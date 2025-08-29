ETV Bharat / state

काशी के लोलार्क कुंड पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

काशी के तीर्थ पुरोहित अविनाश पांडेय ने बताया कि आज लोलार्क छठ है. दूर-दूर से लोग इस कुंड में नहाने के लिए आते हैं.

काशी के लोलार्क कुंड पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़.
काशी के लोलार्क कुंड पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
August 29, 2025

वाराणसी: धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में शुक्रवार को श्रद्धा का जन सैलाब देखने को मिला. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर लोलार्क कुंड वाराणसी में आस्थावानों का रेला उमड़ा. देश के कोने-कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने शहर के भदैनी स्थित पौराणिक लोलार्क कुंड में आस्था की डुबकी लगाई.

ऐसी मान्यता है, कि कुंड में स्नान करने और लोलार्केश्वर महादेव की पूजा करने से संतान की प्राप्ति और तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है. यही आस्था को लेकर कल देर शाम से ही लोग कुंड में स्नान करने के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे. अनुमान है, कि लगभग 2 लाख से अधिक लोग इस कुंड में स्नान करेंगे. संतान की प्राप्ति के लिए आस्था की डुबकी लगाएंगे.

संतान प्राप्ति के लिए लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी. (Video Credit: ETV Bharat)

मान्यता है, कि भगवान सूर्य ने कई वर्षों तक यहां पर तपस्या की और शिवलिंग स्थापना की थी. यह शिवलिंग आज भी मौजूद है. इसके साथ ही यह भी कहा जाता है, कि भगवान सूर्य के रथ का पहिया फंस गया था, जिसकी वजह से इस कुंड का निर्माण हुआ.

शिलापट्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित बिहार ट्रस्ट के राजा चर्म रोग से पीड़ित थे और निःसंतान थे. यहां स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ, बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई. इसके बाद उन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया था. इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है.

पुरोहित अविनाश पांडेय ने बताया कि आज लोलार्क छठ है. दूर-दूर से लोग इस कुंड में नहाने के लिए आते हैं. ऐसी मान्यता है, कि आज के दिन स्नान करने से संतान और पुत्र की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि लोग स्नान कर रहे हैं. कुंड में नहाते समय पति-पत्नी साथ रहते हैं. हाथ में एक फल लेकर स्नान किया जाता है. स्नान के बाद शरीर पर जो भी वस्त्र रहता हैं, उसे यहीं त्याग दिया जाता है.

जिस फल को लेकर दंपत्ति स्नान करता है, जीवनभर उस फल का सेवन वर्जित होता है. लोलार्क कुंड में स्नान करने पहुंची श्रद्धालु मधु दुबे ने बताया कि आज कुंड में स्नान किया. भगवान से श्रद्धा भाव से प्रार्थना किया कि जो भी मनोकामना है, वह भगवान से मांगा है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: काशी के लोलार्क कुंड में स्नान के लिए भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं. सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी जगह-जगह तैनात हैं. पेयजल, बिजली सहित श्रद्धालुओं की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. मध्य रात्रि 12 बजे से ही लोग लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए लाइन में लग गए.

डीपी काशी गौरव वंशवाल, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी, गौरव कुमार, भेलूपुर थाना प्रभारी सुचित्र त्रिपाठी आदि भी भीड़ नियंत्रित करने में लगे रहे. स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा लगातार पल-पल की खबर अधिकारियों से लेते दिखे. वह खुद मेला क्षेत्र में मौजूद हैं.

