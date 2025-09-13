ETV Bharat / state

होटल और ढाबों में परोस रहे गंदा खाना, 19 सैंपल फेल, 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया

खाद्य और ओषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई में हुआ बड़ा खुलासा.

Published : September 13, 2025 at 6:09 PM IST

सरगुजा: अम्बिकापुर के होटलों, ढाबों और दुकानों में लोगों को घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है. इस बात का खुलासा खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने किया है. इस पूरी कार्रवाई में एसडीएम खुद मौजूद रहे. अलग अलग होटलों और दुकानों से लिए गए 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के सैंपल अमानक पाए गए. गुणवत्ता जांच में खाद्य सामग्रियों के नमूने फेल होने पर सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय से 3 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया.

होटल और ढाबों में परोस रहे गंदा खाना: समय समय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न दुकानों के सैंपल लिए जाते हैं. मिलावट और गुणवत्ता की कमी का पता लगाने के लिए विभाग की ओर से शहर के कई होटलों, ढाबों से सैम्पल लिए गए थे और उन सैम्पलों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी भेजा गया था.

विभिन्न दुकानों से लिए गए सैम्पल फेल हो गए. इस मामले में लंबित प्रकरणों की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में हुई. अवमानक और मिथ्याछाप पाए गए सामग्रियों के मामले के कार्रवाई की गई है और जुर्माना लगाया गया है. कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी: आरआर देवांगन, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी

लैब टेस्ट में फेल हुए सैंपल: पिछले तीन से चार सालों के बीच लिए गए सैम्पल में से 19 खाद्य सामग्रियों के सैम्पल फेल हो गए. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर लोगों को गुणवत्ताहीन और मिलावटी खाद्य सामग्री परोसी जा रही है. इन सामग्रियों के सेवन से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. जिन खाद्य सामग्रियों के सैंपल या जांच नमूने अवमानक एवं गलत पाए गए. इन सभी प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त जिला दंडाधिकारीबी के कार्यालय में हुई इस दौरान एसडीएम ने सुनवाई के बाद सभी 19 दुकान संचालकों को दंडित किया है और उनपर 3 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

इन दुकानों पर लगा जुर्माना

  • शिवम डेली नीड्स न्यू बस स्टैण्ड पर 5 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • नवीन किराना स्टोर, एमजी रोड 10 हजार जुर्माना लगा.
  • मोनिका केरकेट्टा, ग्राम सिलसिला 5 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • आनन्द किराना स्टोर, महामाया रोड 10 हजार जुर्माना लगा.
  • शीतल रेस्टोरेंट लखनपुर 10 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • एसबी बाजार, बनारस रोड 35 हजार जुर्माना लगा.
  • रामेश्वर यादव ग्राम बैढी 5 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • पंचशील स्वीट्स, देवीगंज रोड 45 हजार जुर्माना लगा.
  • होटल नीलकमल, पुराना बस स्टैण्ड, अंबिकापुर 10 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • जायसवाल होटल, रघुनाथपुर 10 हजार जुर्माना लगा.
  • बीकानेर नमकीन भण्डार अंबिकापुर 20 हजार जुर्माना लगा.
  • मा जायसवाल होटल, रघुनाथपुर 10 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • मां महामाया डेयरी, केदारपुर 5 हजार जुर्माना लगा.
  • महामती स्वीट्स, पुराना बस स्टैण्ड 10 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • दिनेश किराना स्टोर लुण्ड्रा 10 हजार जुर्माना लगा.
  • जय महामाया स्वीट्स गुदरी रोड 10 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • समीत होटल ग्राम सोहगा दरिमा 10 हजार जुर्माना लगा.
  • महामाया फूड एण्ड ग्रेन्स, भिट्ठीकला 25 हजार जुर्माना लगाया गया.
  • आयुषी स्वीट्स, गांधी नगर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

