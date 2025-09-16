ETV Bharat / state

कुशीनगर में नाबालिग छात्र की मौत का खुलासा; पूर्व प्रधानचार्य ने अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश की, हत्या कर शव लटकाया

कुशीनगर : जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में बीती 12 सितंबर को एक स्कूल में मिले छात्र (11) का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मंगलवार को चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

एएसपी निवेश कटियार ने बताया कि हाटा कोतवाली क्षेत्र में स्थित स्कूल में बीती 12 सितंबर को एक छात्र का शव मिला था. छात्र की मौत के बाद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने मौके का निरीक्षण किया. जिसके बाद सीओ कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गईं थीं. तीन दिन चली पड़ताल, तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से आखिरकार मामले का खुलासा हो गया.





16 सितंबर की सुबह, हाटा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने घटना का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, पूर्व प्रधानचार्य प्रभुनाथ पांडेय ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 11/12 सितम्बर की रात उसने छात्र के साथ अनैतिक संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन किशोर ने उसका विरोध किया और शिकायत की धमकी दी. इसी डर और अपनी करतूत उजागर होने की आशंका से प्रभुनाथ ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को सीढ़ी के पास ले जाकर धोती से फंदा बनाया और किशोर को लटका दिया, ताकि यह आत्महत्या लगे.