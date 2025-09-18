ETV Bharat / state

परकोटा में जमींदोज हुआ जर्जर मकान, मलबे में दबी दो महिलाएं, बच्चों ने भागकर बचाई जान

जयपुर : राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में एक बार फिर जर्जर मकान गिरने का मामला सामने आया है. गुरुवार सुबह सुभाष चौक इलाके में आमेर रोड पर पुराना जर्जर मकान जमींदोज होने से दो महिलाएं मलबे के नीचे दब गई. वहीं, मकान में मौजूद दो बच्चों ने भाग कर अपनी जान बचाई. सूचना मिलते ही सुभाष चौक थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों महिलाओं को मलबे के नीचे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. एक महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

सुभाष चौक थाना अधिकारी लिखमाराम के मुताबिक गुरुवार सुबह सुभाष चौक थाना इलाके में स्थित झिलाई हाउस में एक जर्जर मकान ढहने की सूचना प्राप्त हुई थी. दो महिलाएं मलबे के नीचे दब गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू कर दिया था. सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे से दोनों महिलाओं को बाहर निकाल कर सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया. इनमें से एक महिला धन्नी देवी की मौत हो गई. वहीं, दूसरी महिला सुनीता घायल है, जिसका इलाज चल रहा है.

पढ़ें. झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: स्कूल की छत ढहने से 7 बच्चों की मौत, रेस्क्यू जारी, PM मोदी ने जताया दुख