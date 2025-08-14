डिंडोरी: मध्यप्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी के अमरपुर विकासखंड के ग्राम जल्दा मुड़िया का रहने वाला दीपक मरावी बचपन से ही एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस (Neurofibromatosis) से जूझ रहा है. यह बीमारी उसके चेहरे और शरीर पर कई ट्यूमर बनने का कारण बनी, जो अब इतने फैल चुके हैं कि दीपक लोगों के बीच अपना चेहरा दिखाने से कतराने लगा है.

चेहरा ढककर जीने को मजबूर परिवार

दीपक को डर है कि अगर वह चेहरा ढककर न निकले, तो लोग उसे घूरेंगे, भद्दी टिप्पणियां करेंगे या दया दिखाएंगे, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी टूट जाएगा. यही बीमारी अब उसकी छोटी बहन रोशनी बाई और उसके दो बच्चों में भी दिखाई देने लगी है. इस बीमारी से यह आदिवासी परिवार बेहद चिंतित है.

न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस से पीड़ित है परिवार (ETV Bharat)

आंखों के पास, गले, पीठ और हाथ तक फैले ट्यूमर

दीपक बताता है कि, ''जब वह सिर्फ पांच साल का था, तभी उसके चेहरे पर एक छोटा ट्यूमर उभर आया था. एक बार आंख के पास का ट्यूमर हटवाया, लेकिन कुछ ही समय बाद यह फिर से बढ़ गया. अब यह दोनों आंखों के पास, गले, पीठ और हाथों तक फैल चुका है. दीपक और उसका परिवार, जो मजदूरी कर जीवन यापन करता है, इलाज करवाना चाहता है ताकि वे भी दूसरों की तरह खुलकर जी सके.''

मां से बच्चों तक पहुंची बीमारी

दीपक मरावी और उसका परिवार डिंडोरी जिला के अमरपुर विकासखंड क्षेत्र की ग्राम जल्दा मुड़िया का रहने वाला है. जो मजदूरी कर अपना जीवन बसर करते हैं. दीपक और उसकी बहन के पास आयुष्मान कार्ड भी हैं जिसका वे लाभ भी इलाज के लिए उठाना चाहते हैं. दीपक कहता है, "पहले यह बीमारी मां को थी, फिर मुझे हुई और अब बहन को. अब तो ऐसा लगता है जैसे यह पूरा परिवार इसकी गिरफ्त में है.'' दीपक और उसकी बहन के पास आयुष्मान कार्ड भी है और वे इसका लाभ लेकर इलाज कराना चाहते हैं.

इस मामले में दीपक मरावी डिंडोरी जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. अजय राज से मिला और अपनी व परिवार की बीमारी के बारे में बताया. डॉक्टर अजय राज ने बताया कि, ''उसे न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस है, इसका इलाज ऑपरेशन से होता है. लेकिन बहुत ज्यादा ट्यूमर हो जाते हैं तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं. ये अनुवांशिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारी हैं, जिसका इलाज न्यूरो सर्जन कर सकते हैं.''

न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस के लक्षण (ETV Bharat)

क्या है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस बीमारी?

न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस (Neurofibromatosis) एक अनुवांशिक (genetic) बीमारी है, जिसमें नसों के आसपास असामान्य ट्यूमर (neurofibroma) बनने लगते हैं. ये ट्यूमर ज़्यादातर गैर-कैंसरयुक्त (benign) होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये कैंसर में भी बदल सकते हैं. यह बीमारी जन्म से होती है और समय के साथ लक्षण बढ़ सकते हैं.

न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं:

1. NF1 – सबसे आम, बचपन में लक्षण दिखने लगते हैं.

2. NF2 – कम आम, ज्यादातर कान की नसों पर ट्यूमर (hearing nerve tumor) बनते हैं.

3. श्वानोमाटोसिस– दुर्लभ, शरीर की कई जगह दर्द देने वाले ट्यूमर.

न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस के उपचार

अभी इसका स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है.

नियमित जांच – त्वचा, आंख, सुनने की जांच, MRI/CT स्कैन करवाएं

सर्जरी – परेशान करने वाले या कैंसर बनने की संभावना वाले ट्यूमर हटाना.

दवाएं – दर्द और सूजन कम करने के लिए दवाएं डॉक्टर की परामर्श से लें.

Hearing aid / Cochlear implant – सुनने की कमी में मदद.

फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी – संतुलन और बोलने में मदद के लिए.

नई दवाएं – कुछ मेडिसिन (जैसे MEK inhibitors) NF1 में मददगार साबित हो रही हैं.