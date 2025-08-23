ETV Bharat / state

मंत्री किरोड़ी और बेढम ने किया सवाईमाधोपुर का हवाई सर्वे, बारिश से नुकसान का जायजा लिया - AERIAL SURVEY OF SAWAI MADHOPUR

मंत्री किरोड़ी लाल व बेढम ने सवाई माधोपुर में बारिश से नुकसान का हवाई जायजा लिया. प्रभावितों से ली जानकारी.

Ministers Kirori and Bedam taking aerial survey of Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर का हवाई जायजा लेते मंत्री किरोड़ी और बेडम (ETV Bharat Kota)
Published : August 23, 2025 at 7:38 PM IST

सवाई माधोपुर/कोटा: सवाई माधोपुर जिले में गत दो दिन से भारी बरसात ने कई जगह बाढ़ जैसे हालत पैदा कर दिए. जिले में भारी बारिश से पैदा हालात का जायजा लेने शनिवार को आपदा प्रबंधन एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम सवाई माधोपुर पहुंचे. मंत्री मीणा और बेढम ने अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया. मंत्री मीणा और बेढम को हाड़ौती जिले के दौरे पर भी जाना था, लेकिन भारी वर्षा के कारण हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने और लैंडिंग में दिक्कत के चलते दौरा टालना पड़ा.

इससे पहले मंत्री मीणा और बेढम ने चकचेनपुरा हवाई पट्टी पर सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर कानाराम से बाढ़ के हालात का फीडबैक लिया. अतिरिक्त मुख्य सचिव साथ थे. मंत्री मीणा तथा बेडम सूरवाल बांध के ओवरफ्लो पानी से निचले इलाकों के गांवों में पैदा बाढ़ के हालात का जायजा लिया. इसके लिए चकचेनपुरा हवाई पट्टी से कार से सुरवाल पहुंचे, जहां लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर सुरवाल बांध के ओवरफ्लो पानी के बहाव को देखते हुए मंत्रियों ने अपनी कार हाईवे पर छोड़ी और ट्रैक्टर में सवार हुए. इस दौरान मंत्री बेढम ने ट्रैक्टर की स्टेरिंग थामी.मंत्री मीणा ट्रैक्टर पर सवार रहे. दोनों मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त गांवों का ट्रैक्टर से दौरा किया. चकचेनपुरा हवाई पट्टी पर मंत्री किरोड़ी और बेढम ने मीडिया से कहा कि सरकार हर विकट परिस्थिति में लोगों के साथ है. हर नुकसान की भरपाई की जाएगी.

सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात पर बोले मंत्री... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सवाईमाधोपुर में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, बोले- नुकसान की भरपाई सरकार करेगी - CM BHAJANLAL SHARMA ARIAL SURVEY

एनडीआरएफ जवानों की ट्रॉली पलटी: विभिन्न इलाकों में फंसे लोगों को निकालने पहुंची एनडीआरएफ टीम हादसे का शिकार हो गई. समूची टीम ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके में जा रही थी कि सूरवाल और अजनोटी के पास सड़क पर गड्ढे में ट्रॉली पलट गई. सभी जवान गिर गए. एक जवान ट्रैक्टर में रखी बोट के नीचे दब गया. अन्य साथियों ने उसे निकाला.गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई. कई जवानों को हल्की खरोंच व चोटें आई.

Minister Meena and Bedham took stock from the tractor
मंत्री मीणा और बेढम ने लिया ट्रैक्टर से जायजा (ETV Bharat Sawai Madhopur)

हाड़ौती में भारी नुकसान: इधर, सवाई माधोपुर के अलावा कोटा संभाग के बूंदी, कोटा और बारां में भी भारी बारिश से तबाही हुई. बाढ़ की जद में आने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. बड़ी संख्या में कच्चे-पक्के मकान टूट गए. सड़कों, पुलियाओं और सरकारी भवनों को भी नुकसान हुआ. फसलें खराब हुई.

कोटा-बूंदी में रेड व बारां-झालावाड़ में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कोटा संभाग में शनिवार दोपहर बारिश से थोड़ी राहत मिली और हल्की धूप निकली, हालांकि सुबह से दोपहर तक अच्छी बारिश हुई. दूसरी तरफ मौसम विभाग ने रविवार को भी कोटा और बूंदी जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. विभाग के अनुसार, कोटा और बूंदी जिले में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश हो सकती है. पूर्वानुमान है कि दोनों जिलों के कुछ क्षेत्रों में 200 एमएम से ज्यादा बारिश हो सकती है. बारां और झालावाड़ जिले में ऑरेंज अलर्ट है. यहां 115 से 200 एमएम के बीच बारिश का पूर्वानुमान है.मौसम विभाग ने कोटा संभाग में रविवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया.

