पुश्तों से रह रहे लोग भूस्खलन से हुए बेघर! कुल्लू जिले में 69 गांव में लैंडस्लाइड से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त

इस बार बरसात के मौसम में कुल्लू जिले में भारी नुकसान हुआ है. 69 गांव में भूस्खलन से दहशत में लोग, सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
कुल्लू जिले में 69 गांव में लैंडस्लाइड (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 9:05 PM IST

8 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल की बरसात में लोगों को गहरे जख्म दिए हैं. सैकड़ों लोगों की जान बरसात के कारण चली गई तो वहीं हजारों मकान भी क्षतिग्रस्त हुए. ऐसे में लोग अपने घरों को देखकर रो रहे हैं और खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हो गए हैं. हालांकि सरकार के द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का आकलन तो किया जा रहा है, लेकिन मकान इतने अधिक हैं कि इन सभी को दोबारा से तैयार कर पाना भी सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा.

बंजार उपमंडल में 500 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में 500 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. इनमें 200 से अधिक मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से टूट गए हैं, जबकि बाकी मकान भी गिरने की कगार पर हैं. ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा जिला कुल्लू के गांव का जब सर्वे किया गया तो इसमें पाया गया कि इस बार की बरसात में 69 गांवों में भूस्खलन हुआ है और यहां पर सबसे अधिक घर भूस्खलन की जद में आए हैं.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
2025 में कुल्लू जिले में नुकसान (ETV Bharat GFX)

भूस्खलन से 69 गांव तबाह!

कुल्लू जिले में प्रशासन के द्वारा अब तक तैयार की गई रिपोर्ट में एक दो गांव नहीं बल्कि 69 गांव ऐसे हैं जो भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं. यह कोई पहला मौका नहीं है. इससे पूर्व भी वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा में कई गांव को खतरा मंडराया था. इसके बाद प्रशासन की ओर से भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया गया. वहीं, भूविज्ञानी वेनेइक्रो क्रोम की 2023 की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन का प्रमुख कारण खड़ी ढलानों में सड़क निर्माण, वनों को कटाई, कृषि में बदलाव प्रमुख रहा है. इसके अलावा ऊपरी ढलान पर उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं की गई है.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
2025 में कुल्लू जिले में नुकसान (ETV Bharat GFX)

साल 2023 और 2025 की आपदा से प्रभावित गांव

साल 2023 में उपमंडल बंजार के बंदल, मशीन नाला, थाना सैंज से टैक्सी स्टैंड तक सड़क मार्ग, सैंज, मरौड़, दाडूधार, करटाह और शरई में ज्यादा भूस्खलन हुआ था. साल 2025 में फिर से इन्हीं गांव में भूस्खलन से ज्यादा नुकसान हुआ है. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू ब्लॉक के 12, मनाली में पांच, निरमंड में 15, बंजार में 24, आनी में 13 गांव को भूस्खलन से बना है. इसमें अकेले बंजार के 24 गांव में सबसे अधिक नुकसान हुआ है. बंजार के बंदल गांव में 37 घरों को खतरा बना है, इसमें से 28 मकान खाली कर लिए हैं. भूस्खलन से गांव भी खतरे की जद में आ गया है. पुश्तों से यहां पर जो लोग रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी विस्थापित होने का दंश झेलना पड़ेगा. गांव में एक भी मकान रहने के योग्य नहीं रहा है. भूस्खलन से पूरा पहाड़ ही खिसक गया है. अब फिर से प्रशासन की ओर से भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाएगा.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
बरसात में बेघर हुए सैकड़ों लोग (ETV Bharat)

...तो नहीं होता इतना अधिक नुकसान!

हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने बताया कि, "साल 2023 में भी बंजार के कुछ इलाकों का भू वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि यह इलाके कभी भी दोबारा इसकी जद में आ सकते हैं. ऐसे में यहां पर रहने वाले लोगों को यहां से हटाया जाए, लेकिन बरसात थम गई और उसके बाद इस मामले में की जा रही कार्रवाई भी ठंडी पड़ गई. साल 2025 की आपदा में एक बार फिर से यह परेशानियां सामने आई है. अगर साल 2023 में ही प्रशासन और सरकार के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई होती तो लोगों की संपत्ति को नष्ट होने से बचाया जा सकता था."

2025 में कुल्लू जिले में बरसात का कहर

हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के अनुसार, इस साल मानसून सीजन में 20 जून 2025 से 22 सितंबर 2025 तक कुल्लू जिले में भारी नुकसान हुआ है. हिमाचल प्रदेश में 451 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 49 लोगों की मौत कुल्लू जिले में हुई है. वहीं, बरसात के मौसम में जिले में 28 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता है. आपदा में 28 पक्के मकान और 29 कच्चे मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा 28 पक्के मकान और 81 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस साल आपदा में 43 पशुओं की भी मौत हुई है, जिससे 6.33 लाख का नुकसान हुआ है. जिले में 846.74 लाख का मौद्रिक नुकसान हुआ है. अभी तक के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जिले में 1,049.07 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
कुल्लू में भारी तबाही (ETV Bharat)

साल 2023 में आपदा से कुल्लू जिले में नुकसान

हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के अनुसार, साल 2023 में कुल्लू जिले में 16 गांव भूस्खलन की जद में आए थे और 108 मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे. इसके अलावा साल 2023 में 115 परिवारों के 592 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे. 7 जुलाई से 11 जुलाई तक कुल्लू जिला में 812 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई थी. इसके अलावा कुल्लू जिला में भारी बारिश के कारण कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई थी.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
69 गांव में लैंडस्लाइड से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में नुकसान

साल 2023 के पूरे मानसून में सीजन में लैंडस्लाइड की 169 घटनाएं और फ्लैश फ्लड की 72 घटनाएं घटी थीं. हिमाचल में आपदा से सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग को ₹2949 करोड़ का नुकसान हुआ था. इसके अलावा जल शक्ति विभाग को ₹2419 करोड़, बिजली बोर्ड को ₹1917 करोड़ का नुकसान हुआ. पूरे मानसून सीजन में आसमानी आफत ने राज्य के 509 लोगों की जान ली थी. प्रदेश में आई आपदा में 12,304 घरों को नुकसान पहुंचा था. इन मृतकों में स्थानीय निवासी, प्रवासी मजदूर, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल थे. मृतकों के परिजनों को ₹1.5 लाख तक की राहत राशि प्रदान की गई. साल 2023 सबसे ज्यादा मौतें हिमाचल के शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में पेश आई. वहीं, 2944 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे. इसके अलावा राज्य में कई नेशनल हाईवे सहित सैकड़ों सड़कें और मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे. बरसात के कारण प्रदेश में 300 से अधिक सड़कें और 50 से पुल बह गए थे.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
कुल्लू जिले में 69 गांव में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की गुहार, मदद करो सरकार

कुल्लू जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रहने वाले ग्रामीण मूर्ति देवी, अमि चंद, महेंद्र सिंह, सुभाष ठाकुर, ज्ञानचंद, यान दासी का कहना है कि, भूस्खलन ने जहां उनके घरों को नष्ट किया. कृषि योग्य भूमि भी इसकी चपेट में आ गई. हमारी जमीन 10 फीट से लेकर 20 फीट तक धंस गई है और दरार अभी भी बढ़ रही है. ऐसे में अगर वह दोबारा घर पर बनाना चाहें तो हमारे पास जमीन की कोई व्यवस्था नहीं है. प्रशासन के द्वारा फिलहाल हमें तिरपाल और राशन सामग्री दी गई है, लेकिन दोबारा कहां अपना आशियाना बनाएंगे पता नहीं. इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है. अब बरसात के बाद सर्दियों का मौसम शुरू होने वाले हैं और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी अधिक होती है. ऐसे में आगामी समय उनका किस तरह से कटेगा. इसकी चिंता उन्हें खाई जा रही है.

Kullu Landslides 500 Houses Damaged
पुश्तों से रह रहे लोग भूस्खलन से हुए बेघर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी?

बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी का कहना है कि, "अभी भी बंजार विधानसभा क्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि यहां ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें मलबे के कारण बंद हैं. पैदल ही कई किलोमीटर चलकर गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और प्रभावितों का हाल जान रहे हैं. प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले सड़क मार्ग को बहाल करें. ताकि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके. सरकार और प्रशासन को इस दिशा में तेजी से कार्य करना होगा."

भूस्खलन की जद में कई गांव

"कुल्लू जिले में भूस्खलन से कई गांव को खतरा बना है. प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. जहां पर पूरा गांव खतरे में है उन गांव का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा. इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी. अभी टीम आपदा से हुए नुकसान से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी है." - अश्वनी कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त, कुल्लू

