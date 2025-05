ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दस जून को दस्तक दे सकता है मॉनसून, आपदा प्रबंधन विभाग ने परखी तैयारियां, वर्कशाप में CM भी शामिल - DISASTER MANAGEMENT WORKSHOP

उत्तराखंड में दस जून को दस्तक दे सकता है मॉनसून

देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही मॉनसून दस्तक देने वाला है. मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में दस जून तक मॉनसून पहुंच जाएगा. मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून सीजन में 108 बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के इसी आकंलन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है. इसीलिए शनिवार को देहरादून में आपदा प्रबंधन ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत की. मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल अगले चार से पांच दिन प्रदेश में अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी. खास कर पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बरसात होने की आशंका है. हालांकि पांच जून के बाद लोगों को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.3 उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पूरे सप्ताह उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की-फुल्की बारिश होती रहेगी, जिसे प्री मानसून शॉवर भी कहा जा सकता है. प्रदेश में दस जून के बाद मॉनसून के एक्टिव होने की उम्मीद है. मॉनसून आने के बाद प्रदेश में बारिश भी जोर पकड़ेगी. एक-दो दिन में मॉनसून के बिहार पहुंचने की संभावना है.

