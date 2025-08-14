रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुछ दिव्यांग बच्चे आज सुर्खियां बटोर रहे हैं. उसकी वजह है वो हुनर जो सबके पास नहीं होता. ये दिव्यांग बच्चे भले ही अपने आंखों से दुनिया को ना देख सके, लेकिन अपने कला से लोगों को अपना मुरीद बना रहे हैं. दिव्यांग बच्चे स्वतंत्रता दिवस और छत्तीसगढ़ के रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां देंगे.इन बच्चों के गाए जाने वाले देशभक्ति के गीत लोगों को लिए आकर्षण का केंद्र होंगे. ये बच्चे देशभक्ति गीत गाने के साथ खुद ही वाद्य यंत्र बजाते हैं.जिसमें हारमोनियम, तबला, सहित अन्य वाद्य यंत्र शामिल हैं.

प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं बच्चे : आपको बता दें कि इन बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं थी, बस जरूरत थी तो एक मंच की, अब उन्हें यह मंच मिलने जा रहा है. इस मंच वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे. इन बच्चों की लगन और हौंसले को दुनिया सलाम कर रही है. भले ही ये अपनी आंखों से दुनिया ना देख पा रहे हो,लेकिन इनकी प्रतिभा की चमक दूसरे देख रहे हैं. ये बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोकर आगे बढ़ रहे हैं. कुछ का सपना है कि वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़े तो कुछ दूसरे फील्ड में जाने की बात कहते हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर दिव्यांग बैंड बांधेगा समां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए बच्चे : प्रदेश के अलग-अलग जिलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों में कुछ बच्चे नए हैं ,जो सीख रहे हैं.वहीं कुछ बच्चे बचपन से वाद्य यंत्रों बजाते और गाते आ रहे हैं. कुछ ने यहां आकर वाद्य यंत्र को बजाने की शुरुआत की है.आज वो उनके जीवन का मुख्य भाग बन गया है. ये बच्चे अपनी प्रस्तुति देने की तैयारी में जुटे हुए हैं.वहीं इनके शिक्षकों कहना है कि ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं ,जो देशभक्ति गीत पर अपनी तैयारी कर रहे हैं.इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक भी लगाए गए हैं .जो उन्हें गीत और वाद्य यंत्रों की बारीकियां समझा रहे हैं. ये बच्चे देशभक्ति गीत पर मनमोहक प्रस्तुति देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं.

रजत जयंती पर देंगे देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्यांग बच्चे कर रहे तैयारी : इन बच्चों को गीत संगीत का प्रशिक्षण रायपुर कला केंद्र में दिया जा रहा है. जहां इन बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष शिक्षक तैनात किए गए हैं. वे गीत और वाद्य यंत्रों की बारीकियां बच्चों को समझा रहे हैं. इस पूरी टीम में लगभग 10 बच्चे शामिल हैं ,जो यहां से देशभक्ति गीतों को सीखकर उसकी प्रस्तुति स्वतंत्रता दिवस और छत्तीसगढ़ के रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में देंगे. 18 अगस्त को टाउन हॉल में रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इन दिव्यांग बच्चों की बैंड पार्टी देश भक्ति गीत की प्रस्तुति देंगे.

