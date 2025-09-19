ETV Bharat / state

लखनऊ की लोकेशंस पर फिदा हुए फिल्म एक चतुर नार के डायरेक्टर, ईटीवी भारत से एक्ट्रेस बोलीं- यहां काम करके मजा आ गया

फिल्म के स्टार कास्ट ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ लखनऊ मेट्रो की एल्बम भी लॉन्च की.

फिल्म एक चतुर नार के डायरेक्टर ने ईटीवी भारत से बातचीत की.
फिल्म एक चतुर नार के डायरेक्टर ने ईटीवी भारत से बातचीत की. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025

Updated : September 19, 2025 at 8:56 PM IST

लखनऊ : फिल्म 'एक चतुर नार' के प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट शुक्रवार को लखनऊ पहुंची. इस फिल्म की शूटिंग हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर भी शूट किए गए हैं. प्रमोशन के दौरान फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला और अभिनेत्री दिव्या खोसला हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर मौजूद रहे. इस दौरान फिल्म के स्टार कास्ट ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ लखनऊ मेट्रो की एल्बम भी लॉन्च की.

डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने ETV BHARAT से बात की. उन्होंने कहा, लखनऊ में फिल्म की शूटिंग करने में मजा आ गया. यहां की लोकेशंस बहुत ही अच्छी है. लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर भी बहुत अच्छी शूटिंग हुई. यह मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां आकर शूटिंग कर पाया. यहां के कलाकार बहुत अच्छे हैं. लखनऊ के वरिष्ठ कलाकार अनिल रस्तोगी और होनहार कलाकार संदीप यादव के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया. आप कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं. मैं तो कहता हूं कि यहां की सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों में बहुत अच्छी है. आपके मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दें, ऐसा उनका स्वभाव है.

फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों ने ईटीवी भारत से की बात. (Video Credit; ETV Bharat)

यूपी में फिल्म पॉलिसी बहुत बढ़िया : उमेश शुक्ला ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है. हमें कहीं भी शूट करने में दिक्कत नहीं आई. यहां पर क्राउड का भी बहुत सपोर्ट मिलता है. कोई करप्शन दिखा ही नहीं. गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है. हम योगी जी के बहुत-बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यह मौका दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म आज रिलीज हुई, इस पर डायरेक्ट उमेश शुक्ला का कहना है कि मैं इस फिल्म के लिए बहुत बधाई देता हूं. यह फिल्म हिट हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं है.

काफी सपोर्ट मिला : लखनऊ मेट्रो की प्रशंसा करते हुए डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने कहा कि सुरक्षा और शूटिंग के हिसाब से लखनऊ मेट्रो की तारीफ जितनी की जाए वह कम है. हमें कभी यह लगा ही नहीं कि हम कहीं अटक गए हैं. यहां का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था जिसके लिए क्या ही कहा जाए. हमने यहां अपना कंट्रोल रूम क्रिएट किया. हमने कितनी बार ट्रेन को आगे पीछे कराया. हम मेट्रो प्रशासन के आभारी हैं. उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया.

फिल्म के कलाकारों ने लखनऊ मेट्रो की एल्बम भी लॉन्च की.
फिल्म के कलाकारों ने लखनऊ मेट्रो की एल्बम भी लॉन्च की. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्त्री-पुरुष सभी बराबर : डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने कहा कि फिल्म की एक कहानी होती है. वह पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान नहीं हो सकती है. सभी बराबर हैं. पुरुष और स्त्री सब एक समान हैं. हम जेंडर को लेकर कभी ऐसा नहीं करते हैं. कहानी जिस किरदार के अनुरूप हो वैसी करनी चाहिए. एक जमाने में स्त्री को अबला माना जाता था. हारी हुई माना जाता था और पुरुष ही उसकी रक्षा करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमारी सावित्री सत्यवान को वापस लेकर आई थीं. हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा है. तब भी स्ट्रांग फीमेल थीं और अभी भी हैं.

लखनऊ में बहुत टैलेंट : फिल्म के कलाकार अनिल रस्तोगी ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है. लखनऊ में शूटिंग की बात है, तो मैं बहुत दिन से कहता रहा हूं कि लखनऊ में बहुत टैलेंट है. बॉलीवुड में अगर आप जाइए तो देखेंगे कि ज्यादातर एक्टर इसी रीजन के होंगे. लखनऊ, कानपुर, बनारस और गोरखपुर के अभिनेता- अभिनेत्री की भरमार है. यूपी में एक फिल्म सिटी बन रही है. हमारी ख्वाहिश थी लखनऊ और कानपुर के आसपास फिल्म सिटी बनती तो और भी अच्छा था. आज लखनऊ में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है.

फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे स्टार कास्ट.
फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे स्टार कास्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ का खान-पान बहुत अच्छा : अनुराग कश्यप शूट कर रहे हैं. अनुभव सिन्हा शूट कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि अगली बार उमेश शुक्ला भी फिल्म बनाने की सोचेंगे, तो लखनऊ में जरूर शूटिंग करेंगे. यहां लोकेशंस बहुत अच्छी हैं. यहां लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. लखनऊ की जो तहजीब है वह भी लोगों को अट्रैक्ट करती है. लखनऊ का खाना लोगों को अट्रैक्ट करता है. जो लखनऊ आता है वह सोचता है कि अयोध्या में जाकर राम जी के दर्शन कर आएं, लखनऊ की ऐसी पहचान बन रही है. हर दिन 5-6 शूटिंग होती ही रहती हैं.

अब कोई नारी अबला नहीं : लखनऊ के रहने वाले फिल्म अभिनेता संदीप यादव ने कहा कि हम एक चतुर नार में दिखा रहे हैं कि कोई नारी अबला नहीं है. अगर वह अपने पर आ गई तो आदमियों की खटिया खड़ी कर देगी. हमारी फिल्म की हीरोइन दिव्या खोसला ममता मिश्रा का कैरेक्टर निभा रही हैं. वह इस फिल्म में सभी पुरुषों की बैंड बजा देती हैं. महिला सशक्तिकरण को दर्शाती हुई यह फिल्म है.

शूटिंग का हब बन रहा लखनऊ : संदीप यादव ने कहा, फिल्म की शूटिंग में लखनऊ हब बनता जा रहा है. लखनऊ में बहुत फिल्मों की शूटिंग हो रही है और लगातार फिल्मों की शूटिंग होने की वजह से अब कलाकारों को काम मिल रहा है. बेशक इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है. जो भी डायरेक्टर आते हैं वह उत्तर प्रदेश खासकर लखनऊ को शूटिंग फ्रेंडली कहते हैं. पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है. किसी भी फिल्म मेकर के लिए मुंबई से निकलकर यूपी आना और शूट करना बहुत मैटर करता है. उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें बड़ा योगदान है.

एक्ट्रेस दिव्या खोसला बोलीं- फिल्मों में अश्लीलता और गालियां नापसंद : एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने लखनऊ की तारीफों के पुल बांध दिए. वादा किया कि कोई भी फिल्म शूट करूंगी तो कोशिश रहेगी कि लखनऊ की लोकेशंस को उसमें शामिल जरूर किया जाए. लखनऊ मेट्रो में शूट करना बहुत अच्छा रहा. फिल्म में मेरे सीन लखनऊ मेट्रो के हैं. यहां के लोग बहुत प्यारे हैं. यहां की भाषा में तहजीब है. लखनऊ में पिक्चर शूट हुई है इसलिए यहां के लोगों को और ज्यादा प्यार देना पड़ेगा.

इस फिल्म में मेरा जो किरदार मेट्रो एम्पलाई का है. फिल्मों में महिलाओं को लीड कैरेक्टर नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि यह कहीं न कहीं बिल्कुल सही है कि वह सपोर्ट महिला ओरिएंटेड फिल्म को नहीं मिलता. मेरी फिल्म में नील नितिन मुकेश हैं. तकरार कुछ ऐसी है कि मेरा किरदार नागिन का है और नील नितिन मुकेश का नेवले का. आपस की एक टशन दिखाई गई है. मेरे हिसाब से तो कहानी कहानी होती है. कहानी का कोई जेंडर नहीं होता. ऑडियंस भी ऐसी नहीं है. ऑडियंस को कहानी अच्छी लगेगी तो वह उसको बढ़ावा जरूर देगी.

वेब सीरीज में अश्लीलता और गालियों को लेकर एक्ट्रेस दिव्या खोसला का कहना है कि वेब सीरीज भी सेंसर पास करता है, लेकिन उनके रूल एंड रेगुलेशन कुछ अलग हैं. मुझे लगता है सेंसर बोर्ड में बड़े लोग बैठे हैं. वह डिसीजन लेते हैं. मैं ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहूंगी कि उसमें अश्लीलता और गालियां हों. मेरी अगली फिल्म जटाधारा आ रही है, जो तेलुगु में रिलीज होगी.

Last Updated : September 19, 2025

