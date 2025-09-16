ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से नहीं होगा कुछ, केवल राजनीतिक लाभ न तलाशें, पैसे देने की भी करें घोषणा: CM सुक्खू

हिमाचल में आपदा से तबाही मची हुई है. इसी बीच केंद्रीय मंत्रियों के हिमाचल दौरे पर CM सुक्खू ने जमकर हमला बोला है.

HP CM Sukhu on Union Minister
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 8:56 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निशाना साधा है और दौरा करने के साथ प्रभावितों के लिए पैसे देने की घोषणा करने की नसीहत दी है. सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग अपने मंत्रियों को हिमाचल में जगह-जगह भेज रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा उन्हें जनता के बीच जाकर पैसे देने की घोषणा भी करनी चाहिए. जिससे सड़क खोलने, गांव को फिर से बसाने, पीने के पानी की परियोजनाएं, सिंचाई की परियोजनाओं दुरुस्त की जा सकें.

'आपदा प्रभावित की मदद के लिए राहत पैकेज भी दिलाएं केंद्रीय मंत्री'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "भाजपा केवल अपने मंत्रियों को हिमाचल भेजकर राजनीतिक लाभ तलाश रहे हैं. केंद्र सरकार के मंत्री अब जल्द ही विशेष पैकेज दिलवाने का काम करें. हमारी सरकार संवेदनशील है और हमने जनता का दर्द बांटा है. कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने 9 दिन तक भरमौर जैसे इलाके जाकर राहत बचाव कार्यों को देखे हैं और बहाली के बाद ही वहां से वापस लौटे हैं. हमारे पास संसाधन कम हैं और आर्थिक तंगी है फिर भी हम हर सड़क को दुरुस्त करेंगे."

सहानुभूति के साथ-साथ धन की भी जरूरत: CM

सीएम सुक्खू ने कहा कि, मंत्रियों के हिमाचल दौरे पर उन्हें कुछ न कुछ घोषणा कर पैसे देने चाहिए. आज हमें सहानुभूति के साथ-साथ धन की भी जरूरत है. हमारी सरकार अपने संसाधनों से बागवान या जिनके घर आपदा में खो चुके हैं, उन्हें मदद करेंगे. केंद्र सरकार को भी संघीय ढांचे के साथ चलना चाहिए और हिमाचल को मदद करना चाहिए.

सोमवार रात हुई बारिश से तीन लोगों की मौत

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि, सोमवार देर रात को बहुत तेज बारिश हुई है जिसके कारण जिला मंडी में सुंदर नगर के निहारी क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हुई है और जिला किन्नौर में 2 लोग लापता हैं. वहीं, जिला कांगड़ा में 13 परिवारों को शेल्टर होम में ठहराने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा मानसून ने जाते जाते हिमाचल में भारी तबाही मचाई है. 20 जून से मानसून की शुरुआत हुई थी और अब तक मानसून में सभी प्रकार का नुकसान हुआ है. पानी, सिंचाई, बिजली और सड़क को भारी नुकसान हुआ है.

3 साल में 20 हजार करोड़ का नुकसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "पिछले 3 साल में अब तक करीब 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. सरकार की तरफ से आपदा प्रभावित परिवारों के फिर से घर बसाए जाएंगे. आपदा में कम से मौतें हों यही सरकार का प्रयास है, लेकिन रात के समय में काफी नुकसान हो रहा है. सोमवार रात को शिमला में भारी नुकसान हुआ है. कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं. शहर में भारी बारिश होने के चलते और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ा नुकसान हुआ है."

आपदा की मॉनिटरिंग कर रहे मंत्री

सीएम ने कहा कि, सरकार के तीन मंत्री जिनमें राजेश धर्मानी, यादवेंद्र गोमा, जगत सिंह नेगी लगातार सुबह से ही बीते 24 घंटों में आई आपदा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. भारी बारिश में सबसे बड़ी समस्या बागवानों को हुआ है, क्योंकि सेब सीजन चल रहा है और ऐसे में सेब की फसल सड़क से मंडी तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है. कई सड़क संपर्क मार्ग भारी बारिश के चलते बंद हो गए हैं, जिन्हें युद्ध स्तर पर खोलने का काम किया जा रहा है.

तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन: CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि, लगातार 3 महीने से बारिश होना ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है और तापमान में भी सामान्य से ज्यादा वृद्धि हो रही है. टीसीपी मिनिस्टर राजेश धर्माणी से नियमों के बदलाव बारे बात हुई कि नदी नालों अपना कोर्स बदल रहे हैं. रुख बदलने से सभी सरकारी संस्थान और भवन कम से कम 100 मीटर की दूरी पर बनाने होंगे. मंडी जिला के धर्मपुर का बस अड्डा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. जहां नदी के साथ ही बना है वहां 2023 में भी बड़ा नुकसान हुआ था. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उसी क्षेत्र में गए हैं जो हालात का जायजा ले रहे हैं. अभी तक बसों का ही लगभग 6 करोड़ का नुकसान हो चुका है.

MLA Chandrashekhar
विधायक चंद्रशेखर ने स्थगित किया आमरण अनशन (ETV Bharat)

विधायक चंद्रशेखर ने स्थगित किया आमरण अनशन

वहीं, धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर लगातार अनशन पर बैठे हुए थे. उनके विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक्सईएन को हटाने की बात कही जा रही थी. पिछले 7 दिनों से विधायक अनशन पर बैठे हुए थे. मुख्यमंत्री ने कहा में खुद भारत सरकार के अधिकारियों और हमारे मुख्य सचिव भी केंद्र सरकार के अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहे हैं. अब जाकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम अपने धर्मपुर स्थित कार्यालय को बंद करने पर सहमति बनी है. केंद्र सरकार के अधिकारी जो गूगल की मदद से डीपीआर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसकी बात खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कही है. सीएम ने कहा कि हिमाचल में अब तक लगभग 50 हजार किलोमीटर तक की सड़कें बनी हैं. ऐसे में यहीं के अधिकारी या इंजीनियर्स डीपीआर बनाएं तो सही रहेगा.फिलहाल, केंद्र के द्वारा दो मांगें माने जाने के बाद विधायक चंद्रशेखर ने अपना आमरण अनशन स्थगित कर दिया है.

