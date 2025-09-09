ETV Bharat / state

गर्ल्स हॉस्टल मामले में कोलकाता कनेक्शन, 50 प्रतिशत कमीशन पर था धंधे का जोर

रांची गर्ल्स हॉस्टल छापेमारी मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 9:12 AM IST

रांची: रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में चल रहे देह व्यापार में अब तक 13 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. कोलकाता की 12 लड़कियों के साथ-साथ एक सप्लायर को भी जेल भेजा गया गया है. इस रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं.

हॉस्टल ठिकाना ,क्योंकि होटल में हो रही थी रेड

रांची पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र के बर्दवान कंपाउंड स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल से देह व्यापार कराने के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया. जेल जाने वालों में लड़कियों से देह व्यापार कराने वाला मो मोजेबुल रहमान और वीणा देवी भी शामिल हैं. जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है.

मो मोजेबुल रहमान ही देह व्यापार का संचालन कर रहा था. उसी ने पश्चिम बंगाल से देह व्यापार कराने के लिए लड़कियों को रांची लाया था, जिसे ग्राहकों के अनुसार होटल और उनके घरों में भेजा करता था. ग्राहकों को पहले लड़कियों की तस्वीर भेजकर उन्हें पसंद करवाया जाता था, फिर उन्हें ग्राहकों की पसंदीदा जगहों पर भेज देता था- रमन, सिटी डीएसपी

50 प्रतिशत कमीशन

देह व्यापार में शामिल सभी लड़किया बंगाल की है. मोजेबुल रहमान ग्राहक से प्राप्त राशि में 50 प्रतिशत कमीशन रखकर शेष राशि कोलकाता के सुमोन दा उर्फ राजू को भेजा जाता था. पुलिस सुमोन पर भी दबाव डालने की तैयारी में है. आपको बता दें कि लालपुर थाना क्षेत्र के बर्दवान कंपाउंड स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में देह व्यापार चलने की खबर पर पुलिस की टीम ने रविवार को छापेमारी कर 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया था. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने देह व्यापार कराने वाले मोजेबुल और वीणा को भी पकड़ा था.

मामले में 20 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. शेष सात लोगों की पुलिस तलाश कर रही है:- रूपेश कुमार, लालपुर थानेदार

लड़कियों को देह व्यापार के लिए बंगाल से भेजा गया

मोजेबुल और वीणा पूरी प्लानिंग के साथ देह व्यापार का धंधा चलाती थी. इसके लिए दोनों ने एजेंट भी रखा था. कचहरी चौक सनराइज होटल के मैनेजर रंजीत के अलावा मुनीर, रवि, राहुल और राजन को एजेंट के रूप में रखा गया था. सभी आरोपी मोजेबुल से संपर्क करते थे. इसके बाद मोजेबुल उन्हें लड़कियां उपलब्ध कराता था. छानबीन में पुलिस को पता चला कि मोजेबुल रहमान ने बंगाल से लायी लड़कियों को हॉस्टल में रखने की व्यवस्था की थी. लड़कियों को बिना कागजात के ही हॉस्टल में रखा गया था.

हॉस्टल संचालक को हर दिन लड़की रखने का मिलता था किराया

पूछताछ में देह व्यापार चलाने वाला मो मोजेबुल ने पुलिस को बताया कि ग्राहकों को लड़की भेजने पर उन्हें कमीशन मिलता है. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि हॉस्टल संचालक रवि कुमार सिंह को 400 रुपए प्रत्येक लड़की को रखने का हर दिन का किराया दिया जाता था. उसने यह भी जानकारी दी कि हॉस्टल संचालक को देह व्यापार में लड़कियों के शामिल होने की पूरी जानकारी थी.

इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

देह व्यापार के मामले में मो मोजेबुल रहमान, राज कुमार सिंह, सुमोन दा उर्फ राजू, रंजीत, मुनीर, रवि, राहुल, राजन के अलावा 13 लड़कियों को आरोपी बनाया गया है.

