भोपाल: राहुल गांधी जिस समय जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाने के साथ जमीन से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं. ठीक उसी समय पार्टी में मध्य प्रदेश के किलेदार रहे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का आमने-सामने आना क्या राहुल गांधी के कांग्रेस को एकजुट करने के संगठन सृजन अभियान के पहले फेज में ही मिला बड़ा झटका नहीं है. 5 साल पहले गिरी कांग्रेस सरकार क्यों गिरी इस सवाल पर इस बार कांग्रेस के दो दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आमने सामने हैं.

पांच पहले कांग्रेस की सरकार किसने गिराई, अब तक इस सवाल के निशाने पर बीजेपी और विधायकों की खरीद फरोख्त को वजह बताया गया था, लेकिन अब खुद के कांग्रेस के नेताओं ने अंदरखाने की जो कहानी सामने रखी है. तो बीजेपी को भी मौका मिल गया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि "2020 में कांग्रेस का काफिला क्यों लुटा सबके सामने है."

जीतू पटवारी ने बताया सच (ETV Bharat)

2020 में गिरी कांग्रेस की सरकार पर 5 साल बाद कोहराम

टाइमिंग पर गौर कीजिए तो जिस समय राहुल गांधी मध्य प्रदेश के 71 जिलाध्यक्षों के साथ दिल्ली में पार्टी की जमीनी मजबूती को लेकर मंथन कर रहे थे. ठीक उसी समय में मध्य प्रदेश के ही 2 दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बयानों में एक दूसरे को 2020 में गई सत्ता का जिम्मेदार बता रहे थे. जब नेताओं के सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान प्रदेश कांग्रेस में किसी भूकंप से कम नहीं. तब दूसरी पीढ़ी के नेता साज संभाल की कोशिश में जुटे हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से जुड़े सवाल पर कहा कि "जितनी मेरी उम्र है, उतना तजुर्बा दोनों नेताओं का है. दोनों में छोटे और बड़े भाई का प्रेम, अपनत्व, मोहब्बत और केमिस्ट्री है. उनके पास ये कला है कि कैसे चर्चा करवाएं. हम और आपको उनकी चिंता करने की जरुरी नहीं है. उनकी केमिस्ट्री और दांव हम लोगों को समझ नहीं आएगा. बाकी प्रदेश अध्यक्ष के नाते तो मुझे पार्टी का भविष्य देखना है. जो सरकार गिर गई, वो वापस तो नहीं आएगी. मुझे अब ये देखना है कि सरकार आगे कैसे बनेगी.

कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस नेता (ETV Bharat)

नरोत्तम बोले कांग्रेस की नाव में इस कप्तान ने किया छेद

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि "हम तो पहले पहले से ही कहते थे कि कमलनाथ नहीं दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे. उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब आप सच की राह पर चल ही दिए हैं, तो लगे हाथ यह भी बता दें कि डेढ़ साल की सरकार में सुपर सीएम दिग्विजय सिंह ने आपसे भ्रष्टाचारी फैसले करवाए. डॉ. मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार गिरने की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी.

उन्होंने तंज कसा उस समय मंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी यही बात कही थी, लेकिन कमलनाथ की आंखों पर दिग्विजय ने पट्टी बांध रखी थी. आज उन्हें सच्चाई याद आ रही है. उन्होंने कटाक्ष किया कि असलियत यही है कि कांग्रेस की नाव डुबोने का काम कप्तान ने ही छेद कर किया था."

दिग्विजय के बयान से खड़ा हुआ विवाद

एक इंटरव्यू में जब दिग्विजय सिंह से कांग्रेस सरकार गिरने के बारे में पूछा गया तो, उन्होंने कहा कि कमलनाथ और सिंधिया में मतभेद वैचारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत थे. दिग्विजय सिंह ने कहा सरकार गिरने का जिम्मेदार मैं नहीं हूं. मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जा सकते हैं. जिसके बाद एक बड़े उद्योगपति हैं, जिनके कमलनाथ और सिंधिया दोनों से अच्छे संबंध हैं. उनके पास जाकर मैंने कहा था कि आप बात कीजिए, वरना दोनों की लड़ाई में हमारी सरकार गिर जाएगी.

इसके बाद उद्योगपति के घर डिनर पर हम मिले. जहां मामला निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिन मुद्दों पर वहां बात हुई, बाद में उसका पालन नहीं हुआ. इसके बाद दिग्विजय सिंह ने बताया वे छोटे-मोटे मुद्दे थे, जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा कहेंगे, वैसा कर दीजिएगा. ऐसी कुछ मुद्दों पर बात नहीं बनी. उन्होंने बाद में कहा अगर ग्वालियर चंबल संभाग के मुद्दों पर कमलनाथ सिंधिया की बात मान लेते तो क्या सरकार नहीं गिरती, जिस पर दिग्विजय सिंह कहते हैं हां शायद फिर सरकार नहीं गिरती.

कमलनाथ बोले-पुरानी बातें उखाड़ने से फायदा नहीं

दिग्विजय सिंह के इस बयान के ठीक बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया. जहां उन्होंने कहा कि कि "मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं. इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई."

कांग्रेस की सरकार बनने और गिरने की कहानी

गौरतलब है कि साल 2018 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए खुशियां लेकर आया था. इस चुनाव ने प्रदेश कांग्रेस का 15 सालों का सूखा खत्म किया था. 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी. जबकि बीजेपी को 109 सीट मिली थी. इसके अलावा सपा को एक सीट छतरपुर जिले की बिजावर में जीत मिली थी, वहीं चार सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे थे.

कमलनाथ की बनी थी सरकार (ETV Bharat Info)

कहते हैं खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती, और डेढ़ साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भारी पड़ गई. दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में सरकार गिरा दी थी. हालांकि सरकार गिरने की पटकथा तब शुरू हुई थी, जब कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य के लिए सिंधिया के बजाए दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया का नाम दिया.

इसके बाद जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, वह संविदा कर्मचारियों को लेकर था. सिंधिया ने संविदा कर्मचारियों से कहा था कि आपके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो, मैं आपके साथ सड़क पर लड़ाई लड़ूंगा. जब कमलनाथ से सिंधिया के अपनी ही सरकार के विरोध में जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि सिंधिया सड़क पर आकर लड़ाई लड़ सकते थे. कहा जाता है कि इसके बाद सिंधिया की नाराजगी खुलकर दिखने लगी थी. वे पार्टी से खफा चल रहे थे. इस दौरान दिग्विजय सिंह द्वारा सरकार चलाने और भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी द्वारा लग रहे थे.

मान मनौव्वल और इस्तीफे का दौर (ETV Bharat Info)

गुरुग्राम पहुंचे थे कांग्रेसी विधायक

हालांकि 2-3 मार्च की रात ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी खुलकर देखने मिली. जब गुरुग्राम के मानसेर स्थित ITC ग्रैंड होटल में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों को लेकर एक के बाद एक कार पहुंच रही थी. यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ऐंदल सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह डंग, रणवीर जाटव, बिसाहूलाल सिंह, बसपा विधायक संजीव कुशवाह, सपा से राजेश शुक्ला और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा की गुमशुदगी की चर्चा तेज हो गई थी.

विधायकों को मनाने पहुंचे थे जीतू और जयवर्धन

कहा जा रहा था कि विधायकों को यहां से वहां करने में सबसे बड़ा हाथ नरोत्तम मिश्रा का था. गुरुग्राम के होटल में बीजेपी नेता अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा और रामपाल सिंह पहले से मौजूद थे. जबकि बसपा से तत्कालीन विधायक रामबाई को चार्टड प्लेन से लेकर भूपेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचे थे. विधायकों की गुमशुदगी की चर्चा के बाद से ही कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई थी. जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह तुरंत विधायकों को मनाने गुरुग्राम के होटल पहुंचे. इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था.

पाला बदला और गिर गई थी सरकार (ETV Bharat Info)

शुरू हुआ था ऑपरेशन लोटस 2.0

इस बीच होटल में जमकर सियासी ड्रामा हुआ. जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को विधायकों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, लेकिन रामबाई सहित तीन कांग्रेस विधायकों को मनाने में जीतू पटवारी कामयाब हो जाते हैं. जबकि बाकी विधायकों को 4 मार्च को गुरुग्राम से बेंगलुरू के होटल में भेजा गया. इसे ऑपरेशन लोटस 2.0 नाम दिया गया. ऑपरेशन लोटस 2.0 की जिम्मेदारी कर्नाटक के तत्कालीन सीएम येदियुरप्पा को दी जाती है. इसके बाद 6 मार्च को विधायक हरदीप सिंह डंग अपना इस्तीफा दे देते हैं. मंत्री न बनाए जाने से हरदीप सिंह डंग नाराज चल रहे थे.

बीजेपी ज्वाइन करते ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर (ETV Bharat)

वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बाकी विधायकों को तुरंत भोपाल बुलाया. बैठकों का दौर जारी रहा. एड़ी चोटी का जोर लगाकर कांग्रेस ने 6 विधायकों को वापस बुलाया, लेकिन पांच विधायक अभी भी गायब थे. 7 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई. जहां सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात रखी गई. इस बीच बिसाहूलाल साहू भोपाल लौटकर कमलनाथ से मिले, लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली.

9 मार्च को सिंधिया 22 विधायकों के साथ हुए थे गायब

9 मार्च को मध्य प्रदेश की सियासत और तेज हुई. ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ गायब हो गए. जिसमें 6 विधायक मंत्री भी थे. इनमें प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया, राजवर्धन सिंह, जसपाल जज्जी, ओपीएस भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, कमलेश जाटव, रघुराज सिंह कंसाना, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, रक्षा संतराम सिरौनिया, जसवंत जाटव, बिसाहूलाल, मनोज चौधरी, ऐंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव थे.

सिंधिया के इस्तीफे के बाद थमी 17 दिन की उठापटक

दूसरी तरफ सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा को सिंधिया को मनाने की जिम्मेदारी सौंपा गई, लेकिन सिंधिया दोनों नेताओं से मिलने के बजाए सीधे अमित शाह से मिलने पहुंचे. 17 दिनों तक चली उठापटक के बाद 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. ऑपरेशन लोटस से शुरू हुआ मिशन ऑपरेशन लोटस 2.0 और ऑपरेशन अंजाम पर जाकर खत्म हुआ था. फ्लोर टेस्ट से पहले ही 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंपा था. इसके बाद 24 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया गुट के समर्थकों के साथ चौथी बार सीएम पद की शपथ ली थी.