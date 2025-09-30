ETV Bharat / state

दीपांकर भट्टाचार्य ने पूछा- भ्रष्टाचार के आरोपों पर BJP-JDU के मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे?

पटना : बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे ने एक बार फिर गर्मी ला दी है. माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. कहा है कि भाजपा-जदयू गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है.

''बिना रिश्वत दिए कोई भी सरकारी काम पूरा नहीं होता. हाल ही में कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि राज्य सरकार 70 हजार करोड़ रुपये का हिसाब देने में नाकाम रही है. इस पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है.''- दीपांकर भट्टाचार्य, माले महासचिव

प्रशांत किशोर के सनसनीखेज बयान : माले महासचिव ने कहा कि अब तो खुद प्रशांत किशोर ने भी मंत्रियों और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. लेकिन भाजपा और जदयू की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है. उन्होंने याद दिलाया कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मामलों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे और गठबंधन तक तोड़ देते थे. लेकिन आज जब सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी जैसे नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं, तब मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं.

''जदयू के कुछ प्रवक्ता जरूर मीडिया में बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है. जनता जानना चाहती है कि इन गंभीर आरोपों में कितनी सच्चाई है और सत्ता पक्ष इससे क्यों बच रहा है. प्रशांत किशोर ने भी अपनी आय को लेकर बड़ा खुलासा किया है. पिछले तीन साल में उन्हें 240 करोड़ रुपये मिले, जो उन्होंने राजनीतिक दलों और कंपनियों को सलाह देकर अर्जित किए. हालांकि, उनके इस बयान से कई सवाल खड़े हो गए हैं.''- दीपांकर भट्टाचार्य, माले महासचिव

किसे दी सलाह? : दीपांकर ने सवाल उठाया कि प्रशांत किशोर का आखिरी चुनावी प्रबंधन 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में था. पिछले तीन सालों से वे बिहार में अपनी पार्टी खड़ा करने में लगे हुए हैं. ऐसे में उन्होंने किसे सलाह दी? क्या यह कमाई भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें दिलाने की रणनीति से जुड़ी है? माले महासचिव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर किन कंपनियों को सलाह दे रहे हैं, यह साफ होना चाहिए.