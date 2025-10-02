दिव्यांग ने बनाया विशाल दशानन, रावण दहन में दिखेगा हुनर, हौसलों की पंख से भर रहे उड़ान
धमतरी में इस बार रावण दहन का कार्यक्रम आकर्षक होगा.जिसके लिए दिव्यांग कलाकार ने काफी मेहनत की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 1:25 PM IST
अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
धमतरी : विजयादशमी का त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है. इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर पूरा भारत उत्सव की तरह मनाता है. छत्तीसगढ़ में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है.लेकिन बात यदि धमतरी की हो तो विजयादशमी का त्यौहार यहां पिछले कुछ सालों से विवादों का अखाड़ा बना है.क्योंकि पिछले कुछ साल से जिस तरह के रावण धमतरी निगम प्रशासन की देखरेख में बन रहा था,वो लोगों को ये बताने के लिए काफी था कि भ्रष्टाचार अब भी जिंदा है.
कुपोषण का शिकार रावण : धमतरी में कभी रावण के पूरे सिर जलने से बच गए तो कभी रावण कुपोषण का शिकार दिखा.जो अपने खुद के कपड़ों तले दबा हुआ दिखा.आम जनता रावण की दुर्दशा देखकर काफी हैरान थी.लेकिन जिम्मेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं था. यानी पिछले कुछ सालों से भले ही छत्तीसगढ़ के रावण को राम मारते आ रहे हो,लेकिन धमतरी का रावण भ्रष्टाचार की भेंट पाकर अमर रहा.निगम अपने ऊपर लगे इस कालिख को धोने के लिए अब पूरे जोर शोर से लगा है.लिहाजा इस बार रावण बनाने का काम निष्ठावान मूर्तिकार को दिया गया है.जो दिव्यांग होने के बावजूद अपने हुनर के पंखों से उड़ान भर रहा है.
रावण ने करवा दी फजीहत : धमतरी में रावण दहन का कार्यक्रम सुर्खियों में रहता है. इस बार भी धमतरी में आदम कद का रावण बनाया जा रहा है.जिसकी ऊंचाई 40 फीट रखी गई है. जिसे धमतरी के पुराने कलाकार प्रहलाद कुंभकार बना रहे हैं.प्रहलाद 15 साल पहले तक रावण तैयार किया करते थे.उस दौरान ना तो रावण कुपोषित होता था और ना ही उसका अहंकारी सिर बचा करते थे. लेकिन जब लागत के मुताबिक प्रहलाद को मेहनताना नहीं मिला तो उन्होंने रावण बनाने के काम से दूरी बना ली. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन प्रहलाद के जीवन में एक बड़ी विपदा एक दिन आ पड़ी.
मिट्टी खोदते वक्त हादसा : प्रहलाद कुंभकार पेशे से मूर्तिकार और मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं.लिहाजा वो मिट्टी लेने के लिए तालाब गए थे.लेकिन जैसे ही वो पहले से ही किए हुए गड्ढे में घुसे और मिट्टी निकालने की कोशिश की तो एक तरफ से मिट्टी उनके ऊपर आ गिरी.मिट्टी के वजन के नीचे वो दब गए.इस हादसे के बाद उनका इलाज हुआ.लेकिन इलाज के बाद वो फिर कभी चल नहीं सके.प्रहलाद अब एक दिव्यांग के रुप में अपना जीवन जी रहे हैं.उस पर से उनके पास आजीविका का साधन सीमित है. घर परिवार का बोझ भी प्रहलाद उठाते हैं.
खराब ट्राइसाइकिल में सिमटी जिंदगी : प्रहलाद इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल की मदद से आना जाना करते हैं.लेकिन वो भी कुछ साल से खराब हो चुकी है.जिसके बाद उन्हें लाने ले जाने के लिए किसी सहारे की जरुरत पड़ती है. प्रह्लाद बताते हैं कि वे कई बार विभाग और कलेक्टोरेट के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ इंतजार का आश्वासन मिला. बावजूद इसके उनका जज्बा टूटा नहीं. आज वे अपने बेटों और 5 सहयोगियों के साथ मिलकर मूर्तियां बनाते हैं. दशहरा में फिर प्रहलाद को रावण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. जिसके बाद वो 40 फीट ऊंचे रावण को खड़ा करने जा रहे हैं. प्रह्लाद कहते हैं पैर अब साथ नहीं देते, लेकिन हाथों का हुनर और रावण बनाने की लगन अभी भी जिंदा है.
मैं 15 साल पहले रावण बनाता था.लेकिन बाद में छोड़ दिया. अब फिर से रावण तैयार कर रहा हूं.जिसमें 40 फीट ऊंचा रावण कर रहा हूं. घर में पांच सदस्य हैं.पैर काम नहीं करते जिसके कारण परेशानी होती है. अभी लेबर की कमी है.जब रावण को खड़ा किया जाएगा तो और भी ज्यादा लोग लगेंगे - प्रहलाद कुंभकार, मूर्तिकार
स्थानीय लोगों ने निगम पर फोड़ा ठीकरा : स्थानीय लोगों का कहना है कि धमतरी नगर निगम में रावण दहन को लेकर जिस तरह के भ्रष्टाचार किए गए हैं वो सारी जनता ने देखा है. रावण दहन कार्यक्रम में बंदरबाट हुआ.कभी राम सीता को जाली वाली गाड़ियों में ढोकर लाया गया.तो कभी रावण पूरा जला ही नहीं.लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा.
नगर निगम ने रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सिर्फ अपनी बेइज्जती कराई है. 2022 में रावण के दसों सिर बच गए थे.जबकि वही अहंकार का प्रतीक माने गए हैं.इसके बाद जो रावण बना वो इतना पतला दुबला था कि कमजोरी दिख रही थी.बाद में पता चला कि रावण को बनाने के लिए पैसों की कटौती की गई.इस बार जो रावण बनाने का काम है वो दिव्यांग कर रहे हैं.जो लगन और पूरी निष्ठा के साथ रावण बना रहा है- रंजीत छाबड़ा, वरिष्ठ पत्रकार
रावण दहन के लिए तैयार निगम : नगर निगम उपायुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि धमतरी के दशहरे की रौनक हर साल की तरह इस बार भी लोगों को आकर्षित करेगी. रावण दहन के दौरान आतिशबाजी का नजारा लोगों को देखने मिलेगा. वहीं अछोटा की भूले बिसरे रामलीला मंडली अपनी विशेष प्रस्तुति देगी.
दो साल बाद यह मंडली फिर से धमतरी वासियों का मन मोहेगी और शानदार रामलीला मंचन का आनंद शहरवासी उठा सकेंगे. आतिशबाजी की बात करें तो अलग-अलग प्रकार के आतिशबाजी होंगे जो अपनी अलग ही आकर्षण से मनमोहक छटा बिखेरेंगे- पीसी सार्वा, उपायुक्त, नगर निगम
इस बार रावण दहन कार्यक्रम में पांच सितारा चक्कर, बिन बादल बरसात, नवरंग चक्कर, सूरजमुखी, गोल्डन सेहरा, झाड़ू झरना, झूला चक्र, कैलाश मंडल, नूरानी सेहरा, नीली बरसात जैसी आतिशबाजी देखने को मिलेगी.साथ ही साथ जब 40 फीट ऊंचे विशाल रावण का दहन होगा तो लोगों का उत्साह देखते ही बनेगा.लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर निगम की साख पर सवाल उठेंगे.
