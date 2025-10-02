ETV Bharat / state

दिव्यांग ने बनाया विशाल दशानन, रावण दहन में दिखेगा हुनर, हौसलों की पंख से भर रहे उड़ान

अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

धमतरी : विजयादशमी का त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है. इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर पूरा भारत उत्सव की तरह मनाता है. छत्तीसगढ़ में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है.लेकिन बात यदि धमतरी की हो तो विजयादशमी का त्यौहार यहां पिछले कुछ सालों से विवादों का अखाड़ा बना है.क्योंकि पिछले कुछ साल से जिस तरह के रावण धमतरी निगम प्रशासन की देखरेख में बन रहा था,वो लोगों को ये बताने के लिए काफी था कि भ्रष्टाचार अब भी जिंदा है.

कुपोषण का शिकार रावण : धमतरी में कभी रावण के पूरे सिर जलने से बच गए तो कभी रावण कुपोषण का शिकार दिखा.जो अपने खुद के कपड़ों तले दबा हुआ दिखा.आम जनता रावण की दुर्दशा देखकर काफी हैरान थी.लेकिन जिम्मेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं था. यानी पिछले कुछ सालों से भले ही छत्तीसगढ़ के रावण को राम मारते आ रहे हो,लेकिन धमतरी का रावण भ्रष्टाचार की भेंट पाकर अमर रहा.निगम अपने ऊपर लगे इस कालिख को धोने के लिए अब पूरे जोर शोर से लगा है.लिहाजा इस बार रावण बनाने का काम निष्ठावान मूर्तिकार को दिया गया है.जो दिव्यांग होने के बावजूद अपने हुनर के पंखों से उड़ान भर रहा है.

बिगड़ी ट्राइसाइकिल से काम पर जाते हैं प्रहलाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रावण ने करवा दी फजीहत : धमतरी में रावण दहन का कार्यक्रम सुर्खियों में रहता है. इस बार भी धमतरी में आदम कद का रावण बनाया जा रहा है.जिसकी ऊंचाई 40 फीट रखी गई है. जिसे धमतरी के पुराने कलाकार प्रहलाद कुंभकार बना रहे हैं.प्रहलाद 15 साल पहले तक रावण तैयार किया करते थे.उस दौरान ना तो रावण कुपोषित होता था और ना ही उसका अहंकारी सिर बचा करते थे. लेकिन जब लागत के मुताबिक प्रहलाद को मेहनताना नहीं मिला तो उन्होंने रावण बनाने के काम से दूरी बना ली. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन प्रहलाद के जीवन में एक बड़ी विपदा एक दिन आ पड़ी.

मिट्टी खोदते वक्त हादसा : प्रहलाद कुंभकार पेशे से मूर्तिकार और मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं.लिहाजा वो मिट्टी लेने के लिए तालाब गए थे.लेकिन जैसे ही वो पहले से ही किए हुए गड्ढे में घुसे और मिट्टी निकालने की कोशिश की तो एक तरफ से मिट्टी उनके ऊपर आ गिरी.मिट्टी के वजन के नीचे वो दब गए.इस हादसे के बाद उनका इलाज हुआ.लेकिन इलाज के बाद वो फिर कभी चल नहीं सके.प्रहलाद अब एक दिव्यांग के रुप में अपना जीवन जी रहे हैं.उस पर से उनके पास आजीविका का साधन सीमित है. घर परिवार का बोझ भी प्रहलाद उठाते हैं.