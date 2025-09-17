ETV Bharat / state

खाना खाकर हाथ धोने बाहर निकला परिवार, ढह गया जर्जर मकान

मकान की लटकी पट्टियां ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 17, 2025 at 8:49 AM IST | Updated : September 17, 2025 at 9:33 AM IST 2 Min Read

बूंदी: शहर में बरसात भले थम गई, लेकिन उसकी मार लोगों पर भारी पड़ रही है. शहर के कहार मोहल्ले में मंगलवार रात रमेश कहार का जर्जर मकान अचानक भरभरा कर ढह गया. गनीमत रही कि परिवार महज दो मिनट पहले मकान से बाहर निकला था, इसलिए जनहानि नहीं हुई. इस बीच नगर परिषद ने कहा कि मकान मालिकों को जर्जर मकान धवस्त करने को पाबंद किया है. नगर परिषद के अतिक्रमण प्रभारी रवि दाधीच ने कहा कि बारिश के समय ही शहर में जर्जर मकानों पर नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं. मकान मालिकों को जर्जर मकान धवस्त करने को पाबंद किया है. हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि जर्जर मकानों में नहीं रहें, ताकि हादसे का अंदेशा न रहे. वहीं, स्थानीय लोगों ने कहा कि कहार मोहल्ले का हादसा चेतावनी है. बारिश थम चुकी है, लेकिन जर्जर मकान खड़े हैं और नगर परिषद के अफसर चैन की नींद सो रहे हैं.

Last Updated : September 17, 2025 at 9:33 AM IST