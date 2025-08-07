Essay Contest 2025

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा - LUCKNOW NEWS

विभाग की ओपीडी में इलाज कराने के लिए आये 2 से 3 वर्ष के 200 बच्चों पर किया गया अध्ययन.

KGMU की स्टडी में खुलासा
KGMU की स्टडी में खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 9:20 PM IST

लखनऊ : स्तनपान न करने वाले बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं, वहीं स्तनपान करने वाले बच्चे सामान्य रहते हैं. केजीएमयू में बाल रोग विभाग की ओपीडी में आने वाले बच्चों पर किए गए अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला है. बच्चों पर मां के दूध का असर जांचने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ लैक्टेशन कंसल्टेंट डॉ. स्वाति गुप्ता ने इससे संबंधित आंकड़े जुटाए हैं.

200 बच्चों पर किया गया अध्ययन : विभाग की ओपीडी में इलाज कराने के लिए आये 2 से 3 वर्ष के 200 बच्चों पर अध्ययन किया गया. इनमें से 100 बच्चे ऐसे थे, जिन्होंने 6 माह की उम्र तक स्तनपान किया था. बाकी 100 ने स्तनपान नहीं किया था. उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर एक वर्ष तक के लड़कों का वजन 10 और लड़कियों का वजन 9 किलो होना चाहिए. अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों ने 6 महीने तक स्तनपान नहीं किया था, उनका वजन सामान्य से ज्यादा था. स्तनपान करने वाले बच्चों का वजन सामान्य निकला.

बच्चे के लिए अमृत है मां का दूध : किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी त्रिपाठी ने बताया कि मां के शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं. इसमें एंटीबॉडी होती है, जो मां से बच्चे के शरीर में चली जाती है. बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से शिशु मृत्युदर में भी कमी आती है. इसके अलावा स्तनपान करवाने से मां के ब्रेन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है. इससे गर्भाशय संकुचित ही है और महिलाएं पोस्टपार्टम हैमरेज से बनती हैं.

22 फीसदी तक रहता है मोटापे का खतरा : अध्ययन के मुताबिक, जिन बच्चों ने कभी स्तनपान नहीं किया, उनमें मोटापे का खतरा 22 फीसदी ज्यादा मिला. जिन बच्चों को छह महीने से कम समय तक स्तनपान कराया गया था, उनमें छह महीने तक स्तनपान कराने वाले बच्चों की तुलना में मोटापे की आशंका 12 फीसदी तक ज्यादा थी. डॉ. स्वाति ने बताया कि मोटापा रोकने वाले लैक्टिन, एडियोनैक्टिन और पेलिन जैसे हार्मोन मदर मिल्क में ही पाए जाते हैं. डिब्बा बंद दूध में ये हार्मोन न होने से मोटापा का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा बोतल से दूध पीने में बच्चों को कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वे ज्यादा दूध पी लेते हैं. यह भी मोटापे का कारण बनता है.

स्तनपान के फायदे : उन्होंने बताया कि स्तनपान के इतने फायदों के बावजूद देश में सिर्फ 40 फीसदी नवजात ही जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कर पाते हैं. इसके पीछे जानकारी के अभाव के साथ मां या नवजात की हालत खराब होना भी कारण होता है.

'बच्चों को छह माह तक कराना चाहिए स्तनपान' : स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) में गुरुवार को स्तनपान सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि शिशु की अच्छी सेहत के लिए माताओं को छह माह तक स्तनपान कराना चाहिए. इससे शिशु को अच्छा पोषण मिलता है. जिससे उन्हें कुपोषण से बचाया जा सकता है. शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत रहती है, जिससे बच्चे बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं. स्तनपान के प्रति महिलाओं में जागरुकता बढ़ी है लेकिन समय-समय पर जागरुकता अभियान व काउंसलिंग जरूरी है. उन्होंने कहा कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कैंसर की आशंका कम हो जाती है. शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है. इस मौके पर बेबी शो का भी आयोजन किया गया.

ब्रस्ट फीडिंग विश्राम कक्ष का शुभारंभ : लोहिया संस्थान के शहीद पथ स्थित श्री राम प्रकाश गुप्ता मातृ एवं शिशु रेफरल हॉस्पिटल में स्तनपान सप्ताह का सफल आयोजन किया गया. इस दौरान निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने ब्रस्ट फीडिंग विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया. कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने ग्रामीण एवं शहरी केंद्र पर स्तनपान का जागरूकता कार्यक्रम किया.



