डिंडोरी में जापानी बुखार से मासूम की मौत से दहशत, हेल्थ टीम का घर-घर सर्वे - DINDORI JAPANESE FEVER

आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी के ग्रामीण इलाकों में जापानी इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है. ग्राम बहेरा में 6 साल के बच्चे की मौत.

डिंडोरी में जापानी बुखार से मासूम की मौत से हड़कंप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 7:25 PM IST

डिंडोरी: आदिवासी जिला डिंडोरी में जापानी इंसेफेलाइटिस से 6 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया. बच्चे की मौत से गांव में दहशत है. जिले के अमरपुर विकासखंड के ग्राम बहेरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है. साफ-सफाई के प्रति लोगों को सचेत किया जा रहा है. घर-घर जाकर सैंपल लिए जा रहे हैं.

जबलपुर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत

ग्राम बहेर के संतोष गौतम के 6 वर्षीय बेटा अजय गौतम 31 जुलाई को गांव के तालाब के पास अपनी बहन के साथ खेल रहा था. इस दौरान अजय गिर गया, जिससे अजय के बाएं पैर में सूजन आ गई. इसके बाद उसे बुखार भी आने लगा. परिजनों ने अजय को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने के कारण उसे जबलपुर रेफर किया गया. वहां इलाज के दौरान 6 अगस्त को अजय की मौत हो गई.

डिंडोरी जिले के बहेरा गांव में जापानी बुखार से दहशत (ETV BHARAT)

ग्राम बहेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का डेरा

बहेरा गांव में अजय की मौत के बाद से जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के लार्वा गांव में है या नहीं, इसकी जांच के लिए अमरपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची. जगह-जगह दवा का छिड़काव कर सर्वे के काम में टीम जुट गई है. पूरे बहेरा गांव में मच्छरजनित बीमारी की रोकथाम के लिए जलस्रोतों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है. घर-घर जाकर फागिंग करते हुए लार्वा के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं.

डिंडोरी जिले के ग्राम बहेरा में हेल्थ टीम का डेरा (ETV BHARAT)

घर-घर से सैंपल और दवा का छिड़काव

बहेरा गांव के पंचायत सचिव तीरथ बंजारा का कहना है "गांव के बच्चे की मौत जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से होने की जानकारी लगी है. पूरे गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. कचरा और पानी इकट्ठा न हो, इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है." वहीं, डॉ. दानवीर सिंह मरावी का कहना है "घर-घर सैंपल लिए जा रहे हैं. लोगों को सफाई के प्रति सचेत करने के अलावा खानपान को लेकर सलाह दी जा रही है."

ये हैं जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण

सीएमएचओ डॉ. रमेश मरावी ने बताया "जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण बच्चों में सर्दी, खांसी के साथ बेहोशी वाली स्थिति निर्मित होती है. मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाता है. बच्चे की मौत जापानी इंसेफेलाइटिस नामक वायरस की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है." बहेरा गांव में तैनात ड्यूटी डॉक्टर दानवीर सिंह मरावी ने बताया "जबलपुर से उच्चअधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि बच्चे की मौत जापानी इंसेफेलाइटिस नामक वायरस से हुई है. इसके बाद गांव में एहतियातन के रूप में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के साथ दवा छिड़काव का कार्य कर रही है."

