दिल्ली विधानसभा में लगी खास प्रदर्शनी, अब स्कूलों के बच्चे भी देख सकेंगे “Know Your PM”

शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूली बच्चों को दिल्ली विधानसभा में "Know Your PM" प्रदर्शनी देखने की अनुमति देने के लिए परिपत्र जारी किया.

दिल्ली विधानसभा में "Know Your PM" प्रर्दशनी आयोजित
दिल्ली विधानसभा में "Know Your PM" प्रर्दशनी आयोजित (ETV Bharat)
Published : September 20, 2025 at 1:37 PM IST

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को ‘Know Your PM’ पुस्तक गैलरी का उद्घाटन किया था. अब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह अपने स्कूली बच्चों को दिल्ली विधानसभा में आयोजित प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रोत्साहित करें. साथ ही इसके बारे में जानकारी सभी बच्चों और उनके माता-पिता तक पहुंचाएं.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के पत्र के अनुसार, सरकार के सभी शासनाध्यक्ष. शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त एवं गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रदर्शनी देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा यह जानकारी सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों तक पहुंचाएं. इस सर्कुलर को डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन (स्कूल) डॉ. सुधाकर गोला के द्वारा जारी किया गया है.

दिल्ली विधानसभा में प्रर्दशनी
दिल्ली विधानसभा में प्रर्दशनी "Know Your PM" को सभी स्कूली बच्चों को दिखाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने निकाला सर्कुलर (ETV Bharat)

क्या है प्रदर्शनी में खास:

प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह अपने परिवार की चाय की दुकान पर रोजमर्रा के काम करते हुए, पड़ोसियों की मदद करते हुए और लोकल लाइब्रेरी में समय बिताते हुए नरेंद्र मोदी ने अनुशासन, जिम्मेदारी और ज्ञान के महत्व को समझा. इन अनुभवों ने उनमें यह विश्वास जगाया कि छोटे संसाधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं. इस शुरुआत ने ऐसे नेतृत्व की नींव रखी, जो सहानुभूति, मेहनत और दूरदर्शिता पर आधारित थी, ऐसे गुण जो बाद में राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक बिखेरने वाले थे. प्रदर्शनी में डिटेल्ड वीडियो स्टोरी देखने और पढ़ने के लिए स्कैनर भी लगाए गए हैं.

प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि किस तरह अपनी माँ की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर सहानुभूति, ईमानदारी और निष्ठा जैसे मूल्यों को अपनाया. उनके बचपन के संघर्षों ने उनमें नम्रता और प्रतिबद्धता का संचार किया, जो एक दयालु, ईमानदार और प्रेरणादायक नेता के रूप में उनकी सफलता का आधार बनी. प्रदर्शनी में लोगों के देखने के लिए बड़ी स्क्रीन पर पीएम मोदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की भी व्यवस्था की गई है. यह प्रदर्शनी दिल्ली विधानसभा के मुख्य गेट पास स्थिति परिसर में लगाई गई है.

शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूली बच्चों को दिल्ली विधानसभा में
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूली बच्चों को दिल्ली विधानसभा में "Know Your PM" प्रदर्शनी देखने की अनुमति देने के लिए परिपत्र जारी किया. (ETV Bharat)

पीएम मोदी पर आधारित पुस्तक गैलरी का शुभारंभ:

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार से पीएम मोदी पर लिखी गई किताबों की भी एक प्रदर्शनी का विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक ही छत के नीचे और एक ही पुस्तकालय में एक व्यापक पहल है, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरक जीवन और उल्लेखनीय शासन को प्रदर्शित करती है. विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह गैलरी विभिन्न प्रकार की कृतियों को एक साथ लाती है - चाहे वे स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई हों या उनके जीवन, शासन और विकसित भारत के उनके संकल्प पर लिखी गई हों.

बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी कोई भी पुस्तक दान करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि ऐसी पुस्तकों को दिल्ली विधानसभा की पुस्तक गैलरी में शामिल किया जाएगा. यह गैलरी विधानसभा के पुस्तकालय में शुरू की गई है. बता दें कि यह प्रदर्शनी दो अक्टूबर तक लोगों के निःशुल्क देखने के लिए खुली है.

