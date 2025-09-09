ETV Bharat / state

गर्ल्स हॉस्टल मामले में कोलकाता कनेक्शन, 50 प्रतिशत कमीशन पर था धंधे का जोर

रांची: रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में चल रहे देह व्यापार में अब तक 13 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. कोलकाता की 12 लड़कियों के साथ-साथ एक सप्लायर को भी जेल भेजा गया गया है. इस रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं.

हॉस्टल ठिकाना ,क्योंकि होटल में हो रही थी रेड

रांची पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र के बर्दवान कंपाउंड स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल से देह व्यापार कराने के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया. जेल जाने वालों में लड़कियों से देह व्यापार कराने वाला मो मोजेबुल रहमान और वीणा देवी भी शामिल हैं. जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है.

मो मोजेबुल रहमान ही देह व्यापार का संचालन कर रहा था. उसी ने पश्चिम बंगाल से देह व्यापार कराने के लिए लड़कियों को रांची लाया था, जिसे ग्राहकों के अनुसार होटल और उनके घरों में भेजा करता था. ग्राहकों को पहले लड़कियों की तस्वीर भेजकर उन्हें पसंद करवाया जाता था, फिर उन्हें ग्राहकों की पसंदीदा जगहों पर भेज देता था- रमन, सिटी डीएसपी

50 प्रतिशत कमीशन

देह व्यापार में शामिल सभी लड़किया बंगाल की है. मोजेबुल रहमान ग्राहक से प्राप्त राशि में 50 प्रतिशत कमीशन रखकर शेष राशि कोलकाता के सुमोन दा उर्फ राजू को भेजा जाता था. पुलिस सुमोन पर भी दबाव डालने की तैयारी में है. आपको बता दें कि लालपुर थाना क्षेत्र के बर्दवान कंपाउंड स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में देह व्यापार चलने की खबर पर पुलिस की टीम ने रविवार को छापेमारी कर 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया था. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने देह व्यापार कराने वाले मोजेबुल और वीणा को भी पकड़ा था.