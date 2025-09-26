हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ-प्रयागराज के लिए जल्द मिलेंगी सीधी फ्लाइट्स! जानिए क्या है पूरा प्लान
दिवाली तक हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं.
Published : September 26, 2025 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से देश के विभिन्न शहरों के लिए कई उड़ानों का संचालन हो रहा है. लेकिन, अभी भी लखनऊ और प्रयागराज की उड़ानें शुरू नहीं हो सकी है. संभावना जताई जा रही है कि दिवाली पर प्रयागराज और लखनऊ के लिए उड़ाने शुरू हो सकती है. उड़ानें शुरू होने के बाद गाजियाबाद के लोगों को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि मौजूदा समय में दोनों शहरों की फ्लाइट लेने के लिए लोगों को दिल्ली का रुख करना पड़ता है.
गाजियाबाद के सांसद और हिंडन हवाई अड्डा सलाहकार समिति के अध्यक्ष अतुल गर्ग के मुताबिक, ''हिंडन एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन के लिए मौजूदा समय में एक ही हवाई पट्टी उपलब्ध है. इसी हवाई पट्टी से उड़ानों का संचालन होता है. हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ और प्रयागराज की उड़ाने शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और विभिन्न उड़ान कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि यदि हिंडन एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाती हैं तो संचालन अव्यवस्थित हो सकता है.''
बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने आगे बताया, हिंडन से सवेरे उड़ने वाली उड़ानों में से दो उड़ानों का स्टॉपेज लखनऊ और प्रयागराज होगा. जिससे कि बिना उड़ानों की संख्या बढ़ाए लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ानों का संचालन किया जा सकेगा. कौन सी फ्लाइट को लखनऊ और प्रयागराज स्टॉपेज होगा यह एयरलाइन कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा. दिवाली पर लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ाने शुरू हो सकती है.
बता दें कि मौजूदा समय में हिंडन सिविल टर्मिनल से 16 से अधिक शहरों के लिए 40 से अधिक उड़ानों का संचालन होता है. हिंडन सिविल टर्मिनल से प्रतिदिन पांच हज़ार से अधिक यात्रियों का आवागमन हो रहा है. हिंडन सिविल टर्मिनल पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने के बाद टर्मिनल में मौजूद सुविधाओं के विस्तार की भी कवायद शुरू की गई है. टर्मिनल का दायरा बढ़ाने के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है.
