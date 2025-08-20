ETV Bharat / state

कोडरमा में जर्जर सड़क ने ले ली महिला की जान, दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जा रहे थे परिजन - DILAPIDATED ROAD

कोडरमा में जर्जर सड़क ने महिला की जान ले ली है. अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया.

Woman Died In Koderma
मृत महिला के घर के बाहर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read

कोडरमा: जिले की झुमरी तिलैया की रहने वाली एक महिला को हार्ट अटैक आने के बाद सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जर्जर सड़क ने महिला की जान ले ली. दरअसल, झुमरी तिलैया के विद्यापुरी की रहने वाली 55 वर्षीय मीना देवी को मंगलवार शाम दिल का दौरा पड़ा था. इसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल ले जा रहे थे. इसी बीच लककीबागी के पास एनएच की जर्जर सड़क ने महिला की जान ले ली.

जर्जर सड़क पर पलट गई स्कूटी

परिजनों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के बाद महिला को स्कूटी पर बैठाकर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी बीच स्कूटी लककीबागी के पास एनएच के गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना में महिला और स्कूटी चला रहा उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया. सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई.

जानकारी देते परिजन और कोडरमा डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिजनों ने दी जानकारी

मृत महिला के घायल भतीजे साकेत ने बताया कि जर्जर सड़क ने उसकी बड़ी मां की जान ले ली. उन्होंने बताया कि अगर सड़क पर गढ्ढे ना होते तो वह समय से अपनी बड़ी मां को लेकर अस्पताल पहुंच पाता और उनकी जान बच गई होती.

बता दें कि इस घटना में साकेत को भी हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट लगी है. साकेत ने बताया कि उसकी बड़ी मां को ऑक्सीजन की जरूरत थी और वह उन्हें सदर अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह हादसे का शिकार हो गई.

Woman Died In Koderma
कोडरमा की जर्जर सड़क. (फोटो-ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि जिस जगह पर यह घटना घटी है वहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर डीडीसी आवास भी है. सड़क पर तकरीबन डेढ़ से 2 फीट के गड्ढे बने हुए हैं और तकरीबन 10 फीट तक सड़क का कटाव भी हो गया है. इस कारण अक्सर सड़क पर जल जमाव रहता है.

परिजनों ने एनएचएआई को ठहराया जिम्मेदार

इधर, इस मामले को लेकर मृतका के दामाद सकलदेव राम ने इस घटना के पीछे एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया है और इस घटना को लेकर एनएचएआई के खिलाफ थाने में शिकायत करने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि जिस जगह पर घटना घटी उस सड़क से होकर नेता और अधिकारी हर रोज गुजरते हैं, बावजूद जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है. इस जर्जर सड़क ने उनकी सास की जान ले ली.

Woman Died In Koderma
मृत महिला का घायल भतीजा और परिजन. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीसी ने एनएचएआई को नोटिस जारी किया

वहीं मामले पर गहरा दुख जताते हुए कोडरमा के डीसी ऋतुराज ने बताया कि घटना को लेकर एनएचएआई को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही एनएच के गड्ढों को भरने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

जर्जर सड़क के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर लादकर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, हुई मौत

डॉक्टर के सुई लगाते ही मरीज की मौत, कोडरमा के निजी क्लीनिक का मामला!

आयुष्मान योजना का लाभ लेकर ऑपरेशन कराने वाले मरीज की मौत, अस्पताल में 15 घंटे से अधिक पड़ा रहा शव

व्यवस्था नहीं फिर भी गंभीर मरीज को भर्ती कर रहे नर्सिंग होम, मौत के बाद हुआ खुलासा, मंत्री नाराज

कोडरमा: जिले की झुमरी तिलैया की रहने वाली एक महिला को हार्ट अटैक आने के बाद सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जर्जर सड़क ने महिला की जान ले ली. दरअसल, झुमरी तिलैया के विद्यापुरी की रहने वाली 55 वर्षीय मीना देवी को मंगलवार शाम दिल का दौरा पड़ा था. इसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल ले जा रहे थे. इसी बीच लककीबागी के पास एनएच की जर्जर सड़क ने महिला की जान ले ली.

जर्जर सड़क पर पलट गई स्कूटी

परिजनों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के बाद महिला को स्कूटी पर बैठाकर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी बीच स्कूटी लककीबागी के पास एनएच के गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना में महिला और स्कूटी चला रहा उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया. सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई.

जानकारी देते परिजन और कोडरमा डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिजनों ने दी जानकारी

मृत महिला के घायल भतीजे साकेत ने बताया कि जर्जर सड़क ने उसकी बड़ी मां की जान ले ली. उन्होंने बताया कि अगर सड़क पर गढ्ढे ना होते तो वह समय से अपनी बड़ी मां को लेकर अस्पताल पहुंच पाता और उनकी जान बच गई होती.

बता दें कि इस घटना में साकेत को भी हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट लगी है. साकेत ने बताया कि उसकी बड़ी मां को ऑक्सीजन की जरूरत थी और वह उन्हें सदर अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह हादसे का शिकार हो गई.

Woman Died In Koderma
कोडरमा की जर्जर सड़क. (फोटो-ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि जिस जगह पर यह घटना घटी है वहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर डीडीसी आवास भी है. सड़क पर तकरीबन डेढ़ से 2 फीट के गड्ढे बने हुए हैं और तकरीबन 10 फीट तक सड़क का कटाव भी हो गया है. इस कारण अक्सर सड़क पर जल जमाव रहता है.

परिजनों ने एनएचएआई को ठहराया जिम्मेदार

इधर, इस मामले को लेकर मृतका के दामाद सकलदेव राम ने इस घटना के पीछे एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया है और इस घटना को लेकर एनएचएआई के खिलाफ थाने में शिकायत करने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि जिस जगह पर घटना घटी उस सड़क से होकर नेता और अधिकारी हर रोज गुजरते हैं, बावजूद जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है. इस जर्जर सड़क ने उनकी सास की जान ले ली.

Woman Died In Koderma
मृत महिला का घायल भतीजा और परिजन. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीसी ने एनएचएआई को नोटिस जारी किया

वहीं मामले पर गहरा दुख जताते हुए कोडरमा के डीसी ऋतुराज ने बताया कि घटना को लेकर एनएचएआई को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही एनएच के गड्ढों को भरने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

जर्जर सड़क के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर लादकर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, हुई मौत

डॉक्टर के सुई लगाते ही मरीज की मौत, कोडरमा के निजी क्लीनिक का मामला!

आयुष्मान योजना का लाभ लेकर ऑपरेशन कराने वाले मरीज की मौत, अस्पताल में 15 घंटे से अधिक पड़ा रहा शव

व्यवस्था नहीं फिर भी गंभीर मरीज को भर्ती कर रहे नर्सिंग होम, मौत के बाद हुआ खुलासा, मंत्री नाराज

For All Latest Updates

TAGGED:

DILAPIDATED ROAD TOOK LIFE OF WOMANWOMAN DIED IN KODERMAPATIENT DIED IN ROAD ACCIDENTकोडरमा में जर्जर सड़कDILAPIDATED ROAD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.