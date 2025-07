ETV Bharat / state

नर्मदा के अंदर बाबा ने लगाया आसन, पद्मासन मुद्रा में बैठकर कठिन साधना में लीन - BABA HATHA YOGA NARMADA RIVER

नर्मदा भक्त बाबा कृष्णा अष्टकर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 25, 2025 at 10:08 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 11:42 AM IST 4 Min Read

डिंडोरी: देश में वैसे तो नर्मदा मैया के एक से बढ़कर एक भक्त हैं जो कठिन साधना करते हैं. उन्हीं में से एक भक्त बाबा कृष्णा अष्टकर हैं जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे के रहने वाले हैं. बाबा कृष्णा अष्टकर बताते हैं कि, ''यह उनकी पहली नर्मदा परिक्रमा हैं. इस दौरान उनका चौथा चातुर्मास है.'' बाबा कृष्णा अष्टकर डिंडोरी जिले के ग्राम घानाघाट के राज घाट आश्रम में रुके हुए हैं, जो ठीक नर्मदा तट के किनारे है. पद्मासन मुद्रा में बैठ कठिन साधना

बाबा कृष्णा अष्टकर रोजाना तीन घंटे नर्मदा नदी के भीतर पद्मासन मुद्रा बैठ कर अपने गुरु महाराज के नाम का जप करते हैं. पहली बार उन्हें भय पैदा हुआ लेकिन फिर मैया से प्रार्थना की कि अब आपके ही भरोसे हूं तो फिर भय समाप्त हो गया और जप का 14वां दिन जारी है. यह कठिन साधना 41 दिनों की है और 120 दिनों का हवन रहेगा. डिंडोरी में नर्मदा नदी के अंदर एक बाबा कर रहे कठिन साधना (ETV Bharat) 15 साल पहले त्यागा परिवार

बाबा कृष्णा अष्टकर आगे बताते हैं, कि वे पिछले 15 वर्षों से अकेले हैं परिवार को त्याग दिया है. गुरु महराज वासुदेव निवास पुणे के शरद जोशी और पुरुषोत्तम कुलकर्णी पहले गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें पहली बार अध्यात्म की ओर बढ़ाया. बाबा कृष्णा अष्टकर जब नर्मदा के तेज प्रवाह में तीन घंटे का कठिन जप करते हैं, तब उनके पैरों के तलवे को नर्मदा के भीतर की मछलियां काटती हैं.

बाबा की सेवा में लगे सेवादार तरुण ठाकुर कहते हैं कि, ''बाबा कृष्णा अष्टकर की सहन शक्ति और साधना देखकर में अचंभित हूं. ऐसे संत विरले होते हैं. बाबा जी रोज सुबह उठ कर स्नान कर ध्यान कर हवन पूजन करते हैं फिर नर्मदा मैया की तेज धारा में बैठकर तीन घंटे जप साधना करते हैं.'' बता दें कि, ''मध्य प्रदेश सहित डिंडोरी जिले में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले अपने उफान पर हैं और सहायक नदियों के साथ नर्मदा नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है. बावजूद इसके बाबा कृष्णा अष्टकर की कठिन साधना जारी है, जिसे देख लोग हैरत में हैं. चिड़िया से मिली जल साधना की प्रेरणा

जब उनसे नर्मदा में साधना करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, ''मैं पिछले सा विंदेशवर में कुछ दिन रुका था. वहां कन्या भोजन और संत भोजन किया था. जब मैया को भोग लगाने गए तो एक पक्षी को देखकर अचानक मन में आया की हमें भी जल साधना करना है.''

जबलपुर की कावड़ यात्रा निराली, एक कावड़ में नर्मदा जल तो दूसरे में हरियाली शिवपुरी में पानी में बहने से महिला की मौत

शिवपुरी-पिछोर थानांतर्गत गुरुवार की दोपहर ग्राम काली पहाड़ी व गढ़रौली के बीच श्रद्धालुओं के जत्थे में से तीन लोग उफनते हुए रपटे में बह गए. दो लोगों को ताे बचा लिया गया, लेकिन एक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने शव बरामद कर पीएम उपरांत मर्ग कायम कर लिया है. जानकारी के अनुसार, ग्राम काली पहाड़ी निवासी एक लोधी परिवार कालीपहाड़ी से गढ़रौली होते हुए गांव के पगडंडी वाले रास्ते से पैदल-पैदल दतिया जिले में स्थित रतनगढ़ वाली माता पर दर्शन करने के लिए जा रहा था. पानी में बहने से महिला की मौत (ETV Bharat) इसी दौरान जब परिवार गढ़रौली के पास गुहाई नदी के रपटे को पार कर रहा था तो 15 वर्षीय किशोर दिलकेश लोधी, 12 वर्षीय शिवानी लोधी और 28 वर्षीय महिला वंदना पत्नी फूल सिंह लोधी उफनते रपटे पर पानी में बह गईं. स्वजनों ने जब तीनों की तलाश शुरू की तो दिलकेश व शिवानी को तो समय रहते पानी से निकाल लिया गया. लेकिन वंदना को पानी में तलाशने में समय लग गया. ग्रामीण करीब एक घंटे तक रस्सी डालकर रपटे में वंदना को तलाशते रहे, कुछ देर बाद उसका शव मिला. पुलिस ने शव का पीएम करवा कर मर्ग कायम कर लिया है.

