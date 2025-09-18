'भारत में बढ़ रहे Vegetarian लोग, इसलिए दूसरे देशों से खरीदनी पड़ रही 5 मिलियन टन दाल'
कानपुर के सीएसए विवि में आयोजित 27 वें दीक्षांत समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने कही ये बात.
कानपुर: देश में चावल का जबरदस्त उत्पादन हो रहा है. मौजूदा समय में 149 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है, जबकि हमारे देश में 100 मिलियन टन की जरूरत है. देश में वेजीटेरियन पापुलेशन काफी बढ़ने के कारण दालों का आयात करना पड़ रहा है. ये बातें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित 27 वें दीक्षांत समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में कही.
रवी की फसल में 361 मिलियन का लक्ष्यः डॉ. एमएल जाट ने आगे कहा कि भारत में 2025-26 तक रवी की फसल में 361 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है. दलहन और तिलहन की खेती को भी आगे बढ़ाना है. इसको लेकर सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उस पर काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा हम लोग दालों पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं. पल्स मिशन भी जल्द लांच होने वाला है. अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है.
मृदा स्वास्थ्य पर बहुत काम करना होगा: डॉ. जाट ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य पर काम करने की अब जरूरत है. इस पर काफी ज्यादा लोगों का फोकस है और काम भी हो रहा है. इसके साथ-साथ न्यूट्रिशन पर भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं. क्लाइमेट के रिस्क को कैसे मैनेज करें, इस पर भी एक टीम काम कर रही है. उम्मीद है जल्दी हम लोग इस ओर एक अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे.
छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर फोकसः डॉ. जाट ने कहा कि जो छोटे किसान हैं, उनकी आय कैसे बढ़े इस पर भी फोकस किया जा रहा है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग को सरकार और अधिक कवायद कर रही है. लगातार इस पर भी काम कर रहे हैं, जिससे जो छोटे जिले हैं, वहां के किसानों को उनकी आय और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी हो. इसके साथ-साथ किसानों तक क्वालिटी वाली फसलें पहुंचे ताकि उनकी मेहनत के हिसाब से उनको उत्पादकता मिल सके, इसको भी कई चरणों में फिल्टर किया जा रहा है ताकि किसान सक्षम बने.
पीएम धन धान्य योजना है अहम: डॉ. एमएल जाट ने कहा पीएम धन धान्य योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी साबित हो रही है. लो प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है. पूरे देश में 100 ऐसे क्षेत्र हैं. यहां पर इस योजना के तहत काम किया जा रहा है. उस पर काफी कुछ उपलब्धियां मिली है.
2030 तक दालों में आत्मनिर्भर होगा भारत: डॉ. एमएल जाट ने बताया कि अभी दाल (पल्स) में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं. अभी भी लगभग पांच मिलियन टन दाल आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि वेजीटेरियन पापुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है. लेकिन उम्मीद है कि 2030 तक दालों में आत्मनिर्भर बन जाएंगे. दालों की खेती के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और भी कई क्षेत्र जिनको चिन्हित किया जा रहा है.
वेस्टर्न यूपी में बढ़ रही मूंगफली की खेतीः डॉ. एमएल जाट ने बताया कि मूंगफली की खेती को बढ़ाना है. इसके लिए अलग-अलग तकनीक का प्रयोग हो रहा है. वेस्टर्न यूपी की तरफ मूंगफली की खेती तेजी से बढ़ रही है. गन्ने के साथ-साथ मूंगफली की खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है. इससे उनका समय भी बच रहा है और एक ही खेत में दो फसलें उपलब्ध हो रही हैं. नेचुरल खेती के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत एक मिशन शुरू हुआ है. इस मिशन के तहत एक मैपिंग एक्सरसाइज भी की है. यह किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी. वर्तमान समय में किसानों के आगे आपदा सबसे बड़ी समस्या है.
