दीपावली 20 या 21 अक्टूबर को; जानिए काशी विद्वत परिषद का क्या है निर्णय

तिथि को लेकर बना संशय, परिषद ने शास्त्र सम्मत निर्णय लेकर स्पष्ट की तिथि.

दीपावली 2025.
दीपावली 2025. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 12:39 PM IST

वाराणसी: इस बार दीपावली की तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है. कुछ लोग 20 अक्टूबर तो कुछ 21 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में दीपावली कब मनाई जाएगी, इस पर काशी विद्वत परिषद ने स्पष्ट किया है कि दीपावली का त्योहार इस तिथि को मनाया जाएगा. इसके पीछे क्या वजह है, जानिए.

इस बारे में काशी विद्वत परिषद के ज्योतिष प्रकोष्ठ के मंत्री और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय बताते हैं कि सनातन धर्म की व्रत-पर्व आदि के निर्धारण गणितीय मानकों के आधार पर होता है. ऐसी स्थिति 2024 में भी बनी थी, जिस पर शास्त्र सम्मत निर्णय श्री काशी विद्वत परिषद ने लिया था. बताया कि दीपावली को लेकर इस बार भी कुछ ऐसे ही स्थिति बन रही है. 2025 को दीपावली कब मनाई जाए, इसे लेकर भ्रम की स्थिति कुछ लोगों ने पैदा की है. गणितीय अध्ययन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि 20 अक्टूबर 2025 को ही दीपावली मनाना नियोजित होगा.

विनय पांडेय कहते हैं कि कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर तो कुछ ने 21 अक्टूबर को दीपावली अपने पंचांग में लिखी है, जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है. इस देखते हुए ही काशी विद्वत परिषद के धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष प्रकोष्ठ की ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया है कि 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी. पूर्ण प्रदोष काल व्यापिनी तिथि 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है, जबकि 21 अक्टूबर को तीन प्रहर से अधिक अमावस्या और साढे़ तीन प्रहर से अधिक वृद्धि गामिनी प्रतिपदा के होते हुए भी नटव्रत के पारण का फल प्राप्त नहीं हो रहा है. इसलिए विभिन्न धर्म शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए सर्वसम्मति से 20 अक्टूबर को ही पूरे देश में दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया है.

वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दिन में दो बजकर 56 मिनट पर लगेगी, जो कि 21 अक्टूबर को सायं 4 बजकर 26 मिनट तक रहेगी. कार्तिक अमावस्या तिथि इस बार 20-21 अक्टूबर दो दिन है. 21 अक्टूबर को सूर्यास्त सायं पांच बजकर 40 मिनट पर हो रहा है, जबकि कार्तिक अमावस्या तिथि सूर्यास्त के पूर्व सायं चार बजकर 26 मिनट पर समाप्त हो रही है. 21 अक्टूबर को सायं 4 बजकर 26 मिनट के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि लग जाएगी. वहीं, 21 अक्टूबर को प्रदोष व निशितकाल दोनों में कार्तिक अमावस्या तिथि नहीं मिलने से दीपावली 20 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत होगा.

पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रदोष काल में दीपावली का पर्व मनाया जाता है. प्रदोष काल में ही दीपदान, लक्ष्मी पूजन आदि करने का नियम है. अत: 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या मिलने से दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत होगा.

ब्रह्म पुराण में कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी, कुबेर आदि के रात्रि भ्रमण के बारे में बताया गया है. इसके अनुसार भी प्रदोष व रात्रिव्यापिनी कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को ही है. प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद दो घटी रहता है. एक घटी 24 मिनट की होती है. अर्थात सूर्यास्त के बाद 48 मिनट का समय प्रदोष काल होता है, जो 20 अक्टूबर को ही मिल रहा है. वहीं, 21 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या स्नान, दान व श्राद्ध की होगी.

DIPAWALI 20 OCTOBERDIPAWALI KASHI VIDVAT PARISHADWHEN IS DIWALIDEEPAWALI 20 OR 21 OCTOBERDIPAWALI 2025

