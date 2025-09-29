फर्जी चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, 10 हजार का इनामी बदमाश 5 साल से था फरार
झालावाड़ में चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर पर नौ मामलों में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी है. पीड़ितों ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
Published : September 29, 2025 at 4:40 PM IST
झालावाड़: फर्जी चिटफंड कंपनी आस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर को झालरापाटन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह बदमाश करीब पांच साल से लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था. इस पर पुलिस ने 10 हजार का इनाम घोषित किया था. धोखाधड़ी और चेक अनादरण (Check Dishonour) के करीब 9 मामलों में न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि विगत 5 वर्षों से फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश पदम सिंह को झालरापाटन पुलिस ने सोमवार को कोटा से गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि रीछवा निवासी मोहम्मद याकूब व अन्य शिकायतकर्ताओं ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने फर्जी चिटफंड कंपनी आस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी में एजेंट के माध्यम से बचत खाते में रोजाना पैसा जमा करवाया था. समिति के डायरेक्टर पदम सिंह, सचिव गिरिराज गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह थे. बचत खाते की अवधि समाप्त होने से पहले ही तीनों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यालय अचानक बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए. बाद में शिकायतकर्ताओं द्वारा थाने में तीनों लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व ठगी का मामला दर्ज कराया गया.
पढ़ें: चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कलेक्टर और एसपी सख्त, पुलिस थानों पर लगाए कैंप, पीड़ितों से लिए परिवाद
एसपी ने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान चिटफंड कंपनी के सचिव गिरिराज गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष महेंद्र प्रताप को तलाश किया, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया. इसके बाद न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करवा कर उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया. बाद में दोनों आरोपियों ने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होकर जमानत ले ली. वहीं, समिति के अध्यक्ष पदम सिंह मामले में फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया था. एसपी ने बताया कि आरोपी पर धोखाधड़ी व चेक अनादरण के करीब 9 प्रकरण दर्ज हैं, ऐसे में न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.
धरपकड़ के लिए विशेष अभियान: एसपी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा और डीएसपी हर्षराज सिंह खरेडा को लेकर एक विशेष टीम बनाई गई है. मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने चिटफंड कंपनी के आरोपी को रंगबाड़ी, कोटा से गिरफ्तार किया है.