यूपी का चमत्कारी चित्रकार; बचपन में ही बीमारी ने छीन लिए थे हाथ-पैर, मुंह से बनाता है अद्भुत पेटिंग
सहारनपुर में रहने वाले पूरी तरह से दिव्यांग शाह आलम ETV Bharat से साझा किए अपनी जिंदगी के दुख-दर्द...पढ़ें उनकी जुबानी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 2:46 PM IST
सहारनपुरः क्यों ढूंढते हो तकदीर हाथों की लकीरों में, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते...हर जीवन एक कैनवास है, बस रंग भरने का हौसला चाहिए...ये पंक्ति सहारपुर के शाह आलम पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. क्योंकि शाह आलम के दोनों हाथ और पैर बिल्कुल निष्क्रिय यानी दिव्यांग हैं, लेकिन इन्होंने दिव्यांगता को ही अपनी ताकत बना लिया है और दूसरे की जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं. शाह आलम मुंह से ब्रश थामे हुए अद्भुत और बेहतरीन पेटिंग बना रहे हैं. आइए जानते हैं शाह आलम की जिंदगी का असली सफर...
1 साल की उम्र में पोलियों के हो गए थे शिकारः शाह आलम का जन्म शहर के मोहल्ला पठानपुरा के एक मध्यम वर्गीय परिवार मे 20 मई 1985 को हुआ था. शाह आलम ने ETV Bharat से बातचीत में भावुक होते हुए बताया कि जब वह एक साल के थे, तभी बुखार के बाद पोलियो हो गया था. जिससे उनके दोनों पैर और एक हाथ पोलियो ग्रस्त हो गए. धीरे-धीरे वक्त बदला, हालात बदले लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ. माता-पिता ने डॉक्टर, हकीम वैद सबको दिखाया लेकिन निराशा ही हाथ लगी.
सिर्फ एक हाथ और दिमाग चलता थाः शाह आलम बताते हैं कि दोनों पैर और एक हाथ काम नहीं करने के कारण वह एक जगह ही पड़े रहते थे. शरीर में सिवाय दिमाग और एक हाथ के कोई अंग काम नहीं करता था. हालत ये थे कि वह अपने ऊपर से मक्खियां भी नहीं उड़ा पाता था. धीरे धीरे वक्त गुजरा तो मां ने उसके आगे कॉपी और पेन्सिल रखने शुरू कर दिए ताकि एक हाथ से खेलते-खेलते कुछ लिखना शुरू कर दे. कुछ दिनों तक कागज पर लाइनें खींचता रहा है. उम्र बढ़ी तो चित्र बनाने शुरू कर दिए. यह सब देख उसकी मां ने उसका उत्साह बढ़ाया और और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया.
पहली पेंटिंग मर्द फिल्म की बनाई थीः शाह आलम बताते हैं कि एक जगह पड़े-पड़े वह टीवी देखता रहता था. एक दिन उसने मर्द फिल्म का सीन देखा, जिसमें अमिताभ बच्चन की मां को शेर गुंडों से बचाकर ले जाता है. इस दृश्य को उसने पहली बार अपनी पेटिंग के जरिये दर्शाया था, जिसकी सबने खूब सराहना की थी. इसके बाद उसने देख भक्ति से प्रेरित पेंटिग बनाना शुरू किया. क्योंकि उसके दादा और परदादा ने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई थी. जैसे-जैसे उम्र बढ़ी अच्छी चित्रकारी करने लगा.
सही हाथ में भी मार गया लकवाः शाह आलम ने बताया कि जैसे-तैसे जिंदगी कट रही थी कि कोरोना काल में उसके स्वस्थ हाथ में पैरालिसिस हो गया. इसके बाद वे पूरी तरह दिव्यांग हो गए. अब वे बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है. चित्रकारी के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है, जिसको वह छोड़ नहीं सकता. दोनों हाथ पैरों से लाचार होने के बावजूद अब मुहं से पेटिंग बनाना शुरू कर दिया है.
मुंह में ब्रूस लेकर चंद मिनट में बना देते तस्वीरः शाह आलम मुंह में ब्रस लेकर चंद मिनटों में कोई भी चित्र बना देते हैं. लेकिन उनकी पेटिंग की वाजिब कीमत नहीं मिल पाना उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है. चित्रकारी ही उसके पालन पोषण एक मात्र सहारा है. आलम के अनुसार कई जगहों से उसको सम्मानित करने के ऑफर आये, लेकिन ऐसी हालत में घर बाहर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. कई संथाओं ने ऑनलाइन सम्मानित सर्टिफिकेट भेजे तो कई ने बुलावा भी भेजा.
खाने के पड़े लालेः शाह आलम ने बताया कि पैरालिसिस से पहले अपनी पेटिंग्स लेकर लखनऊ, दिल्ली प्रगति मैदान, देहरादून समेत कई प्रदर्शनियों में गए. जहां उसकी दिव्यांगता को देखते हए सुंदर पेटिंग्स की खूब सराहना हुई. लेकिन घर की माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. बूढी मां ने देखभाल के लिए के 6 महीने पहले एक मूकबधिर लड़की के साथ निकाह कर दिया. जिससे उसको सहारा तो मिल गया लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बोझ भी बढ़ गया. लिख कर देने पर पत्नी पेटिंग सबंधी सामान लाने में मदद कर देती है. दोनों पति पत्नी एक कमरे में अपना जीवन बसर कर रहे हैं. कोई पेटिंग बिक जाती है तो घर में राशन आ जाता है.
शाह आलम का परिवारः शाह आलम बताते हैं कि वह दिमागी रूप से स्वस्थ थे, जिसके चलते घर में रहकर पढ़ाई के साथ-साथ चित्रकारी शुरू कर दी थी. 2000 में शाह आलम ने यूपी बोर्ड से इन्टर मीडिएट पास किया था. शाह आलम दो भाइयों में छोटे हैं. फिलहाल उनके परिवार में मां और भाई-भाभी हैं. 6 महीने पहले मूक बधिर शमा प्रवीण के साथ निकाह हो गया. पत्नी उसकी देखभाल और दिनचर्या में मदद करती है. एक अच्छा चित्रकार होने के बावजूद उसकी जिन्दगी एक कमरे में सिमट कर रह गई है. आलम बताते हैं कि सरकारी मदद के लिए डीएम से लेकर लखनऊ तक गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. दिव्यांगता के नाम पर सर्टिफिकेट जरूर मिला है.
बीमारी और आर्थिक तंगी तोड़ दियाः पड़ोसी जावेद ने बताया कि शाह आलम हाथों और पैरों से भले मोहताज हो लेकिन भगवान से उसको पेटिंग बनाने का ऐसा हुनर दिया है, जिसकी एक स्वस्थ व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता. लेकिन बीमारी और आर्थिक तंगी ने शाह आलम को कमजोर कर दिया. पेटिंग खरीददार अशलम खान ने बताया कि शाह आलम की बनाई पेटिंग्स हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है. देश भक्ति को प्रेरित करने वाली कई पेटिंग्स खरीदी है, जो उनके घर की शोभा बढ़ा रही है. अपनी पेटिंग के जो दाम उसने मांगे वो उसको दे दिए. लेकिन जब से पैरालिसिस हुआ है तब से शाह आलम बाहर नहीं जा पा रहे हैं. जिससे पेटिंग बिकना कम हो गई हैं.
इसे भी पढ़ें- झांसी का बौना परिवार; मां-बेटे और बेटियों का कद छोटा, पर हौसले बड़े, मुस्कुरा कर जी रहे जिंदगी