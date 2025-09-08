ETV Bharat / state

स्कूल खुलने से कुछ घंटे पहले बरामदा गिरा, बड़ा हादसा टला

सवाई माधोपुर में एक विद्यालय का जर्जर भवन का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया.

विद्यालय का जर्जर भवन हुआ धराशाई
विद्यालय का जर्जर भवन हुआ धराशाई (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 11:14 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read

सवाई माधोपुर : जिले में विगत दिनों हुई बारिश के चलते जिले के कई स्कूल सहित पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में हैं. सोमवार को जिले के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एचेर गांव में अल सुबह विद्यालय का बड़ा बरामदा एवं अन्य हिस्सा भरभराकर गिर गया. गनीमत यह रही कि घटना विद्यालय खुलने से कुछ घंटे पहले हो गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. शिक्षा विभाग की ओर से इस भवन को जर्जर तो घोषित किया हुआ था, लेकिन उसे हटाया नहीं गया था. ऐसे में शिक्षा विभाग की यह लापरवाही बड़ी घटना का कारण बन सकती थी, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है.

इस मामले को लेकर विद्यालय की प्रधानाचार्य कविता ने बताया कि उन्होंने क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को लेकर शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया था, जिसके बाद इसे जर्जर घोषित कर दिया गया था. साथ ही इस भवन को जमींदोज करने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई से पहले ही यह घटना घटित हो गई. हम इसमें बालकों को नहीं बिठाते हैं, लेकिन यदि स्कूल के समय में यह घटना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मना करने के बावजूद भी कई बार बच्चे उसमें चले जाते हैं.

पढ़ें. जयपुर में जर्जर मकान ढहा, मलबे में दबने से 2 की मौत, सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला

जानिए किसने क्या कहा (ETV Bharat Sawai Madhopur)

ग्रामीण हनुमान प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10 कमरे एवं बरामदा काफी सालों से क्षतिग्रस्त है. इस साल झालावाड़ में घटना होने के बाद इन 10 कमरों एवं बरामदे में बालकों को बिठाना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी बालक खेलने एवं अन्य गतिविधियों के लिए इनके नीचे जाया करते थे. विभाग की ओर से इस भवन को हटाए जाने के निर्देश तो जारी कर दिए गए, लेकिन मौके पर कार्रवाई नहीं होने से आज यह घटना घट गई. यदि विद्यालय समय में यह घटना होती तो कोई न कोई बालक इसकी चपेट में आ सकता था.

Last Updated : September 8, 2025 at 11:27 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVERNMENT SCHOOL BUILDING COLLAPSEGOVERNMENT SCHOOL COLLAPSEDविद्यालय का जर्जर भवन गिराSCHOOL BUILDING FELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BJP कार्यशाला में पीएम मोदी की टिफिन बैठक, लीक से हटकर सोच और स्वच्छता पर जोर, दिए निर्देश

कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत

अश्विन माह 2025: पितृ-पक्ष से लेकर नवरात्रि और दशहरा, मनाएं जाएंगे ये त्योहार, डालें एक नजर

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.