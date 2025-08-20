कोडरमा: जिले की झुमरी तिलैया की रहने वाली एक महिला को हार्ट अटैक आने के बाद सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जर्जर सड़क ने महिला की जान ले ली. दरअसल, झुमरी तिलैया के विद्यापुरी की रहने वाली 55 वर्षीय मीना देवी को मंगलवार शाम दिल का दौरा पड़ा था. इसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल ले जा रहे थे. इसी बीच लककीबागी के पास एनएच की जर्जर सड़क ने महिला की जान ले ली.

जर्जर सड़क पर पलट गई स्कूटी

परिजनों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के बाद महिला को स्कूटी पर बैठाकर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी बीच स्कूटी लककीबागी के पास एनएच के गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना में महिला और स्कूटी चला रहा उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया. सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई.

परिजनों ने दी जानकारी

मृत महिला के घायल भतीजे साकेत ने बताया कि जर्जर सड़क ने उसकी बड़ी मां की जान ले ली. उन्होंने बताया कि अगर सड़क पर गढ्ढे ना होते तो वह समय से अपनी बड़ी मां को लेकर अस्पताल पहुंच पाता और उनकी जान बच गई होती.

बता दें कि इस घटना में साकेत को भी हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट लगी है. साकेत ने बताया कि उसकी बड़ी मां को ऑक्सीजन की जरूरत थी और वह उन्हें सदर अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह हादसे का शिकार हो गई.

गौरतलब है कि जिस जगह पर यह घटना घटी है वहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर डीडीसी आवास भी है. सड़क पर तकरीबन डेढ़ से 2 फीट के गड्ढे बने हुए हैं और तकरीबन 10 फीट तक सड़क का कटाव भी हो गया है. इस कारण अक्सर सड़क पर जल जमाव रहता है.

परिजनों ने एनएचएआई को ठहराया जिम्मेदार

इधर, इस मामले को लेकर मृतका के दामाद सकलदेव राम ने इस घटना के पीछे एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया है और इस घटना को लेकर एनएचएआई के खिलाफ थाने में शिकायत करने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि जिस जगह पर घटना घटी उस सड़क से होकर नेता और अधिकारी हर रोज गुजरते हैं, बावजूद जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है. इस जर्जर सड़क ने उनकी सास की जान ले ली.

डीसी ने एनएचएआई को नोटिस जारी किया

वहीं मामले पर गहरा दुख जताते हुए कोडरमा के डीसी ऋतुराज ने बताया कि घटना को लेकर एनएचएआई को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही एनएच के गड्ढों को भरने का निर्देश दिया गया है.

