चिटफंड घोटाले का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है दर्ज

गिरफ्तार डायरेक्टर साल 2015 से फरार चल रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है.

BALOD POLICE
चिटफंड घोटाले का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 11:28 AM IST

बालोद: करोड़ों की धोखाधड़ी के केस में फरार चल रहे चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को बालोद पुलिस ने आखिरकर धरदबोचा है. आरोपी डायरेक्टर की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है. आरोपी यूपी में छिपकर रहा रहा था. मुखबिर की सूचना पर बालोद पुलिस ने उसे दबोचा. पकड़े गए आरोपी पर करोड़ों की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप अलग अलग राज्यों के अलग अलग थानों में दर्ज है. आरोपी डायरेक्टर की गिरफ्तारी को बालोद पुलिस जांच में बड़ी सफलता मान रही है.

कई जिलों में फैला था ठगी का जाल: गिरफ्तार आरोपी डॉयरेक्टर पर आरोप है कि उसने ठगी के लिए कई राज्यों में चिटफंड कंपनी का जाल फैला रखा था. कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ दुर्ग, रायपुर, धमतरी, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलों के थानों में अपराध दर्ज किए गए हैं. वहीं, बालोद जिले में भी कंपनी पर 2 मामले दर्ज हैं. अब तक इस घोटाले में कंपनी के 9 डायरेक्टर्स को जेल भेजा जा चुका है.

लुभावनी स्कीम के लालच में फंसे: ठगे गए लोगों का आरोप है कि कंपनी की ओर से उनको शुरुआत में जरुरत से ज्यादा मुनाफा दिलाने का वादा झूठा वादा किया गया. झूठे वादों और लालच में फंसकर लोगों ने लाखों रुपए चिटफंड कंपनी में निवेश किए. एजेंटों ने भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर ज्यादा मुनाफा लेने का लालच दिया. लुभावनी स्कीम के चक्कर में पड़कर कई लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजा गंवा दी.


आईजी और एसपी के निर्देशन में कार्रवाई: धोखाधड़ी की घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी फरार चल रहा था. दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर और एसडीओपी देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई. इसी बीच सायबर तकनीक से पता चला कि फरार आरोपी डायरेक्टर यूपी में जाकर छिपा है. पुलिस ने खबर की पुष्टि के बाद बताए गए जगह पर रेड की कार्रवाई की और आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया.

साइबर तकनीक से मिला सुराग: पुलिस टीम ने पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना और भिंड में रेड कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह मौके से भागने में कामयाब रहा. बाद में साइबर तकनीक की मदद से आरोपी का पता उत्तर प्रदेश में होने का चला. आरोपी डायरेक्टर राजेश कुमार यादव (37 वर्ष), ग्राम साला सिमार, थाना अजीतमल, जिला औरैया (उ.प्र.) का रहने वाला है.

आरोपी ने पुलिस को दी जानकारी: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 2013 में काम की तलाश में ग्वालियर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात डायरेक्टर विपिन सिंह से हुई. इसके बाद सीमा चौधरी और राजकुमार यादव के साथ मिलकर उसने कंपनी में काम शुरू किया और वर्ष 2015 में खुद भी डायरेक्टर बन गया. कंपनी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सक्रिय थी.

न्यायिक रिमांड पर भेजा गया: गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और चिटफंड प्रतिबंध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है. बालोद पुलिस ने आरोपी को 29 सितम्बर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

