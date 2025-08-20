लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका बनने के लिए अभ्यर्थियों ने बड़ा खेल कर दिया. नियुक्ति के लिए कूटरचित और फर्जी अंक पत्र के आधार पर नियुक्ति पा ली, लेकिन जब इसकी गंभीरता से जांच हुई तो सहायक अध्यापक बने ऐसे 22 लोगों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बुधवार को जारी कर दिए गए.

आदेश में कहा गया है कि कूटरचित और फर्जी अंकपत्र के आधार पर नियुक्ति पाए 22 अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. उन्हें अनियमित रूप से किए गए वेतन भुगतान की वसूली करने और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया गया है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ में तैनात सहायक अध्यापक विनय कुमार यादव, कबूलपुर बाराबंकी में तैनात सहायक अध्यापक पवन कुमार, राजकीय हाई स्कूल काजीबेहटा बाराबंकी में तैनात सहायक अध्यापक अतुल प्रकाश वर्मा, राजकीय हाई स्कूल काजीबेहटा बाराबंकी में ही तैनात सहायक अध्यापक अंकित वर्मा, राजकीय हाई स्कूल रसूलपुर बाराबंकी में तैनात सहायक अध्यापिका लक्ष्मी देवी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक कुचाई मऊ में तैनात सहायक अध्यापक विवेक सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज शेरपुर लखनऊ में तैनात सहायक अध्यापक रजत वर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं.

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेहटा बीकेटी, लखनऊ में तैनात सहायक अध्यापिका रोहिणी शर्मा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मडोना बुलंदशहर में तैनात सहायक अध्यापक अमित गिरी, राजकीय हाई स्कूल सोना सहारनपुर में तैनात सहायक अध्यापिका रुचि सिंघल, राजकीय हाई स्कूल दानापुर कयामपुर बाराबंकी में तैनात सहायक अध्यापिका प्रियंका, राजकीय बालिका हाई स्कूल बुलंदपुर कानपुर देहात में तैनात सहायक अध्यापिका नूतन सिंह ने भी नकली दस्तावेज से नौकरी हासिल की थी.

राजकीय बालिका हाई स्कूल मझवा मिर्जापुर में तैनात सहायक अध्यापिका दीपा सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कटिहारी बड़गांव मऊ में तैनात सहायक अध्यापिका अनीता रानी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव आजमगढ़ में तैनात सहायक अध्यापिका प्रीति सिंह, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सई जलालपुर जौनपुर में तैनात सहायक अध्यापिका नंदिनी, राजकीय इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी में तैनात सहायक अध्यापक आनंद सोनी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटैली आजमगढ़ में तैनात सहायक अध्यापिका गीता को बर्खास्त कर दिया गया है.

वहीं राजकीय हाई स्कूल मित्तई देवा बाराबंकी में तैनात सहायक अध्यापिका सलोनी अरोरा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एकइल बलिया में तैनात सहायक अध्यापिका किरण मौर्या, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवार आजमगढ़ में तैनात सहायक अध्यापक रूमन विश्वकर्मा और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजौली बलिया में तैनात सहायक अध्यापिका सरिता मौर्य ने कूट रचित और फर्जी अंक पत्र लगाकर नियुक्ति पाई थी. अब इन सभी की सेवाएं समाप्त करते हुए उनसे वेतन की रिकवरी के आदेश दिए गए हैं. संबंधित जिलों में एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से दिए गए हैं.



यह भी पढ़ें- हेट स्पीच मामला: हाईकोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी की 2 साल की सजा रद्द की, नहीं जाएगी विधायकी