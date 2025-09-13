बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों की मौत का दोषी कौन! जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बोकारो स्टील प्लांट में हो रही घटना को लेकर जांच की गई. जांच रिपोर्ट में कई लापरवाही और सुरक्षा में कमी सामने आई.
बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पिछले दो सालों से प्लांट का सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट झारखंड सरकार के बोकारो कारखाना निरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है. ऐसा बोकारो जिले के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का कहना है.
जांच रिपोर्ट में प्लांट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बोकारो स्टील प्लांट को हर साल सेफ्टी का ऑडिट कराना होता है, लेकिन पिछले दो सालों से सेफ्टी का ऑडिट नहीं किया गया है. साथ ही कारखाना निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिसमें पाया गया है कि बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधक स्किल्ड का काम अनस्किल्ड लेबर से करा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हुआ है. झारखंड सरकार के बोकारो जिले के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागूरी की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है.
सुरक्षा को ताक पर रखकर कराया जा रहा काम- निरीक्षक
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागूरी ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट में लगातार घटनाएं हो रही है. पिछले 6 महीने में कई घटनाएं घट चुकी है, जिसमें दो लोगों की मौत भी हुई है. ऐसी घटनाओं को लेकर बोकारो के सीजीएम कोर्ट में पहले ही मामला दायर किया जा चुका है. बोकारो स्टील प्लांट के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट में जांच करने के बाद पता चला कि सुरक्षा को ताक पर रखकर वर्कर से काम कराया जा रहा है. जहां वर्करों को न तो सुरक्षा उपकरण दिया जाता है और ना ही पीपीई किट. जिसके चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों ब्लास्ट फर्नेस में एक मजदूर पर हॉट मेटल गिरने से जिंदा जल गया. अगर वह सुरक्षा उपकरण से लैस होता या पीपीई किट पहने रहता तो शायद उनकी जान बच सकती थी.
खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
बोकारो स्टील प्रबंधन द्वारा जिस तरह से जान को जोखिम में डालकर अनस्किल्ड वर्करों से स्किल्ड वर्क का काम लिया जा रहा है, वह काफी खतरनाक है और इसके लिए बीएसएल के ईडी वर्क्स और सभी सीजीएम जिम्मेदार है. अगर आगे भी इसी तरह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ तो प्लांट के ऐसे अधिकारियों पर कड़ी करवाई की जाएगी.
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट का पिछले दो सालों से सेफ्टी का ऑडिट रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, जो काफी गंभीर बात है. जबकि हर साल सेफ्टी का ऑडिट कराना है और इसकी रिपोर्ट कारखाना निरीक्षक कार्यालय को सौंपना है. उन्होंने कहा कि अगर जल्द बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा सेफ्टी का ऑडिट रिपोर्ट बोकारो के झारखंड सरकार के कारखाना निरीक्षक कार्यालय में जमा नहीं कराया तो हमलोग नोटिस भेजकर कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे.
