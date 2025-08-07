Essay Contest 2025

दुर्घटना ने बनाया दिव्यांग तो हौसले ने सपनों को दी उड़ान! जानें, सुमन प्रजापति की कहानी - DISABLED PLAYER

लोहरदगा के दिव्यांग सुमन प्रजापति वर्ल्ड बोसिया बॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उनके इस सफर की कहानी जानें इस रिपोर्ट से.

Disabled player Suman Prajapati of Lohardaga selected for World Boccia Ball Championship
बोसिया बॉल की प्रैक्टिस करते दिव्यांग सुमन प्रजापति (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 12:13 PM IST

लोहरदगा: लोहरदगा के रहने वाले सुमन ने अपनी जिंदगी की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने को लेकर कदम बढ़ा दिया है. 75 प्रतिशत दिव्यांग सुमन प्रजापति ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड बोसिया चैंपियनशिप में भाग लेंगे. वह झारखंड के एकमात्र बोसिया खिलाड़ी हैं. सुमन इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित हैं.

एक दुर्घटना में स्पाइनल इंज्यूरी की वजह से शरीर दिव्यांग हो गया. चलने फिरने में असमर्थ, हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करतीं. ऐसी स्थिति में कोई भी हौसला हार जाता है, पर लोहरदगा के सुमन प्रजापति ने दिव्यंगता के बावजूद अपने हौसले के दम पर सपनों की उड़ान भरी है. सुमन नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में वर्ल्ड बोसिया बॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. सुमन की सफलता से पूरा परिवार काफी खुश है.

लोहरदगा के दिव्यांग सुमन प्रजापति वर्ल्ड बोसिया बॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. (ETV Bharat)

स्पाइनल इंज्यूरी से शरीर 75 प्रतिशत हो गया दिव्यांग

लोहरदगा जिला के कुड़ू प्रखंड के सलगी कटई टोली निवासी तारकेश्वर प्रजापति का पुत्र सुमन प्रजापति आगामी तीन नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड बोसिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे. वर्तमान में लोहरदगा जिला के शहरी क्षेत्र के कुतमु में रहने वाले सुमन प्रजापति झारखंड के एकमात्र बोसिया प्लेयर हैं.

इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुमन प्रजापति देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. इससे पहले साल 2024 में ग्वालियर और साल 2025 में विशाखापट्टनम में बोसिया नेशनल चैंपियनशिप में भी सुमन भाग ले चुके हैं और वहां उन्होंने रजत पदक भी प्राप्त किया था. विगत प्रदर्शन के आधार पर सुमन का चयन वर्ल्ड बोसिया चैंपियनशिप के लिए किया गया है.

आसान नहीं था सफर

एक दिव्यांग के लिए यह सफर आसान नहीं था. खुद सुमन बताते हैं कि वर्ष 2016 में पेड़ से गिर जाने की वजह से उन्हें स्पाइनल इंज्यूरी आ गई थी. स्पाइनल इंज्यूरी के कारण उनके हाथ-पैर ने काम करना बंद कर दिया. सी लेवल की दिव्यंगता की श्रेणी ने 75 प्रतिशत तक शरीर को कम करने में असमर्थ कर दिया. इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बोसिया जैसे खेल के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखा.

Disabled player Suman Prajapati of Lohardaga selected for World Boccia Ball Championship
बोसिया खिलाड़ी दिव्यांग सुमन प्रजापति (ETV Bharat)

इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे. जिंदगी को एक नई शुरुआत देना एक चुनौती तो थी, पर उन्हें अपने मित्र अजय से बोसिया खेल के बारे में जानकारी मिली. चंडीगढ़ बुलाकर अजय ने सुमन को बोसिया खेल के बारे में बताया. इसी बीच धीरे-धीरे अभ्यास कर सुमन ने बोसिया खेल को अपना भविष्य बनाना शुरू किया और साल 2024 और 25 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीत कर अपने सपने के प्रति लक्ष्य को उजागर कर दिया.

हालांकि एक परेशानी आ रही थी कि बोसिया बाल की कीमत एक लाख 30 हजार रुपए थी. ऐसे में आदित्य बिड़ला समूह की मेट्स फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को के अधिकारियों को सुमन के बारे में जानकारी मिली तो सीएसआर के तहत मदद करने का फैसला लिया गया. कंपनी ने दक्षिण कोरिया से बोसिया बाल मंगाकर प्रैक्टिस के लिए सुमन को उपलब्ध कराया. अब सुमन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड बोसिया चैंपियनशिप में भाग लेने को तैयार हैं. महज 27 साल के सुमन 75 प्रतिशत तक शारीरिक दिव्यंगता के बावजूद एक दृढ़ संकल्प, जुनून और हिम्मत के बलबूते इस खेल में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. सुमन का लक्ष्य साल 2026 एशियन गेम्स और साल 2028 के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करना है.

Disabled player Suman Prajapati of Lohardaga selected for World Boccia Ball Championship
बोसिया बॉल का किट (ETV Bharat)

क्या है बोसिया खेल

यह एक इनडोर गेम है, जो बैडमिंटन कोर्ट के आकार के कोर्ट पर खेला जाता है. खिलाड़ी चमड़े की गेंदों का उपयोग करते हैं, जिन्हें जैक के पास फेंकना होता है. यह एक सटीकता वाला पैरालंपिक खेल है. जिसमें खिलाड़ी अपनी रंगीन गेंदों को एक सफेद लक्ष्य गेंद (जैक) के जितना संभव हो सके पास फेंकते हैं या लुढ़काते हैं. जिस खिलाड़ी या टीम की गेंद जैक के सबसे करीब होती है, उसे अंक मिलते हैं.

