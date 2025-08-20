डिंडोरी: मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सरकारी स्कूल भवनों की हालत बहुत दयनीय है. ताजा मामला डिंडोरी का है. एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अझवार में क्लास में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर भर-भराकर गिर गया. इस दौरान 7 छात्रों को चोटें आईं. इस घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी मच गई. घायल सभी छात्रों को नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां स्टाफ नदारद मिला. इसके बाद ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन द्वारा गांव में एक निजी डॉक्टर से इलाज कराया गया.
छत का प्लास्टर गिरते ही भगदड़ मची
ग्रामीणों का आरोप है कि जब नया स्कूल भवन बनकर तैयार है तो छात्र-छात्राओं को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा हैं. हायर सेकेंड्री स्कूल में अध्ययरत 10 वीं के छात्र ईश्वर झरिया और सत्यम अग्रवाल ने बताया "यह घटना मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे की है. जब क्लास में शिक्षक विज्ञान विषय पढ़ा रहे थे, तभी तेज आवाज आई और देखा तो छत का प्लास्टर गिर रह था. ये देखकर क्लास में बैठे सभी छात्र डर गए. बुधवार को क्लास स्कूल के बरामदे में क्लाास लगाई गई."
स्टूडेंट्स को नए भवन में शिफ्ट करने की मांग
छात्रों का कहना है "उन्हें नए भवन में शिफ्ट किया जाए." गांव की महिला पंच ललिता पट्टा का आरोप है "गलती शिक्षकों की है. उन्हें देखकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए था." इस घटना में ललिता पट्टा के बेटा पवन पट्टा भी घायल हुआ है, जिसे सिर-पैर में चोट आई हैं. सरपंच रेशमा मरावी ने बताया "मंगलवार को एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छत का प्लास्टर गिरने से स्कूल के बच्चे घायल हुए हैं. इस दौरान घोर लापरवाही तब देखने को मिली, जब उपस्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नदारद मिला."
नए भवन के गेट का ताला तोड़कर लगेगा स्कूल
सरपंच रेशमा मरावी ने कहा "वे नवीन भवन के उद्घाटन का इंतजार नहीं करेंगी. नए भवन का गेट का ताला तोड़कर कल से स्कूल नए भवन के संचालित कराएंगी." स्कूल प्राचार्य त्रिलोक सिंह पुशाम का कहना है "ये भवन 15 वर्षों से जर्जर हालत में है. इसकी जानकारी हर वर्ष उच्च अधिकारियों को दी जाती है. दो बार स्कूल मरम्मत के लिए राशि आई है लेकिन जिला मुख्यालय से ही ठेका दे दिया जाता है."