टिहरी में बारिश का कहर! बस्ती पर बरसी आफत, लोगों ने भागकर बचाई जान, घर और गाड़ियां मलबे में दबी - HEAVY RAIN IN TEHRI

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 27, 2025 at 2:57 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 3:03 PM IST 4 Min Read

टिहरी: उत्तराखंड में मॉनसून ने अभी तक दस्तक भी नहीं दी, लेकिन बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है. टिहरी जिला मुख्यालय के बोराडी के पास वाल्मीकि बस्ती में रात को तेज बारिश से आपदा जैसे हालत बन गए थे. बारिश के पानी के साथ आया मलबे ने कई घरों को नुकसान पहुंचा. साथ ही दो कार, दो बाइक और एक स्कूटी मलबे में दब गई. कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई. टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने बताया कि नई टिहरी शहर में जहां-जहां मलवा आने के कारण सड़कें बंद हुई हैं, उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है. आंचल डेरी के पास सड़क बार-बार बंद हो गई है. इसका मुख्य कारण सेंट्रल स्कूल का निर्माण है. क्योंकि वहां का मलबा हर बारिश में सड़क पर आ जाता है. इसके लिए सेंट्रल स्कूल के अधिकारियों को मलबा हटाने के लिए कह दिया गया है. साथ ही टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत का कहना है कि नई टिहरी शहर के रखरखाव के लिए टिहरी बांध परियोजना को प्रतिवर्ष 8-10 करोड़ सीएसआर मद से देने चाहिए. क्योंकि नई टिहरी शहर को टिहरी बांध परियोजना के द्वारा पुरानी टिहरी शहर के बदले बसाया गया है और नई टिहरी में सुविधा देने का काम भी टिहरी बांध परियोजना का है. वहीं उप जिला उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि रात को तेज बारिश के चलते वाल्मीकि बस्ती में जो मालबा घुसा है उस मलबे में 29 परिवार को नुकसान हुआ है. इन परिवारों के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है. साथ कि राशन की व्यवस्था भी की जा रही है.

