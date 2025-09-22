ETV Bharat / state

कैथल में अधिकारियों के सेक्टरों में सप्लाई हो रहा गंदा पानी, RO पर निर्भर हैं परिवार, हो रही गंभीर बीमारियां

कैथल: हरियाणा के कैथल में सेक्टरों के लोग जो पानी नल खोलकर शुद्ध समझकर पीते हैं. वही पानी दीमन बनकर उनके स्वास्थ्य को धीरे-धीरे खोखला कर रहा है. इस गंदे पानी से लोगों को किडनी, लीवर, पथरी, डायरिया, जोड़ों का दर्द, डिहाइड्रेशन से लेकर हड्डियों व दांतों की बीमारियां हो रही है. असर यह है कि सेक्टरों के लोग वाटर प्यूरीफायर और मिनरल वाटर खरीदकर इस्तेमाल करने को मजबूर हैं. बिना आरओ के प्यूरीफाई किए बिना ये पानी पीना खतरनाक है. यह खुलासा सेक्टरों में बने पेयजल घरों के सबमर्सिबल बोर के पानी के नमूनों की जांच में हुआ

रिपोर्ट में काफी ज्यादा मात्रा में अशुद्ध मिला पानी: है. पब्लिक हेल्थ विभाग की जींद रोड स्थित लैब की रिपोर्ट के अनुसार, सबमर्सिबल बोर के पानी में ही दिक्कत है, तो घरों तक सप्लाई में और भी ज्यादा अशुद्ध पानी मिलेगा. क्योंकि कई बार पाइप लाइन लीकेज से भी गंदा पानी सप्लाई होता है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब लाखों रुपये का बिल भरने के बाद भी पानी शुद्ध न मिले, तो जनता अपनी सेहत से खिलवाड़ क्यों करे. शहर के पॉश इलाकों में 18,19,20 और 21 में भी पेयजल शुद्ध नहीं है. इन सेक्टरों के कई ट्यूबवेलों के सैंपल फेल मिले हैं. जिनमें टीडीएस, फ्लोराइड, क्षारीयता व सल्फेट की मात्रा डब्ल्यूएचओ के मानकों से काफी ज्यादा है.

हालात नहीं समझते अधिकारी!: सेक्टर-19 में डीसी, एडीसी, एसडीएम से लेकर कई बड़े अधिकारियों के निवास है. कैथल के घरों में इतना गंदा पानी सप्लाई हो रहा है. जिसकी गुणवत्ता बेहद चिंताजनक है. आरओ के जरिए 70 फीसदी पानी वेस्ट हो रहा है. रसायन वैज्ञानिक डॉ. सुभाष ने बताया कि "यदि पानी में टीडीएस, फ्लोराइड व सल्फेट की मात्रा अधिक है, तो इसको केवल आरओ के माध्यम से ही पीने लायक बनाया जा सकता है. ऐसे पानी को आरओ से साफ करने में करीब 70 फीसदी पानी वेस्ट होता है. यानी 10 लीटर पानी में से महज 3 लीटर पानी ही सही होगा. बाकी 7 लीटर पानी को आरओ बाहर वेस्ट कर निकाल देगा". इसके साथ ही सेक्टरवासियों का कहना है कि "गंदा पानी सप्लाई होने के कारण आरओ के फिल्टर भी जल्दी खराब हो रहे हैं."

"दोबारा कराई जाएगी सैंपलिंग": वहीं, इस मामले को लेकर एचएसवीपी एसडीओ, गौरव आर्य ने कहा कि "समय-समय पर पेयजल की सैंपलिंग विभाग की ओर से कराई जाती है. विभाग के ट्यूबवेलों को पानी बिल्कुल साफ व शुद्ध है. यदि फिर भी किसी को दिक्कत लग रही है, तो दोबारा फिर सैंपलिंग करा दी जाएगी. जो भी दिक्कत होगी, उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा."