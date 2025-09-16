ETV Bharat / state

कुशीनगर में नाबालिग छात्र की मौत का खुलासा; पूर्व प्रधानचार्य ने अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश की, हत्या कर शव लटकाया

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, बीती 12 सितंबर को मिला था छात्र का शव.

कुशीनगर में नाबालिग छात्र की मौत का खुलासा
कुशीनगर में नाबालिग छात्र की मौत का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:15 PM IST

कुशीनगर : जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में बीती 12 सितंबर को एक स्कूल में मिले छात्र (11) का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मंगलवार को चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

एएसपी निवेश कटियार ने बताया कि हाटा कोतवाली क्षेत्र में स्थित स्कूल में बीती 12 सितंबर को एक छात्र का शव मिला था. छात्र की मौत के बाद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने मौके का निरीक्षण किया. जिसके बाद सीओ कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गईं थीं. तीन दिन चली पड़ताल, तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से आखिरकार मामले का खुलासा हो गया.

16 सितंबर की सुबह, हाटा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने घटना का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, पूर्व प्रधानचार्य प्रभुनाथ पांडेय ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 11/12 सितम्बर की रात उसने छात्र के साथ अनैतिक संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन किशोर ने उसका विरोध किया और शिकायत की धमकी दी. इसी डर और अपनी करतूत उजागर होने की आशंका से प्रभुनाथ ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को सीढ़ी के पास ले जाकर धोती से फंदा बनाया और किशोर को लटका दिया, ताकि यह आत्महत्या लगे.


पुलिस के मुताबिक, इस साजिश में अकेला प्रभुनाथ ही शामिल नहीं था, उसके साथ उसके दो बेटे शिवनाथ व रामनाथ और अवधेश द्विवेदी ने भी सहयोग किया. चारों ने मिलकर परिजनों और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, ताकि यह मामला आत्महत्या जैसा लगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, भोजन करने के एक से डेढ़ घंटे के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई. रात करीब 9 बजे भोजन करने के बाद छात्र ने कुछ देर पढ़ाई की. इसके बाद वह सोने चला गया. सुबह उसका शव विद्यालय की सीढ़ी से लटका हुआ मिला था.

