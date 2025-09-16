सहस्त्रधारा से 5 किलोमीटर ऊपर था 'तबाही' का 'एपिसेंटर', उफनाए नदी ने सब कुछ कर दिया तबाह!
देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई है. यह तबाही सहस्त्रधारा 5 किलोमीटर ऊपर कार्लीगाड़ और मजयाड़ा इलाके से आई थी.
Published : September 16, 2025 at 9:35 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 9:47 PM IST
धीरज सजवाण, देहरादून: बीती 15 सितंबर की रात सहस्त्रधारा के ऊपरी इलाके से भारी तबाही आई. जिसकी तस्वीरें 16 सितंबर सुबह बेहद भयावह नजर आई. यह तबाही सहस्त्रधारा से तकरीबन 5 किलोमीटर ऊपर कार्लीगाड़ और मजयाड़ा गांव से आई थी. जिसने निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया. ईटीवी भारत की टीम ने सहस्त्रधारा इलाके में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया. साथ ही जाना कि किस तरह से तबाही मची थी?
सहस्त्रधारा में आई तबाही का कहां था केंद्र: बता दें कि पिछले 48 घंटे से दून घाटी में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला. जिससे सहस्त्रधारा का तकरीबन 25 किलोमीटर का इलाका भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया. सहस्त्रधारा क्षेत्र में आई इस तबाही का केंद्र बिंदु सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट से तकरीबन 5 किलोमीटर घाटी में ऊपर की तरफ पड़ने वाला कार्लीगाड़ गांव था. यह गांव मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आता है तो वहीं इसकी आबादी तकरीबन 300 के करीब है.
प्रत्यक्षदर्शी बोले- ऐसा लग रहा था कोई पानी के बाल्टी उड़ेल रहा: स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारिश तो पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही थी, लेकिन सोमवार रात करीब 10 बजे के आसपास इस कदर मूसलाधार बारिश होने लगी कि मानो कोई आसमान से पानी की बाल्टियां उडेल रहा हो. इसके बाद से लगातार बारिश होती गई. जिससे देखते ही देखते छोटे से नाले ने नदी का रूप ले लिया और पूरे गांव के ऊपर मलबा आ गया. इस तरह से गांव का एक बड़ा हिस्सा इसमें जमींदोज हो गया. इतना ही नहीं कार्लीगाड़ के सामने मौजूद मजयाड़ा तक भी इसका बुरा असर हुआ.
भले ही आपदा का केंद्र बिंदु कार्लीगाड़ था, लेकिन तबाही केवल इसी गांव में नहीं बल्कि, सहस्त्रधारा में आने वाली नदी में 5 किलोमीटर ऊपर से लेकर सहस्त्रधारा से आगे मालदेवता तक भयंकर तबाही मची. सोमवार रात से ही इस इलाके में कुछ भयावह हुआ है, इसको लेकर सूचनाओं आने लगी थी. इसलिए ईटीवी भारत की टीम ने सुबह ही जानकारी लेते हुए सीधा आपदा के ग्राउंड जीरो तक सफर तय करने की ठानी, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था.
ईटीवी भारत के ग्राउंड रिपोर्ट में मिली हर जगह तबाही: आपदा प्रभावित इलाके में जाने के लिए अलग-अलग जगह से रास्ते बंद थे. रायपुर से होते हुए मालदेवता से सहस्त्रधारा पहुंच जाता है, लेकिन यह रास्ता मालदेवता से पहले ही केसरवाला के आगे पूरी तरह से बंद था. यहां एक डबल लाइन की पूरी सड़क का 70 मीटर हिस्सा नदी पूरी तरह से कट चुकी थी और यहां से आगे जाना संभव नहीं था.
इसके बाद ईटीवी भारत की टीम ने वापस आईटी पार्क से होते हुए सहस्त्रधारा और सहस्त्रधारा से कार्लीगाड़ आपदा के ग्राउंड जीरो के लिए निकली. यहां सबसे पहले सहस्त्रधारा में ही तबाही के मंजर देखने को मिली. जहां पर एक छोटी सी नदी जिसमें लोग गर्मियों में नहाया करते थे, वहां आज काफी पानी बह रहा था. जो पुल के ऊपर से भी बह रही थी.
सहस्त्रधारा से पहले पड़ने वाले पुल के ऊपर पूरी गाद मिली. सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट बुरी तरह से मटियामेट हो चुका था. सहस्त्रधारा में भी छोटे-छोटे नालों से भी बहुत ज्यादा पानी सड़क पर आ रहा था. पानी इतना ज्यादा था कि इस लोग पर नहीं कर पा रहे थे तो वहां पर मौजूद जेसीबी ने हमें इस पानी से पार करवाया. उसके बाद यहां से 5 किलोमीटर का पैदल सफर शुरू हुआ.
सहस्त्रधारा से आपदा के केंद्र बिंदु कार्लीगाड़ तक पहुंचने में रास्ते में कई भयावह मंजर देखने को मिले. कहीं महंगी गाड़ियां जमींदोज हो चुकी थी तो कहीं पर जेसीबी की जेसीबी मलबे में दबी हुई थी. घर, मकान, दुकान, रिजॉर्ट सारे तहस-नहस पड़े मिले. कई जगह से सड़कें वॉशआउट थी.
इस तरह से ईटीवी भारत की टीम पैदल ही आगे बढ़ी. जहां पर सड़क नहीं थीं, वहां पर पगडंडी के सहारे आगे बढ़े और आखिरकार उस जगह पर पहुंचे, जहां से इस तबाही ने जन्म लिया था. तबाही के केंद्र बिंदु कार्लीगाड़ में हालत बेहद खराब मिले. यहां पर कई गांव के घर दबे हुए मिले. एक रिसॉर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था. इतना ही नहीं कई फीट ऊपर भी नदी के निशान मिले.
फसलें खराब हो चुकी है. लोगों के जीवन भर की कमाई मकान और दुकानों सब तबाह हो चुकी है. इसके अलावा क्षेत्र में कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है. ग्राउंड जीरो पर पहुंचने हालत बेहद खराब मिले है. जिस हिसाब से तबाही मची है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वापस यहां पर जनजीवन को पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा.
