलवा पौधे का पहली बार, वैज्ञानिक परिक्षण कर बैक्टीरिया और फफूंद ग्रसित रोहू मछली पर दवा के रूप में प्रयोग किया और पाया कि इससे बीमार मछलियों में प्रतिरोधक शक्ति ‌बढ़ जाती है. रोग प्रतिरोधी क्षमता, जीन में भी सक्रिय हो जाती है. इसके लिए भेलवा के पत्ते के अर्क का उपयोग किया है.

भेलवा के पत्ते का अर्क मछली के खाने के साथ मिलकर दिया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. जिस बीमारी से वह ग्रसित होती है उसका निवारण भी होता है. लेकिन देने से पहले मात्रा पर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होती है: आकृति गुप्ता, शोधकर्ता

यह प्रजाति कई तरह-तरह की बीमारियों हो रही थी ग्रसित

आकृति गुप्ता ने अपना शोध डॉ. पीके मिश्रा और‌ आईआईएबी, रांची के वैज्ञानिक डॉ. एसके गुप्ता के मार्गदर्शन में पूरा किया है. डॉ. पीके मिश्रा ने बताया रोहू मछली को 'रुई' या 'कारपो' मछली के नाम से भी जाना जाता है. यह मीठे पानी की मछली है, जो उत्तर और मध्य भारत में पाई जाती है. अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है. लेकिन यह प्रजाति खुद तरह-तरह की बीमारी से ग्रसित हो रही थी. प्रोटीन के लिए मछली सबसे बेहतर स्रोत भी है. हाल के दिनों में मछली की खपत भी बढ़ी है. यह बेहद खुशी की बात है कि उनकी छात्रा ने बेहतर शोध किया है. इसका लाभ मछली पलकों को भविष्य में मिलेगा.

दरअसल, आकृति का शोध "झारखंड के जनजातीय पौधों से रोग प्रतिरोधक दवा बनाकर 'लेबियो रोहिता' अर्थात रोहू मछली पर इसका प्रयोग व परीक्षण" था. आने वाले समय में यह शोध मछली पालकों के लिए मिल का पत्थर साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: अच्छी बारिश से लबालब भरे तालाब, मत्स्य निदेशक की ये सलाह मानेंगे तो मछली पालक हो जाएंगे मालामाल!

गढ़वा जिला मछली उत्पादन में बनेगा अव्वल, मत्स्य विभाग ने बनाई विशेष योजना, पढ़ें रिपोर्ट

'बायो फ्लॉक' तकनीक से मछली पालन करने पर मिलेगी साढ़े चार लाख रुपए तक की सब्सिडी, कम पानी में भी हो सकेगा मत्स्य उत्पादन

हजारीबाग: रोहू मछली को बीमारी से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने संबंधी बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अचूक दवा खोज निकाली है. मछली को बीमारी से बचाने के लिए शोधकर्ता ने भेलवा पेड़ के पत्ते का उपयोग किया है.

दरअसल, भेलवा, जिसका उपयोग आदिवासी समाज पीढ़ी से करते आए हैं. अब भेलवा मछलियों के लिए जीवन दाहिनी बनने वाला है. छोटे स्तर पर किए गए प्रयोग का सकारात्मक परिणाम सामने आ चुका है.

भेलवा के पत्ते बने रोहू मछली के लिए जीवनरक्षक (Etv Bharat)

विनोबा भावे विश्वविधालय की शोधकर्ता ने‌ खोज निकाली अचूक दवा

बढ़ते प्रदूषण और मछलियों में उपयोग होने वाली विभिन्न दवाइयों के इस्तेमाल ने मछलियों में तरह-तरह की बीमारी को जन्म दिया है. लेकिन विनोबा भावे विश्वविधालय के बायो टेक्नोलॉजी विभाग की शोधकर्ता आकृति गुप्ता ने‌ मछलियों को ग्रसित करने वाले रोग को दूर करने के लिए अचूक दवा खोज निकाली है.

भेलवा के पत्ते ने जगाई आशा की किरण

शोधकर्ता आकृति गुप्ता ने झारखंड में पाये जाने वाले भेलवा पौधे का पहली बार, वैज्ञानिक परिक्षण कर बैक्टीरिया और फफूंद ग्रसित रोहू मछली पर दवा के रूप में प्रयोग किया और पाया कि इससे बीमार मछलियों में प्रतिरोधक शक्ति ‌बढ़ जाती है. रोग प्रतिरोधी क्षमता, जीन में भी सक्रिय हो जाती है. इसके लिए भेलवा के पत्ते के अर्क का उपयोग किया है.

भेलवा के पत्ते का अर्क मछली के खाने के साथ मिलकर दिया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. जिस बीमारी से वह ग्रसित होती है उसका निवारण भी होता है. लेकिन देने से पहले मात्रा पर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होती है: आकृति गुप्ता, शोधकर्ता

यह प्रजाति कई तरह-तरह की बीमारियों हो रही थी ग्रसित

आकृति गुप्ता ने अपना शोध डॉ. पीके मिश्रा और‌ आईआईएबी, रांची के वैज्ञानिक डॉ. एसके गुप्ता के मार्गदर्शन में पूरा किया है. डॉ. पीके मिश्रा ने बताया रोहू मछली को 'रुई' या 'कारपो' मछली के नाम से भी जाना जाता है. यह मीठे पानी की मछली है, जो उत्तर और मध्य भारत में पाई जाती है. अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है. लेकिन यह प्रजाति खुद तरह-तरह की बीमारी से ग्रसित हो रही थी. प्रोटीन के लिए मछली सबसे बेहतर स्रोत भी है. हाल के दिनों में मछली की खपत भी बढ़ी है. यह बेहद खुशी की बात है कि उनकी छात्रा ने बेहतर शोध किया है. इसका लाभ मछली पलकों को भविष्य में मिलेगा.

दरअसल, आकृति का शोध "झारखंड के जनजातीय पौधों से रोग प्रतिरोधक दवा बनाकर 'लेबियो रोहिता' अर्थात रोहू मछली पर इसका प्रयोग व परीक्षण" था. आने वाले समय में यह शोध मछली पालकों के लिए मिल का पत्थर साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: अच्छी बारिश से लबालब भरे तालाब, मत्स्य निदेशक की ये सलाह मानेंगे तो मछली पालक हो जाएंगे मालामाल!

गढ़वा जिला मछली उत्पादन में बनेगा अव्वल, मत्स्य विभाग ने बनाई विशेष योजना, पढ़ें रिपोर्ट

'बायो फ्लॉक' तकनीक से मछली पालन करने पर मिलेगी साढ़े चार लाख रुपए तक की सब्सिडी, कम पानी में भी हो सकेगा मत्स्य उत्पादन

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHU FISHCHARACTERISTICS OF ROHU FISHरोहू मछली में बीमारीरोहू मछली के बीमारी का इलाज मिलाMEDICINE TO PROTECT ROHU FISH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.