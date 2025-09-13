ETV Bharat / state

होटल और ढाबों में परोस रहे गंदा खाना, 19 सैंपल फेल, 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया

सरगुजा: अम्बिकापुर के होटलों, ढाबों और दुकानों में लोगों को घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है. इस बात का खुलासा खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने किया है. इस पूरी कार्रवाई में एसडीएम खुद मौजूद रहे. अलग अलग होटलों और दुकानों से लिए गए 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के सैंपल अमानक पाए गए. गुणवत्ता जांच में खाद्य सामग्रियों के नमूने फेल होने पर सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय से 3 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया.

होटल और ढाबों में परोस रहे गंदा खाना: समय समय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न दुकानों के सैंपल लिए जाते हैं. मिलावट और गुणवत्ता की कमी का पता लगाने के लिए विभाग की ओर से शहर के कई होटलों, ढाबों से सैम्पल लिए गए थे और उन सैम्पलों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी भेजा गया था.