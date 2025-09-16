ETV Bharat / state

सहस्त्रधारा से 5 किलोमीटर ऊपर था 'तबाही' का 'एपिसेंटर', उफनाए नदी ने सब कुछ कर दिया तबाह!

ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 16, 2025 at 9:35 PM IST | Updated : September 16, 2025 at 9:47 PM IST 5 Min Read

धीरज सजवाण, देहरादून: बीती 15 सितंबर की रात सहस्त्रधारा के ऊपरी इलाके से भारी तबाही आई. जिसकी तस्वीरें 16 सितंबर सुबह बेहद भयावह नजर आई. यह तबाही सहस्त्रधारा से तकरीबन 5 किलोमीटर ऊपर कार्लीगाड़ और मजयाड़ा गांव से आई थी. जिसने निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया. ईटीवी भारत की टीम ने सहस्त्रधारा इलाके में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया. साथ ही जाना कि किस तरह से तबाही मची थी? सहस्त्रधारा में आई तबाही का कहां था केंद्र: बता दें कि पिछले 48 घंटे से दून घाटी में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला. जिससे सहस्त्रधारा का तकरीबन 25 किलोमीटर का इलाका भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया. सहस्त्रधारा क्षेत्र में आई इस तबाही का केंद्र बिंदु सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट से तकरीबन 5 किलोमीटर घाटी में ऊपर की तरफ पड़ने वाला कार्लीगाड़ गांव था. यह गांव मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आता है तो वहीं इसकी आबादी तकरीबन 300 के करीब है. सहस्त्रधारा में बारिश से नुकसान (वीडियो- ETV Bharat) प्रत्यक्षदर्शी बोले- ऐसा लग रहा था कोई पानी के बाल्टी उड़ेल रहा: स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारिश तो पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही थी, लेकिन सोमवार रात करीब 10 बजे के आसपास इस कदर मूसलाधार बारिश होने लगी कि मानो कोई आसमान से पानी की बाल्टियां उडेल रहा हो. इसके बाद से लगातार बारिश होती गई. जिससे देखते ही देखते छोटे से नाले ने नदी का रूप ले लिया और पूरे गांव के ऊपर मलबा आ गया. इस तरह से गांव का एक बड़ा हिस्सा इसमें जमींदोज हो गया. इतना ही नहीं कार्लीगाड़ के सामने मौजूद मजयाड़ा तक भी इसका बुरा असर हुआ. जेसीबी के जरिए नाला पार करने की कोशिश (फोटो- ETV Bharat) भले ही आपदा का केंद्र बिंदु कार्लीगाड़ था, लेकिन तबाही केवल इसी गांव में नहीं बल्कि, सहस्त्रधारा में आने वाली नदी में 5 किलोमीटर ऊपर से लेकर सहस्त्रधारा से आगे मालदेवता तक भयंकर तबाही मची. सोमवार रात से ही इस इलाके में कुछ भयावह हुआ है, इसको लेकर सूचनाओं आने लगी थी. इसलिए ईटीवी भारत की टीम ने सुबह ही जानकारी लेते हुए सीधा आपदा के ग्राउंड जीरो तक सफर तय करने की ठानी, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था.

